AVITAがBooster Roboticsと国内企業としては初のMoUを締結、ヒューマノイド・Physical AI領域での協業を開始

AVITA株式会社

アバターやAIを活用したサービス開発を行うAVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒浩、以下「AVITA」）は、Booster Robotics Co., Ltd.（以下「Booster」）とMoU（基本合意書）を締結し、協業を開始したことをお知らせいたします。

AVITAではこれまで、アバター接客サービス「AVACOM」やアバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」など、CGアバターによるソリューションの開発・提供を行ってまいりました。この度、デジタル空間にとどまらず、実世界における対話やサービス提供を強化するため、ヒューマノイドやPhysical AI（身体性AI）の開発・提供を開始いたします。 本協業を通じて、両社の技術と知見を融合させ、ロボットの日中およびグローバルな社会実装を加速させてまいります。

協業の背景と目的

AVITAは「アバターで人類を進化させる」をビジョンに掲げ、CGアバターやAIを活用したDXソリューションを小売、観光、介護など多岐にわたる業界へ展開してきました。昨今、人手不足の深刻化や業務効率化ニーズの高まりを背景に、デジタル上のCGアバターに加え、実空間で物理的に活動できるロボット（ヒューマノイドやPhysical AI）への期待が高まっています。



Boosterは、「T1」「K1」シリーズに代表される、軽量かつ高可動性・高拡張性を備えたヒューマノイドロボットの開発を手がけるロボティクス企業です。研究・教育分野から実社会での活用まで幅広い領域に向け、高度でありながら扱いやすいヒューマノイドロボットプラットフォームの提供に取り組んでいます。

KIシリーズ：走行T1シリーズ：キックT1シリーズ：起き上がり

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3sVxuyK3giY ]

「K1」シリーズの走行デモ

こうした背景のもと、AVITAの持つAI・アバター制御技術およびソフトウェア開発力と、Boosterのハードウェア開発における知見を掛け合わせることで、より高度なロボットソリューションの創出およびグローバル市場への展開を目指し、両社は協業に向けたMoU（基本合意書）を締結しました。

主な協業内容

本提携に基づき、以下の取り組みを共同で推進いたします。

- 共同でのハードウェア開発Physical AIを搭載した次世代アンドロイドやロボットハードウェアの共同開発を行います。- AVITAのソフトウェアと連携したアプリケーション開発AVITAが培ってきたアバター操作技術や対話AI技術をハードウェアに実装し、多様なユースケースに対応するアプリケーションを開発します。- グローバルな社会実装の推進日本および中国市場での展開を皮切りに、グローバル規模でのロボットの社会実装を目指します。

パートナー企業・エンジニアの募集について

AVITAとBoosterは、本プロジェクトの推進にあたり、共にロボットの社会実装を目指すパートナー企業および開発エンジニアを募集いたします。

- ロボットの共同プロジェクトを希望される企業様新たな顧客体験の創出や業務効率化に向け、実証実験や導入を検討される企業様を広く募集します。- 開発エンジニアの募集ハードウェア、ソフトウェア、AI制御など、Physical AIの未来を創るエンジニアを積極的に採用しています。

Booster Roboticsが開発するヒューマノイドロボットの導入・購入に関するお問い合わせは、AVITAまでご連絡ください。



お問い合わせ先：

AVITA株式会社

E-mail：contact@avita.co.jp

会社概要

AVITA株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 石黒浩

役 員：取締役副社長 COO/CFO 西口昇吾、社外取締役 濱口秀司

所在地：東京都目黒区

設 立：2021年6月

事業内容：アバターや生成AIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、ロープレ支援サービス「アバトレ」）／ アバターや生成AIを活用したマーケティング支援 ／ ヒューマノイド・Physical AI（フィジカルAI）の開発・提供

URL：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260219)

Booster Robotics Co., Ltd.

代表者：程昊（Cheng Hao）

所在地：中国・北京市

事業内容：ヒューマノイドロボットの研究・開発・製造

URL：https://www.booster.tech/