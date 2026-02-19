カメラのキタムラ市川・北国分店をリニューアル 「撮るを育む」を新コンセプトとする体験型フォトストアへ

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）は、新コンセプトストア「撮るを育むPHOTO BASE」として、カメラのキタムラ 市川・北国分店を2026年2月27日(金)にリニューアルオープンします。千葉県内最大級の品揃え(※)の新品カメラ・レンズに加えて、中古のカメラ・レンズも全て試すことができます。また、お客さまの写真を飾るフォトギャラリーやセルフ写真館、プロ仕様の印刷機材での写真出力など、写真に関わるさまざまな体験を楽しめるお店に生まれ変わりました。カメラのキタムラが提案する新たなコンセプトのお店が、お客さまの撮りたい気持ちを大切に育みます。

(※千葉県内のカメラのキタムラにおける新品のカメラ・レンズ数)

■体験型フォトストアで“撮る・残す・飾る”を楽しめる！

写真を撮るだけではない、さまざまな体験ができるカメラ専門店としてカメラのキタムラ 市川・北国分店がリニューアルオープンします。

実際にカメラやレンズに触れ、自由に試し撮りができる撮影体験はもちろんのこと、撮った写真をもっと好きになるサービスを展開します。プロ仕様の機材で印刷ができる「ペーパーセレクトプリント」や、作品を最大限に引き立てる「オーダーメイド額縁」、そして写真の展示ができる「フォトギャラリー」が設置されます。

また、お客さまのイマを切り取る3つの写真スタジオを併設。プライベート空間で大人も子どももリラックスして撮影できる「セルフ写真館」、自分らしい写真が撮れる大人のための「ポートレートスタジオ」、お子さまと家族の記念に寄り添う写真館「スタジオマリオ」など、用途に合わせた撮影が可能です。

写真に関連するあらゆることが揃う「撮るを育むPHOTO BASE」として、お客さま一人ひとりに合わせた提案とサポートをします。

新コンセプトストアサイト：https://www.kitamura.jp/new-concept-store/

■千葉県内最大級のカメラ・レンズのラインナップ

エントリーモデルからハイエンドモデルまで、幅広い種類の新品・中古のカメラやレンズを取り揃え、県内のカメラのキタムラでは最も多く品揃えを誇ります。そのため、新品カメラだけでなく質の高い中古カメラ・レンズの組み合わせなど、お客さまのご要望に合わせたご提案をします。

商品を手に取ってご覧いただくことはもちろん、新設する撮影コーナーには季節で入れ替わるフラワーアーチなどを設置し、気になるカメラで撮影を体験していただくことも可能です。

※店内はイメージです

■新しいサービス

フォトギャラリー

※店内はイメージです

写真を撮るだけでなく、その写真を見せる楽しさをお客さまにご提案するために、個人やグループでの利用ができるギャラリースペースを設けました。撮影した写真を通じて、写真やカメラが好きな方や地域の方とのコミュニティを広げていただける場として活用いただけます。

サイズの大きいA2(額装)でも8～10枚展示ができるスペースがあり、カメラのキタムラ 市川・北国分店で指定枚数をプリントすると、2週間無料で展示することができます。

［通常利用料金］2週間 22,000円(税込)

セルフ写真館 by Studio Mario

※写真はイメージです

県内に初めてオープンする「セルフ写真館 by Studio Mario」は、本格的なスタジオを貸し切ったプライベート空間でセルフ撮影ができる新サービスです。セルフ撮影ならではの自分たちらしい撮影が叶うため、ファミリーだけでなく、カップルや友人同士など幅広い方から好評をいただいています。土足禁止のため、小さなお子さまでも安心して利用いただけるうえ、プラン時間内は撮り放題で全データもらえるのも嬉しいポイントです。

ポートレートスタジオ

大人のためのポートレートスタジオでは、撮影に慣れたスタッフがあなたらしい一枚を撮影します。

ペーパーセレクトプリント

プロ用のインクジェットプリンターを使い、好きな用紙で最大A2サイズまで出力できる高品質な写真プリントサービスです。用紙は5種、サイズはA4・A3ノビ・A2の3種から選べ、お好みや用途に合わせて思い出をカタチに残すことができます。

■カメラ専門店ならではの安心のサポート

カメラを始めるところから日常的なケア、専門的な修理まで、安心して任せられるサポート体制が整っています。メンテナンス技術を持つスタッフが在籍し、カメラの状態に合わせた対応が可能です。高度な修理が必要な場合も、当社グループの修理会社U.C.S（ユー・シー・エス）と連携しているため安心です。

（株式会社ユー・シー・エス： https://u-cs.co.jp/）

■オープン記念キャンペーン

ペーパーセレクトプリント30％OFF

内容：店頭通常価格より30％OFF

対象サイズ：A4、A3ノビ、A2

期間：2026年2月27日(金)～3月8日(日)

備考：店頭仕上げ限定／他の特典・割引券との併用はできません

オリジナルエコバッグ プレゼント

2,500円(税込)以上お買い上げのお客さまに、カメラのキタムラのオリジナルエコバッグをプレゼント！

内容：カメラのキタムラ「オリジナルエコバッグ」プレゼント

期間：2026年2月27日(金)、2月28日(土)、3月1日(日)

条件：2,500円(税込)以上お買い上げのお客さま

枚数：各日先着30名

備考：ひとり1個限り／当日分がなくなり次第終了

■店舗概要

店名 ：カメラのキタムラ 市川・北国分店

電話番号：047-373-8886

営業時間：10:00～19:00

所在地 ：〒272-0837 千葉県市川市堀之内3丁目25番地6号

駐車場 ：20台

新コンセプトストアサイト：https://www.kitamura.jp/new-concept-store/

店舗サイト：https://blog.kitamura.jp/12/4937/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kitamura_kitakokubun/