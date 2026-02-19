【新登場】日中の肌ダメージを“再生医療発想”で逆転。「使うほど美しくなる」UVプライマー誕生。SPF50・PA++++で4つの光をカットしながら、アンチポリューション機能で大気汚染からも守る。

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2026年2月26日（木）に再生医療発想を取り入れ、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を配合した高機能UV下地「エッセンスUVプライマー」を発売します。従来のUVケアが“守る”だけだった常識を覆し、「使うほど美しくなる」という新しい価値を提供します。紫外線・大気汚染など、現代女性の肌を取り巻くリスクに多角的にアプローチしながら、毛穴レスで透明感あふれる美肌を叶えます。

開発背景

エイジングケア※をしていても悩みが解消されない理由は、日中の外的ストレス。紫外線だけでなく、ブルーライト・近赤外線・大気汚染など、現代女性の肌は多重ダメージにさらされています。さらに、ベースメイクによる乾燥や酸化も肌負担の一因。また、紫外線対策の意識は大きく変化しています。

- 夏が長引く気候変動により、UV対策は「夏だけ」ではなく一年を通して必要と考える方が増加。- 過酷化する気候で日やけ止めの使用頻度が高まり、肌への負担感をより気にする傾向に。- 成分への理解が広がり、消費者は「紫外線吸収剤フリー」「アルコールフリー」などフリー項目に注目して選ぶ傾向が強まる。

こうした背景から、エテルナムは「高い防御力」と「肌へのやさしさ」を両立し、さらに美容医療発想のスキンケア効果を備えた次世代UVプライマーを開発しました。幹細胞由来成分で肌本来の力を引き出しながら、紫外線に触れる肌を包括的にケア。SPF50／PA++++、ブルーライト・近赤外線カット、そして5つのフリー（紫外線吸収剤・パラベン・合成着色料・合成香料・アルコール）処方で、未来の美しさを守ります。

※年齢に応じたお手入れのこと

商品概要

ライトベージュピンクパープル

【製品名】エテルナムエッセンスUVプライマー

【販売価格※税込】6,600円

【容量】30g

【カラー】全2色（ライトベージュ・ピンクパープル）

【テクスチャー】黄金比率でうるおうのにべたつかない、きしみゼロのストレスフリーテクスチャー

【販売チャネル】エテルナムブランドショップ／Amazon／楽天／Qoo10／Yahoo

商品特徴

”守る・魅せる・叶えるのトリプルアプローチ”によって「使うほど美しく」

■1. 守る：肌老化の原因と考えられる「4種の光を徹底カット」＋「炎症のきっかけをブロック」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/56_1_d4c004d340cfcae1fd860d4831bb82bb.jpg?v=202602191151 ]

こうした光刺激をトータルで防ぐことが、「未来の美肌を守る鍵」という考えから、エテルナムエッセンスUVプライマーでは、紫外線のみならずブルーライトや近赤外線の一部もカットするとされている成分を配合。さらにアンチポリューション設計で、排気ガス・PM2.5・花粉の付着・侵入を防ぎ、肌環境を守ります。

■2. 魅せる：”塗った瞬間から1日の終わりまで美しく”[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/56_2_72a3202b7dcaeecb85fa388195979500.jpg?v=202602191151 ]

※全てメーキャップ効果によるもの

5つの補正機能によって、なめらかな艶肌を長時間キープします。しなやかな崩れにくいベールが肌を纏い、1日の終わりまで、塗った直後と変わらない仕上がりが続きます。

■3. 叶える：再生医療発想×28種の美容成分で日中もエイジングケアを。

肌をすこやかに保つために欠かせないサイトカインやエクソソームを豊富に含む、再生医療発想の成分、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を配合。さらに、スキンケアにも配合される28種の美容成分で紫外線による影響を包括的にケアします。さらに、5つのフリー（紫外線吸収剤・パラベン・合成着色料・合成香料・アルコール）処方で、とことん低刺激に。

カラー詳細

※成分の説明で、効果を保証するものではありません。ライトベージュライトベージュ

ライトベージュ

「どんな肌にも自然に溶け込む、万能カラー」

#色ムラ #くすみ #カバー

肌色を選ばず、色ムラやシミをなめらかにカバー。くすみや黄みを抑え、均一で洗練された印象へ導きます。毛穴や小じわをぼかしながら、光を反射することで立体感のある美肌に。ナチュラルなのに、確かな補正力を感じる一色です。

ピンクパープルピンクパープル

ピンクパープル

「血色感と透明感、その両方を叶える絶妙カラー」

#血色感 #透明感 #トーンUP

ピンクのやわらかな血色感で、疲れた印象や顔色の悪さを一掃。さらにパープルがくすみや黄みを補正し、肌に澄んだ透明感をプラスします。しわやたるみの影まで光で飛ばし、肌全体をトーンアップ。まるで内側から輝くような、上質な明るさを纏う一色です。

ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液の効果について

エテルナム製品に配合される「ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液」は、最も若い細胞を含む希少なへその緒由来を採用しています。さらに、サイトカイン・エクソソームをより豊富にする独自培養技術によって、弊社では以下の研究成果を確認しています。

