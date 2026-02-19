【MonoLu株式会社】株式会社ダイアログの物流倉庫向けサービス「W3 accounting」を共同開発

MonoLu株式会社

MonoLu株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：石田樹）は株式会社ダイアログ（本社：東京都品川区、代表取締役：方志嘉孝）の物流倉庫向けサービス「W3 accounting」を共同開発しました。

本サービスは、物流倉庫で利用されているWMS（倉庫管理システム）の稼働実績データを活用し、作業実績から生産性・採算管理、請求に必要な情報の算出までを一気通貫で行えるものであり、3PL事業者（倉庫業）や自社で倉庫・物流機能を保有する企業など、物流に携わる企業全般を対象とし、物流現場のデータを経営・請求業務にまでつなげることを目的としています。

W3 accountingの開発背景｜物流倉庫・請求業務に共通する構造的課題

資料をダウンロード :https://www.dialog-inc.com/contact/w3-accounting/■ 物流倉庫における課題

物流倉庫では、WMSの導入により作業実績データの取得が一般化してきました。

しかしその一方で、取得したデータが十分に活用されていないケースも少なくありません。

・作業工程別の生産性が把握できず、改善がベテランの経験や勘に依存している

・人件費・資材費・配送費などのコストが分散管理され、全体像が見えない

・収支は月次決算まで確定せず、日々の採算がブラックボックス化している

■ 請求業務における課題

請求業務では、荷主ごとの契約条件が複雑化する中で、属人的かつ高負荷な運用が常態化しています。

・荷主別の条件が複雑で、請求書作成に膨大な時間がかかる

・転記ミス・集計ミスによる「請求漏れ」リスク（累積で数百万円規模になるケースも）

・ベテランスタッフしか扱えない複雑なExcelによる属人化

こうした課題を背景に、物流現場の実績データを起点として、現場・採算・請求を一気通貫で管理できる仕組みとして本サービスを開発しました。

サービス概要｜3つの柱から実現される一元管理

本サービスは、WMSの稼働実績データを自動で取得し、物流現場の「実績」を起点に、生産性管理・採算管理・請求業務を一元化します。

- コスト・生産性の管理作業の開始・終了をトラッキングし、WMSの実績データを自動取得することで、工程別の工数や生産性を日次で集計・可視化。現場の稼働状況を定量的に把握し、改善ポイントを明確にします。- 採算管理売上から変動費・固定費配賦を差し引いた荷主別損益を自動計算し、費目別のコスト構造や工程・業務ごとの収益性を可視化。どの業務が利益を生み、どこに改善余地があるのかを把握できます。- 請求データの自動生成ノーコードで計算式やロジックを設定し、荷主別の単価テーブルや条件分岐にも対応。実績データとロジックを掛け合わせることで、複雑な請求条件にも対応した請求データを一括で生成します。【導入メリット】

・現場データに基づく生産性・採算の可視化による改善スピード向上

・日次での収支把握による経営判断の迅速化、リスク低減

・請求業務の工数削減、ヒューマンエラー防止、属人化の解消

導入事例｜3PL企業※企業名非公開

・締め処理工数：3日 → 約1時間（Excel管理を廃止）

・収支管理頻度：月次 → 日次（リアルタイム可視化を実現）

・マスタ更新作業：1日 → 約30分（作業負担を大幅削減）

今後の展望｜物流データ活用を広げる機能拡張を順次予定

今後は、配送コスト管理機能の強化や、複数拠点を横断的に把握できるダッシュボードの拡張を進める予定です。

また、AIを活用した改善診断・分析機能や、モーションキャプチャ※を活用した自動生産性取得機能など、物流現場の高度化・省力化を支援する機能の開発も視野に入れています。

※モーションキャプチャとは、作業者の動きや姿勢をセンサー等で取得し、作業内容や動作量をデータとして記録・分析する技術です。

MonoLuは今後も、株式会社ダイアログと連携し、

物流倉庫様の効率的な経営・競争力強化に寄与してまいります。

また、『物流先進国「日本」を創る』をテーマに、

物流・サプライチェーン領域における課題解決と価値創出に貢献してまいります。

会社概要（MonoLu）

社名 MonoLu株式会社

代表者 代表取締役 石田 樹

所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷４丁目１－３ 本郷明和ビル5階

事業内容 物流業界向けソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、保守、コンサルティング業務

HP https://monolu.co.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

MonoLu株式会社

https://monolu.co.jp/contact