アルティウスリンク株式会社、Microsoft 365 Copilot導入・定着支援サービスの提供強化に向け「connon」を導入

株式会社Renewer

株式会社Renewer（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：堀内 亮平、以下Renewer）は、アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）に対し、プロンプト・AIエージェントアシスタント「connon」の提供を開始しましたので、お知らせいたします。これは、アルティウスリンクが提供している「Microsoft 365 Copilot トータルサービス」強化を目的としたものです。

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社として、多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援しています。

昨今では、コンタクトセンター／BPO業務で培った業務理解を強みに、生成AI・AIエージェントを掛け合わせたサービス開発を推進しています。その中核施策として、Microsoft 365 Copilotの活用を「導入で終わらせない」ための伴走支援として「Microsoft 365 Copilot トータルサービス」を展開しています。

◆参考情報

アルティウスリンク「Microsoft 365 Copilot トータルサービス」

URL：https://www.services.altius-link.com/services/microsoft_365_copilot/

今回、アルティウスリンクは「Microsoft 365 Copilot トータルサービス」強化に向け、プロンプト作成の効率化・品質向上と、AIエージェントのシステムプロンプト設計／改善を再現性高く進めるため「connon」を導入しました。意図を起点に論点補完や構成整理まで支援し、出力のばらつきを抑えて“もう一押し”の改善を実現。研修からアプリ・エージェント構築支援まで、顧客のCopilot活用を一層加速します。

導入の背景や活用状況については導入インタビュー記事も合わせてご覧ください。

現場の“使い倒し”から始まったーー国内最大規模のコンタクトセンター／BPO企業、アルティウスリンクの「Microsoft 365 Copilotトータルサービス」立ち上げの舞台裏

URL：https://note.com/renewer/n/n0ef7710289f7(https://note.com/renewer/n/n0ef7710289f7)

■プロンプト・AIエージェントアシスタント「connon」とは

「connon（コノン）」は、“高品質なプロンプトを誰でも迷わず、10倍速で”作成できるよう支援するアシスタントAIサービスです。直感的なUIで、プロンプトの作成・評価・改善・展開を行い、効果的なプロンプトをすばやく作れるよう支援します。社内で共有するプロンプトやAIエージェントの作成効率と品質向上を通じて、業務でのAI活用を後押しします。

◆「connon」の特徴

高品質のプロンプトを短時間で作成

プロンプト自動作成機能で、初稿→改善→完成までを高速化。

短時間で量産しつつ品質を担保できるので、チーム全体で同じ水準の成果が再現可能に。

プロンプト品質を客観的に証明

診断機能によって、作成したプロンプトへのフィードバックを提供。

客観的な指摘とBefore/Afterでの改善提案により、セルフレビューが可能に。

チーム全体でのAI活用を促進

チーム管理機能で利用状況を可視化し、CSサポートが運用を伴走。

知識やスキルに差があっても、組織全体でAIを使いこなせる環境を整えます。

◆サービスサイトURL

https://connon.jp

■「AI × BPO グローバル先進事例ガイド」のご案内

2026年、AIエージェントが最もインパクトを与える業界はどこか──その有力候補のひとつが、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）業界です。

AIエージェントの普及によって加速するBPOの変革を捉え、世界の先進企業・スタートアップの取り組みを整理したスライド集「AI × BPO グローバル先進事例ガイド 2026」を公開しました。

ビジネスモデル変革から、コンタクトセンターやバックオフィス領域で台頭する

AIネイティブなスタートアップまで、グローバル企業の最前線を網羅的に整理しています。

https://tayori.com/f/ai-bpo-global-usecase-guide/

また、代表の堀内による解説記事（note）も公開しています。

海外スタートアップから紐解くAIエージェント × BPOのユースケース・未来像

https://note.com/horiday018/n/n49e30f3b8d04

■株式会社Renewerについて

［社名］株式会社Renewer

［本社所在地］東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

［代表者］堀内 亮平

［コーポレートサイト］https://renewer.jp/

［connonサイト］https://connon.jp

［公式note］https://note.com/renewer

［お問い合わせ］https://tayori.com/f/renewer-inquiry

［採用募集・カジュアル面談はこちらから］: https://connonai.notion.site/casual-meeting