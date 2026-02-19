世界有数の光学機器メーカー「セレストロン」が、世界最大級のカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」にブランド単体として初出展

株式会社アーキサイト

シンプルかつこだわりのある製品を日本市場に提供する株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎、以下アーキサイト)は、このたび、同社が国内総代理店を務める米国カリフォルニア州トーランスに本社を置く世界的な光学機器ブランド、セレストロン（Celestron, LLC.）のブースを、 2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される、世界最大級のカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に出展いたします。

セレストロンがブランド単体のブースとしてCP+に出展することは、今回が初めてとなります。

セレストロンブースイメージ

〇 出展の背景と狙い

セレストロンは、天体望遠鏡や双眼鏡などの光学機器のトップブランドとして、半世紀以上にわたり革新的な光学技術を提供してきました。近年のデジタルカメラ技術の進化により、天体写真（アストロフォトグラフィ）のハードルが下がり、写真ファンからの天体観測への関心はかつてないほど高まっています。

これを受け、アーキサイトはカメラ・写真映像の祭典であるCP+において、セレストロン単体での大規模な展示を決定いたしました。従来の天体ファンだけでなく、最新のデジタルカメラユーザーに向けて、宇宙を身近に感じる「新しい映像体験」を提案いたします。

〇 主な展示内容（予定）

・宇宙を「撮る」概念を変える、次世代スマート望遠鏡

今回のセレストロンブースの目玉として、天体撮影確信するスマート望遠鏡「Origin Mark II Intelligent Home Observatory」を展示いたします。

【Origin Mark II Intelligent Home Observatoryの主な特長】

AIによる全自動観測・撮影：

極軸合わせから天体の導入、ピント調整、撮影、そして複数の画像を重ね合わせてノイズを除去する「スタック処理」まで、すべてをAIが自動で実行。専門知識がなくても、スマートフォンやタブレットをタップするだけで、鮮明なディープスカイ（星雲・星団）の姿をリアルタイムで描き出します。

光学系には伝統の「RASA」を搭載：

セレストロンの代名詞である超高速光学系「RASA（Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph）」を採用。F2.2という驚異的な明るさにより、従来の望遠鏡では数時間かかっていた露光を、わずか数分で完了させます。

本格派をも唸らせるカスタマイズ性：

内蔵のソニー製高感度CMOSセンサーだけでなく、外部フィルターの装着やRAWデータの書き出しにも対応。手軽に楽しみたい初心者から、撮影データを徹底的に追い込みたい本格的なフォトグラファーまで、あらゆる層のニーズに応えます。

・圧倒的な視界を提供する双眼鏡、フィールドスコープシリーズ

天体望遠鏡で培われた世界トップクラスの光学技術を凝縮。スターウォッチングに活躍する高性能モデルはもちろん、自然に溶け込むデザインでバードウォッチングに活躍するモデル、コンサートやスポーツ観戦に便利なコンパクトサイズのエントリーモデルまで、幅広いラインナップを展示します。

SkyMaster 15x70 ポロプリズム双眼鏡

・多彩なアクセサリー類

月や惑星などを撮影できる、画期的な低ノイズCMOSイメージング技術を用いた20メガピクセルカラーセンサーのアストロイメージングカメラをはじめとし、様々なサイズの接眼レンズや、レデューサー、ナイトビジョンヘッドランプなど、天体観測に欠かせないアクセサリー類も多数展示。実際に手に取ってご体感いただけます。

NexImage 20 CMOSイメージングカメラLuminos 接眼レンズ 31.7mm径 7mm

〇 『天文ガイド』2026年3月号連動：CP+連動プレゼント企画を実施

今回の「CP+2026」初単体出展を記念し、天文ファンへの感謝を込めたセレストロン製品プレゼント企画を実施いたします。

【キャンペーン概要】

2026年2月5日発売の『天文ガイド』2026年3月号（誠文堂新光社 刊）内のセレストロン広告ページに、「天文ガイド・CP+連動プレゼント引換券」が掲載されます。 本券を切り取ってCP+2026会場内のセレストロンブースへお持ちいただいた方に、暗順応したまま周囲を照らす「ナイトビジョンヘッドランプ」または、マルチコートされた高コントラストでシャープな画像の「UpClose G2 10x25単眼鏡」を、先着でプレゼントします。

ナイトビジョンヘッドランプUpClose G2 10x25 単眼鏡

対象： 『天文ガイド』2026年3月号掲載の引換券をご持参の方

引換場所： パシフィコ横浜 CP+2026 セレストロンブース

ブランド単体として初の出展となるこの機会に、ぜひ誌面と会場の両方でセレストロンの世界観をお楽しみください。

・Celestron 日本公式ストア URL：https://celestron.jp

● セレストロン（Celestron, LLC.）について

セレストロンは、1960年にアメリカ・カリフォルニアで、天文機器業界のパイオニアとして知られるトーマス・ジョンソンによって設立された、世界的な望遠鏡メーカーです。シュミットカセグレン式天体望遠鏡の量産化技術を確立し、その普及に大きく貢献したことで広く知られています。

取り扱いが容易な自動導入式望遠鏡から、大型鏡筒に至るまで幅広いラインナップを展開。革新的な製品開発と卓越した技術力を武器に、天体観測の世界を半世紀以上にわたりリードし続けています。

● アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。

※アーキサイト公式Webサイト（https://archisite.co.jp/）

※アーキサイト公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@archisite_pr）

※アーキサイト公式X（旧Twitter）（https://twitter.com/ARCHISITE_PR）

本件についてのお問合せ先：celestron@archisite.co.jp