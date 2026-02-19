旭川信用金庫が資料動画化サービス「SPOKES」を導入。動画活用を加速し、顧客向け情報提供と庫内教育の効率化を推進

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、旭川信用金庫（本店：北海道旭川市、理事長：武田 智明）が、資料動画化サービス「SPOKES」を導入したことをお知らせいたします。

資料動画化サービスSPOKES：https://www.spokes-online.jp/

SPOKESの導入背景

旭川信用金庫では、従来より動画を活用した情報発信に取り組んできましたが、今後さらに顧客向けサービス案内や庫内教育における動画活用を加速させるにあたり、制作・運用の負担を抑えながら継続的に活用できる仕組みが課題となっていました。

特に、動画の内製化においては制作工数や更新作業の負担が大きく、継続的な運用や組織全体への展開を進めにくい状況でした。また、ユーザーマニュアルやガイドブックを紙の資料やPDFで提供しても、情報量が多くなるにつれて十分に読まれにくく、内容が浸透しにくいという課題も顕在化していました。

こうした中、視聴者が自身の関心に応じて項目を選択しながら視聴できるインタラクティブ動画に着目しました。まるで人が案内しているかのように、視聴者に必要な情報を効率的に届けられることから、顧客向け案内や庫内研修において、双方向性のある分かりやすい情報提供が可能になります。

今後、SPOKESを活用した、分かりやすい動画による情報提供を通じて、お客様一人ひとりとの丁寧なコミュニケーションを大切にしながら、地域に根差した金融サービスの提供を進められる仕組みに寄与します。あわせて、庫内教育・研修の効率化を図ることで、職員が安心して働きがいを感じられる職場環境づくりにもつなげ、地域と共に歩み、暮らしを支える存在としての役割を果たしてまいります。

予定している用途

・個人向けインターネットサービスの利用案内

・法人向けインターネットサービスの利用案内

・各種お申込み手続き方法

・商品・サービスのご案内

・庫内教育・研修

▼資料動画化サービスSPOKES紹介動画

https://online.ai-spokes.jp/view/quvws7dsh6jSe30q8LQcG0vDyctBnLe2/lhCACeNV7LeWYJOR1WTebqKYuRjdFFoO

＜旭川信用金庫について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/224_1_c77c840658958d5f0627f68c39d1efe8.jpg?v=202602190151 ]

SPOKESの評価ポイント

●誰でも迷わず使える、シンプルで分かりやすい操作性

・PowerPoint資料をアップロードするだけで、撮影や音声収録を行うことなく、テロップ・ナレーション付き動画を短時間で作成可能。

・動画制作の専門知識を必要とせず、職員自身による内製化を実現し、情報発信のスピード向上を図れる。

●自然で聞き取りやすい高品質な音声

・金融商品や各種制度の説明においても安心して活用できる、自然で聞き取りやすい音声品質。

・固有名詞や専門用語の読み上げ調整にも対応しており、正確性と信頼性が求められる情報発信に適している。

● 視聴者のガイド役となるインタラクティブ動画

・視聴者が目次や選択肢を操作しながら、自身に必要な項目を選択して視聴できるため、情報過多による理解不足や途中離脱を防止。

・お客様一人ひとりの関心や理解度に応じた、分かりやすく丁寧な情報提供を実現。

●修正・更新のしやすさによる運用負荷の軽減

・情報の修正・変更を即時に動画に反映でき、商品改定や制度変更など柔軟に対応。

・動画内容を更新しても視聴URLを変更する必要がなく、常に最新情報を同一URLで提供可能。

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で13期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”13期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260121-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/