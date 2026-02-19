CORSAIR社製PCケース「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズ、LCDマウントキット「FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kit」シリーズを発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズと、LCDマウントキット「FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kit」シリーズを発表いたします。
「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズは、左サイドパネルにLCDタッチスクリーン「XENEON EDGE」を搭載するミドルタワー型PCケースです。同社製RGBファンを4基装備するほか、ファンを柔軟なレイアウトで取り付けできる「InfiniRailシステム」を採用。背面コネクタ設計のマザーボードに対応しており、ドレスアップはもちろん、操作性と情報可視化を両立した新しいPC体験を提供します。
「FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kit」シリーズは、同社製PCケース FRAME 5000/4000シリーズに対応するLCDマウントキットです。対応PCケースのサイドパネルに、LCDタッチスクリーン「XENEON EDGE」を取り付け可能。LCDマウントと強化ガラスパネルがセットになっており、ケースのカスタマイズを楽しめます。
FRAME 4000D LCD RS ARGBシリーズ
FRAME 4000D × XENEON EDGE 新しいPC体験を
FRAME 4000D LCD RS ARGBは、XENEON EDGE 14.5インチLCDタッチスクリーンを標準搭載。iCUEウィジェットにより、CPU/GPU温度の監視、システム情報表示、画像・動画再生、さらにVSD（Virtual Stream Deck）機能に対応し、物理デバイスを追加することなく、LCD上にカスタマイズ可能な仮想キーやマクロ操作を配置可能です。
PC内部を魅せるだけでなく、操作性と情報可視化を両立した新しいPC体験を提供します。
冷却・拡張性まで妥協なしのFRAMEモジュラー設計
リアファン含む4基のRS120 ARGB PWMファンを標準搭載し、最大11基のファンと3基の360mmラジエーターに対応。InfiniRailファンマウントシステムにより、エアフロー設計の自由度も大幅に向上しています。また、裏配線マザーボード（ASUS BTF / MSI Project Zero等）にも対応し、次世代PCビルドにも対応しています。
高い冷却性能と拡張性を兼ね備えた、長期的なアップグレードに対応したフルモジュラーミドルタワーPCケースです。
FRAME 5000/4000 LCD Mounting Kitシリーズ
XENEON EDGEでよりインタラクティブに
CORSAIR FRAME 4000シリーズおよび5000シリーズ LCD マウントキットは、すでにFRAME 4000D / FRAME 5000Dを使用しているユーザーが、ケースを買い替えることなくXENEON EDGE 14.5インチLCD（別売）を搭載できる専用アップグレードキットです。
強化ガラスサイドパネルと、シリーズ専用設計のスチール製LCDブラケットを採用し、純正ならではの高いフィット感と安全性を実現しています。FRAMEモジュラーケースシステムにより、既存パネルと交換するだけで短時間・簡単に取り付けが可能です。
製品概要
メーカー：CORSAIR
製品名：FRAME 4000D LCD RS ARGB Premium Black
カラー：ブラック
型番：CC-9011326-WW
JANコード：0840440408024
アスクコード：CS9692
予想市場価格：57,480円前後（税込）
発売時期：2026年 2月26日
製品名：FRAME 4000D LCD RS ARGB Premium White
カラー：ホワイト
型番：CC-9011327-WW
JANコード：0840440408031
アスクコード：CS9693
予想市場価格：57,480円前後（税込）
発売時期：2026年 2月26日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000d-lcd-rs-argb.html
製品名：FRAME 5000 Series LCD Mounting Kit Black
対応PCケース：FRAME 5000シリーズ
カラー：ブラック
型番：CC-8901106
JANコード：0840440411765
アスクコード：CS9698
予想市場価格：6,980円前後（税込）
発売時期：2026年 2月26日
製品名：FRAME 5000 Series LCD Mounting Kit White
対応PCケース：FRAME 5000シリーズ
カラー：ホワイト
型番：CC-8901107
JANコード：0840440411772
アスクコード：CS9699
予想市場価格：6,980円前後（税込）
発売時期：2026年 2月26日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/corsair/accessory/frame-5000-lcd-mounting-kit.html
製品名：FRAME 4000 Series LCD Mounting Kit Black
対応PCケース：FRAME 4000シリーズ
カラー：ブラック
型番：CC-8901048-WW
JANコード：0840440409465
アスクコード：CS9696
予想市場価格：6,280円前後（税込）
発売時期：2026年 2月26日
製品名：FRAME 4000 Series LCD Mounting Kit White
対応PCケース：FRAME 4000シリーズ
カラー：ホワイト
型番：CC-8901049-WW
JANコード：0840440409472
アスクコード：CS9697
予想市場価格：6,280円前後（税込）
発売時期：2026年 2月26日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/corsair/accessory/frame-4000-lcd-mounting-kit.html
CORSAIR社 概要
米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
URL：https://www.corsair.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
本ニュースリリースに関するお問い合せ先
株式会社アスク 担当：岡野 修久
TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/