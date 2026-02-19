【ショコラティエ パレドオール】春ギフトにぴったり！桜と国産素材を合わせた新作ショコラ５種
株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ パレドオール」では、2026年３月20日(金)より、桜ガナッシュと組み合わせて国産素材の味わいを閉じこめた春季限定ショコラ「SAKURAペアリング」の販売を開始いたします。
【SAKURAペアリング】
日本の春といえば「桜」。
純白のリボンをほどき、ペールグリーンのBOXを開いた瞬間に桜葉の香りがふわりと広がるショコラに、春の陽ざしにほころぶ桜の花をデザインしました。
カカオ豆から手掛ける自家製チョコレートを使用した桜のガナッシュと、様々な素材を組み合わせることで、味と香りの相乗効果が生まれます。
静岡県産の桜の葉を煮出して香りづけしたガナッシュをベースに、日本各地素材をペアリングし、ビジュアルだけでなく、味と香りで春を感じられるショコラに。
ペアリングの素材として選んだのは、京都の「玄米茶」、北海道の「小豆」と兵庫の「黒豆きなこ」、福岡の「いちご（あまおう）」、山口の「梅酒」、山形と宮城にまたがる蔵王山麓で育った「よもぎ」。
この季節だけに楽しめる咲き誇る桜をあしらった見た目がかわいいショコラは、自分へのご褒美としても、お世話になった方への贈り物にもぴったりな春限定ショコラBOXです。
商品名：SAKURAペアリング
内容量：5個入
税込価格：3,564円（本体価格：3,300円）
販売期間：2026年3月20日(金)より販売開始
＊数量限定品の為、なくなり次第終了いたします。
販売場所：ショコラティエ パレドオール東京店・銀座店・大阪店
アルチザン パレドオール清里店
ショコラティエ パレドオール ブラン青山店
オンラインショップ
自動販売機（パレスタ）大阪・東京でも購入可能。
【ブランド紹介：ショコラティエ パレドオール】
2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。
【会社概要】
社名：株式会社オヴァールリエゾン
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-28-3
代表取締役：三枝俊介
URL：https://www.palet-dor.com
ONLINESHOP：https://palet-dor.ocnk.net
Instagram：https://www.instagram.com/palet_dor/
【店舗情報 詳細】
■ショコラティエ パレドオール
東京店 〒100-6501東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F
/ TEL 03-5293-8877
銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 1F
/ TEL 03-5962-8787
大阪店 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4F
/ TEL 06-6341-8081
＊パレスタ（自動販売機）は、ハービスPLAZA ENT B1に設置しています。
■アルチザン パレドオール（清里店）
〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里朝日ヶ丘3545-931 / TEL 0551-48-5381
■ショコラティエ パレドオール ブラン（青山店）
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 青山ツイン東館B1F / TEL 03-3470-0613
＊パレスタ（自動販売機）は店舗前に設置しています。