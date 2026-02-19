株式会社ヤングライフプロポーサル、沖縄で学生と企業が相互選択する「学生ドラフト選考会」を開催

株式会社ヤングライフプロポーサル

20年に渡り、自社メンバーのみでインフラシステム開発の上流から下流まで手がける、株式会社ヤングライフプロポーサル(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：葛山晃守、以下：YLP)は、学生と企業が相互理解を前提にマッチングを行う採用イベント「学生ドラフト選考会」を、国際電子ビジネス専門学校(所在地：沖縄県那覇市)にて他2社と合同開催しました。本イベントは2026年1月26日(月)から28日(水)までの3日間にわたり実施され、沖縄におけるIT人材育成と若者のキャリア形成を目的に、学生と企業が対等な立場で向き合う新たな採用の仕組みとして開催されたものです。

本イベントは、企業と学生が対等な立場で相互理解を深めたうえで選考に進むことを目的とした、実践型の採用プログラムです。従来の一斉説明会や画一的な選考プロセスでは把握しづらい、学生の思考力・主体性・志向性を可視化し、企業側が納得感をもって採用判断を行える場として企画されました。

■1日目：学生理解と企業理解を深めるフェーズ

初日となる1月26日は、午前中に参加企業各社による事業内容および求める人材像の説明を実施し、午後には参加学生による自己PRプレゼンテーションを行いました。当日は約70名の学生が参加し、そのうち約35名の学生が自己PRを実施。企業側は、プレゼンテーションを通じて自社との親和性が高いと判断した学生を指名し、学生本人の了承を得たうえで、次の選考フェーズへと進みました。

■2・3日目：相互選考を前提とした個別面接

2日目・3日目の1月27日・28日には、残りの学生35名の自己PRプレゼンテーションと企業から指名を受けた学生を対象に個別面接を実施しました。スキルや経験に加え、価値観や将来のキャリア観まで踏み込んだ対話を行うことで、入社後のミスマッチを抑制し、双方にとって納得感のあるマッチングを図る場となりました。

本取り組みを通じて、学生にとっては自身の強みや志向性を正当に評価される機会となり、企業にとっては採用効率と採用品質の向上を同時に実現する取り組みとなりました。地域に根差した新たな採用手法として、今後の展開も期待されます。

企業説明の様子

【開催概要】

イベント名：学生ドラフト選考会

開催日程：2026年1月26日(月)～28日(水)

会場：国際電子ビジネス専門学校 (沖縄県那覇市壺川3-5-3)

参加企業：株式会社ヤングライフプロポーサル 他2社

実施内容：

- 1月26日：企業説明、学生自己PR、企業による指名- 1月27日・28日：指名学生との個別面接

■採用情報

YLPでは、採用サイトや公式Instagramを通じて、会社説明会やインターンシップなどの採用イベント情報に加え、社員インタビューやオフィス紹介、プロジェクトの舞台裏、社内イベント・研修の様子、企業文化なども随時発信しています。最新情報や会社の雰囲気をぜひチェックしてください。

- 採用サイト：https://www.ylproposal.com/saiyo/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/ylp_saiyo_info/

【会社情報】

社名：株式会社ヤングライフプロポーサル

設立：2004年7月6日

代表者：葛山晃守

事業内容：

・情報ネットワークシステムの企画、提案、構築、保守

・サーバ(Windows、Linux)の設計、構築、保守

・クラウドサービスの提案、構築、保守

・Wi-Fiソリューションの提案、構築、保守

・Webアプリケーションおよびシステム開発、保守

本社：愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル4F

URL：https://www.ylproposal.com/