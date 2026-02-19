SmallRig、ソニーストア 銀座にて映像制作ワークショップを開催

SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan（以下SmallRig）は、2026年3月1日、東京・銀座のソニー公式直営店 ソニーストア 銀座 にて、映像クリエイター向けワークショップイベントを開催いたします。

本イベントは、ソニーのαシリーズミラーレスカメラを活用し、映像制作の基礎から実践的なリグ構築までを体験できる参加型ワークショップです。新生活シーズンにあわせ、「日常を作品に変える映像表現」をテーマに、これから映像制作を始めたい方からスキルアップを目指す中級者まで幅広くご参加いただけます。

■ 開催概要

イベント名：「新生活を“作品”に変えるカメラ - α7 Vで始める映像クリエイター入門」

詳細：https://www.smallrig.com/jp/campaigns/smallrig-sony-workshop

開催日： 2026年3月1日（日）

会場： 〒104-0061 東京都中央区銀座五丁目8番1号. GINZA PLACE 4階

参加費： 無料

本ワークショップは【LINE事前予約制】です。

▼ 申込方法

https://liff.line.me/1657455613-2OOJlk88/2404341/express

※定員制のため、満席になり次第受付終了となります。

※カメラ初心者の方も歓迎いたします。

■参加特典

ご参加いただいた方全員に

イベント限定オリジナルギフトをプレゼント。

※数量限定／なくなり次第終了

■ 当日体験できる主な機材

【ソニーカメラ体験機材】

Sony α7 V（最新世代モデル）

【SmallRig体験機材】

Sony α7 V（α7M5） クイックリリースケージキット

Sony α7 IV クイックリリースケージキット

Sony FX3 クイックリリースシリーズ キット

カーボン三脚／ビデオ三脚

S70ワイヤレスマイクフォン(国内初展示！)

・ 手持ち撮影

・ 三脚撮影

・ シネマティック構図作り

・ ライティングセッティング

まで体験できる、実践型ワークショップです。

■ ワークショップ内容

１. 新生活＝環境の変化は“最高の被写体”

２. スマートフォンとの決定的な違いを体感

３. 初心者でも“シネマティック”に撮れる α7 Vの機能紹介

４. 実演パート：日常をシネマティックに記録する

Q&Aセッション

映像制作をこれから始めたい方にも分かりやすく、プロユース視点の解説も含めた構成となっています。

■ SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。