１.乾燥、紫外線が引き起こす肌荒れを整える

２.肌環境を整える

３.日焼けによるダメージ、乾燥によるくすみ

４.肌の保護力増加

５.肌の弾力を高め、乾燥による小じわを防ぐ

６.肌を支え骨格に沿った立ち上がった肌へ導く

これまで皮膚科学会や抗加齢医学会でも上清液の効果について発表をしてきましたが、2025年6月皮膚科学会でも新たに発見された効果について発表をしています。

※成分の説明で、効果を保証するものではありません。

臍帯由来の上清液が希少な理由

臍帯は本来、出産に伴って排出されますが、一部の自治体では条例によって利用が禁止されている場合もあるため、一般的には専門者が処理を行います。 臍帯を第三者が原料として入手するためには、医療機関側との契約やドナーの安定的な確保、厚労省の倫理審査委員会の承認や安全な保管・輸送プロセスの確立など、複雑な準備が必要となります。 このように他の由来原料と比べて取り扱うハードルが高いことから、臍帯を扱う中間事業者や上清液原料として使用する企業は多くありません。そのため臍帯は市場流通量が非常に少なく、コストも安定しない希少な原料となっています。

エテルナムの使用するヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液はグループ会社であるCET社が製造していますが、CET社では、医療関係ネットワークを通じて安定して臍帯を入手するプロセスを確立し、信頼できる臍帯を原料として使用することに成功しています。

エテルナムが誇る安心安全への配慮について

毎日ご使用いただくお客様のために、 以下試験を実施し、安全性を確認しています。

エテルナムが誇る安心安全への配慮について

毎日ご使用いただくお客様のために、 以下試験を実施し、安全性を確認しています。

１.ドナーの試験

国内医療機関で適切な同意を得て、健常人ドナーからの臍帯を採取。HBV、 HCV、 HIV、HTLV、PVB19、TPの試験全ての結果が陰性であることを確認しています。

２.ヒト臍帯由来幹細胞の試験

臍帯から得られた間葉系幹細胞は、無菌試験、マイプラズマ否定試験、ウイルス否定試験、エンドキシン試験、核型解析の試験全ての結果が陰性及び未検出であることを確認しています。

３.培養上清液の試験

製造した培養上清液は、無菌試験、エンドキシン試験、マイコプラズマ否定試験、不溶性異物検査の全ての結果が陰性および未検出であることを確認しています。

４.化粧品原料の試験

「新規原料」：医薬部外品と同等レベルの9項目を実施しクリアしています。

単回投与毒性試験／皮膚感作性試験／光感作性試験／復帰突然変異試験／染色体異常試験／皮膚一次刺激性試験／眼刺激性試験／連続皮膚刺激性試験／光毒性試験

５.製品 の安全性試験 を8項目 実施

パッチテスト／敏感肌パッチテスト／スティンギングテスト／RIPT（アレルギーテスト）／ノンコメド試験／チャレンジ試験／効果試験／抗シワ試験

新しい原料開発に関しては安全性試験は自主基準としているため、 パッチなど数種類の試験のみを実施することが多い中エテルナムではアレルギーやアルコールなどの敏感肌パッチテストをはじめ、2段階で計17項目もの試験を実施しています。

エテルナム製品一覧

エテルナム スキンケア シリーズ

肌の悩みを抱えるすべての人の希望になる、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 8,800円（税込）

・セラム（30mL） 14,300円（税込）

・クリーム（30g） 12,100円（税込）

トライアルセット（7日分）

「肌が出会う初めての体験」を手軽にお試しいただけるトライアルセット。

トライアルセット 1,980円（税込）

・ローション（13mL）

・セラム（5mL）

・クリーム（5g）

エテルナム リップセラム

「唇そのものを育てていく」という新発想のリップセラム。

・A001～A007（8mL）6,600円（税込）

エテルナム 上清原液 SAITAI

1品追加するだけでお手持ちのスキンケアを格上げする、集中ケアの集中ブースター美容液。

・15mL 11,000円（税込）

エテルナム フェイシャルマスク EX

ホームケアのレベルを進歩させる次世代の高機能マスク。

・20mL×5枚入り 16,500円（税込）

【NEW】エテルナム エッセンスUVプライマー

「使うほど、美しく」4種の光とアンチポリューションで、徹底的にバリア。再生医療発想のスキンケアが日中も実現するUV下地。

・ライトベージュ（30g）6,600円(税込)

・ピンクパープル（30g）6,600円(税込)

エテルナムDR スキンケア（医療機関専売品）

独自培養のヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL)

・セラム(30mL）

・クリーム（30g）

エテルナムDR リップセラム （医療機関専売品）

美容施術レベルの濃度でヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、クリニック専売「唇育」リップセラム。

・A001～A005（8mL）

エテルナムDR スキングロウマスク EX（医療機関専売品）

レーザー治療後のダウンタイム短縮、美容施術との相乗効果も期待できるシートマスク。

・20mL×5枚入り

エテルナムについて

■Eternamブランド

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。LIPセラムとはじめ、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

公式ブランドショップ :https://ec.eternam.co.jp/

会社概要

社名 ：株式会社エテルナム

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F

代表取締役 ：松本隆明

事業内容 ：化粧品製造販売

創業 ：2023年7月3日