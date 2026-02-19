新生活の学生・新社会人を全力応援 3年保証の中古家電セットを業界最安値水準に値下げ(中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ)

株式会社アイスタリサイクルショップアイスタ 3年保証対象商品を業界最安値に

中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ（運営：株式会社アイスタ）は、新生活シーズンを迎える学生・新社会人の皆さまを応援するため、中古家電セットの価格を大幅に見直し、平均10,000円の値下げを実施いたしました。

これにより、当社の中古家電セットは、価格・保証・配送の三面において、業界最安値水準での提供を実現します。

新生活に必要な家電を、もっと手が届きやすく

進学・就職・転勤など、新しい生活を始めるタイミングでは、冷蔵庫や洗濯機などの生活家電を一式そろえる必要があります。

しかし、

- 初期費用の負担が大きい- 新品は高額で手が出しづらい- 中古は故障が心配

といった不安を抱える方も少なくありません。

そこで当社では、より多くの方が安心して新生活をスタートできるよう、人気の中古家電セットを平均10,000円値下げし、業界最安値水準の価格へ改定しました。

中古家電の最大の不安「故障」を最大3年保証で解消

中古家電に対して多く寄せられる不安が「すぐ壊れるのではないか」という点です。

リサイクルショップ アイスタでは、この不安を解消するために、3年間の長期保証を標準付帯した、【3年保証対象商品】を東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一部地域で販売しています。

一般的な中古家電販売では30日～90日程度の保証が多い中、長期間の保証体制により、「安いだけではない安心」を提供します。さらに、4年制大学へ入学された方は学生証をご提示いただく事で、通常３年間の保証を４年間に延長する事が可能です。

送料も無料で、さらに利用しやすく

価格だけでなく、新生活準備で見落とされがちな配送料にも配慮。

対象エリアでは送料無料で提供し、引っ越し直後の負担軽減予算管理のしやすさをサポートします。

3年保証 中古家電セットの特徴

安心の保証サービス

アイスタでは中古家電の購入後も安心して使えるよう回数制限なしで3年間の保証を提供しています。故障時には交換対応で、消費者の不安を徹底的に解消します。保険のように商品購入後の長期サポートを付帯することで、安心感を提供しています。

新生活が初めての方でも安心

中古家電セットでは必要な家電をまとめて販売しています。新しく生活を始める際の1つずつ選んでそろえなければいけないという負担を中古家電セットを選ぶだけで解決できるため、手間を軽減できます。

関東圏設置・送料無料

関東圏は自社配送による設置・取付まで無料で対応し、送料も無料となっています。

業界最安値水準を実現した安心のセット価格

リサイクルショップ アイスタでは、全国対応の出張買取サービス 出張買取MAX を通じて家電を直接仕入れ、点検・整備・販売までを自社で一貫して行っています。

一般的な中古家電流通では、「買取業者 → 卸業者 → 販売店」など複数の事業者が介在することが多く、中間コストが価格に反映されるケースが少なくありません。

一方、アイスタでは、

- 買取- 点検・整備- クリーニング- 販売

までを自社内で完結させることで、余計な中間コストを削減。

品質を維持しながらも、手頃な価格での提供を実現しています。

セット価格例（税込）

中古家電セットの価格変更- 2点セット(国外メーカー冷蔵庫・洗濯機)：25,410円- 3点セット(国外メーカー冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ)：29,040円

国内・国外メーカーそれぞれに価格を重視した激安家電セット、コスパを重視したおすすめ家電セット、年式の新しい高年式家電セットをご用意しており、お客様の目的に合わせてセットをお選びいただけます。新品購入と比較すると、新生活にかかる費用を抑えられるだけでなく、必要な家電をまとめて揃えられるため、時間と手間の節約にもつながります。

環境配慮とコスト削減を両立する取り組み

中古家電の再利用は、廃棄物削減や資源循環といった環境面でのメリットもあります。

アイスタでは、まだ使用可能な家電を適切に整備・再販売することで、環境負荷の軽減とお客様の出費を抑えられるメリットの両立を目指しています。

今後の展開

アイスタは今後も「お客様のお困りごとを解決する」という理念のもと、全国どこに住んでいても、安心して中古家電を購入できるサービスをご提供しております。3年保証商品については、業界最安値でご提供する都合、自社配送エリア限定に限られてしまいますが、今後は出張買取同様、日本全国で提供できるようエリアを拡大していきます。

リサイクルショップ アイスタについて

リサイクルショップ アイスタは、全国へ安心の中古家電をお届けするECサイトです。

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの生活必需家電を中心に、点検・整備・クリーニングを徹底した商品だけを販売しています。中古品であっても安心してご利用いただけるよう、品質管理体制を整え、保証付きの商品を提供しています。

また、当社は出張買取サービス 出張買取MAXを展開しており、買取から整備、販売までを自社で一貫して運営しています。これにより、中間コストを抑えながら品質を保ち、業界最安値水準での価格設定を実現しています。

新生活を始める学生・新社会人の方はもちろん、家計を見直したい方、必要な家電を無理なくそろえたい方まで、幅広いお客様にご利用いただいています。

「中古でも安心」を当たり前に。

リサイクルショップ アイスタは、価格と品質の両立を追求し、持続可能な循環型社会の実現にも貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社アイスタ

代表取締役：穐山 泰郎

本社所在地：

〒354-0024

埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目10-10 正興鶴瀬駅前ビル2階

事業内容：リサイクル商品の販売・買取

サービス名：中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ

電話番号：0120-924-180 年中無休（年末年始のみ休業）

電話受付時間：24時間受付

公式サイト：

出張買取MAX https://www.kaden-max.com/

中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ https://www.recycleshop-aisuta.com/

古物商許可番号：埼玉県公安委員会 第431360036050号