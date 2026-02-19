ITインフラを知り尽くすネットワールドが選んだ-「Fileforce」導入で情報システム運用負担を劇的に軽減

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、株式会社ネットワールド（本社：東京都千代田区 代表者：芹澤 朋斉）が、「Fileforce」を導入し、本格運用を開始したことをお知らせいたします。電子帳簿保存法対応を背景に、アクセス権限設定や操作ログ（証跡）管理の課題を解決するためにFileforceを選定。ユーザー数無制限・容量課金の料金体系と、Windowsエクスプローラー上で完結する操作性により、スムーズな移行と運用定着を実現しました。

導入事例記事はこちら▶ https://www.fileforce.jp/casestudy/networld/

■導入の背景

ネットワールドでは、電子帳簿保存法の施行が近づくにつれて、法的な要件を効率的かつ確実に満たす運用体制の構築が課題となり、クラウド移行の検討を開始しました。詳細なアクセス権限の管理や、監査ログ・修正履歴といった証跡管理を、専門的な知識を必要とせず、標準機能で容易に対応したいというニーズがありました。

■選定の決め手

・ユーザー数無制限の料金体系

利用頻度が低いユーザーにも課金が発生するのは非効率と感じていた中で、Fileforceはユーザー数無制限で人数が増えても追加費用がかからず、他社比較でも価格がリーズナブルな点を評価いただきました。

・“いつもの操作”で使える定着性

FileforceはWindowsエクスプローラーで従来のNASと同じ感覚で使えるため、特別な教育なしにスムーズな移行と法対応ができ、採用の決め手となりました。

■導入効果

・情報システム部への問い合わせがほぼゼロに

普段使い慣れているエクスプローラーで操作でき、現場の担当者が自分のチーム単位でアクセス権限を設定・変更できるため、情報システム部門がその都度対応する必要がなくなりました。

・電子帳簿保存法への対応

詳細なアクセス権限の管理や、監査ログ・修正履歴といった証跡管理を、専門的な知識を必要とせず対応可能となりました。

■ご担当者様コメント（要旨）

情報システム部 盛永氏：クラウドストレージを検討中なら、まず試してみてほしいです。機能改善が継続的に進み、検索性やセキュリティ面も強化され、サポートも手厚いので安心できます。国産ならではの信頼性もあり、利便性と安心感を重視する企業に最適です。

当社は引き続き、株式会社ネットワールド様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず23,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp