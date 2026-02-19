CORSAIR社製PCケース「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズ、LCDマウントキット「FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kit」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズと、LCDマウントキット「FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kit」シリーズを発表いたします。

「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズは、左サイドパネルにLCDタッチスクリーン「XENEON EDGE」を搭載するミドルタワー型PCケースです。同社製RGBファンを4基装備するほか、ファンを柔軟なレイアウトで取り付けできる「InfiniRailシステム」を採用。背面コネクタ設計のマザーボードに対応しており、ドレスアップはもちろん、操作性と情報可視化を両立した新しいPC体験を提供します。

「FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kit」シリーズは、同社製PCケース FRAME 5000/4000シリーズに対応するLCDマウントキットです。対応PCケースのサイドパネルに、LCDタッチスクリーン「XENEON EDGE」を取り付け可能。LCDマウントと強化ガラスパネルがセットになっており、ケースのカスタマイズを楽しめます。

FRAME 4000D LCD RS ARGBシリーズ

FRAME 4000D × XENEON EDGE 新しいPC体験を

FRAME 4000D LCD RS ARGBは、XENEON EDGE 14.5インチLCDタッチスクリーンを標準搭載。iCUEウィジェットにより、CPU/GPU温度の監視、システム情報表示、画像・動画再生、さらにVSD（Virtual Stream Deck）機能に対応し、物理デバイスを追加することなく、LCD上にカスタマイズ可能な仮想キーやマクロ操作を配置可能です。

PC内部を魅せるだけでなく、操作性と情報可視化を両立した新しいPC体験を提供します。

冷却・拡張性まで妥協なしのFRAMEモジュラー設計

リアファン含む4基のRS120 ARGB PWMファンを標準搭載し、最大11基のファンと3基の360mmラジエーターに対応。InfiniRailファンマウントシステムにより、エアフロー設計の自由度も大幅に向上しています。また、裏配線マザーボード（ASUS BTF / MSI Project Zero等）にも対応し、次世代PCビルドにも対応しています。

高い冷却性能と拡張性を兼ね備えた、長期的なアップグレードに対応したフルモジュラーミドルタワーPCケースです。

FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kitシリーズ

XENEON EDGEでよりインタラクティブに

CORSAIR FRAME 4000シリーズおよび5000シリーズ LCD マウントキットは、すでにFRAME 4000D / FRAME 5000Dを使用しているユーザーが、ケースを買い替えることなくXENEON EDGE 14.5インチLCD（別売）を搭載できる専用アップグレードキットです。

強化ガラスサイドパネルと、シリーズ専用設計のスチール製LCDブラケットを採用し、純正ならではの高いフィット感と安全性を実現しています。FRAMEモジュラーケースシステムにより、既存パネルと交換するだけで短時間・簡単に取り付けが可能です。

製品概要

メーカー：CORSAIR

製品名：FRAME 4000D LCD RS ARGB Premium Black

カラー：ブラック

型番：CC-9011326-WW

JANコード：0840440408024

アスクコード：CS9692

予想市場価格：57,480円前後（税込）

発売時期：2026年 2月26日

製品名：FRAME 4000D LCD RS ARGB Premium White

カラー：ホワイト

型番：CC-9011327-WW

JANコード：0840440408031

アスクコード：CS9693

予想市場価格：57,480円前後（税込）

発売時期：2026年 2月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000d-lcd-rs-argb.html

製品名：FRAME 5000 Series LCD Mounting Kit Black

対応PCケース：FRAME 5000シリーズ

カラー：ブラック

型番：CC-8901106

JANコード：0840440411765

アスクコード：CS9698

予想市場価格：6,980円前後（税込）

発売時期：2026年 2月26日

製品名：FRAME 5000 Series LCD Mounting Kit White

対応PCケース：FRAME 5000シリーズ

カラー：ホワイト

型番：CC-8901107

JANコード：0840440411772

アスクコード：CS9699

予想市場価格：6,980円前後（税込）

発売時期：2026年 2月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/accessory/frame-5000-lcd-mounting-kit.html

製品名：FRAME 4000 Series LCD Mounting Kit Black

対応PCケース：FRAME 4000シリーズ

カラー：ブラック

型番：CC-8901048-WW

JANコード：0840440409465

アスクコード：CS9696

予想市場価格：6,280円前後（税込）

発売時期：2026年 2月26日

製品名：FRAME 4000 Series LCD Mounting Kit White

対応PCケース：FRAME 4000シリーズ

カラー：ホワイト

型番：CC-8901049-WW

JANコード：0840440409472

アスクコード：CS9697

予想市場価格：6,280円前後（税込）

発売時期：2026年 2月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/accessory/frame-4000-lcd-mounting-kit.html

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

