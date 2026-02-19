本物のアンティーク空間で楽しむ体験型フォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI」が藤沢・湘南台にオープン
株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）は、まったく新しい体験型フォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI 藤沢・湘南台店」を2026年3月19日(木)にオープンします。内装から空気感まで、写真を撮る「空間そのもの」を五感で楽しむ本スタジオは、愛知・名古屋を拠点にフォトスタジオ向けアンティーク家具や空間演出を手がける株式会社AZ antiques japan（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：才原 友彩）がプロデュース。2025年9月にオープンした1号店「北村写真スタジオ by MERCI 新宿店」に続き、これまでにない撮影体験を提供します。2月19日(木)より、予約の受付も開始しました。
■「北村写真スタジオ by MERCI」3つの特徴
1. 本物のアンティークをしつらえたスタジオ
空間全体を彩る家具や小物は、すべて本物のアンティーク。だからこそ、非日常の雰囲気を演出します。
2. 1日4組限定のプライベート撮影
撮影はゆったり1組ずつ。他のお客様と重なることなく、ご家族や大切な人と安心して撮影できます。
3. 衣装と空間の調和
アンティークによく映えるオリジナル衣装や海外買付の洋服をご用意。写真全体に統一感と特別感を与えます。
「北村写真スタジオ by MERCI」公式ホームページ：
https://www.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/
※写真イメージです（北村写真スタジオ by MERCI 新宿店で撮影）
■こだわりの撮影空間
-PHOTO ODYSSEY-
時をめぐる写真の旅 3つのお庭と非日常の境界
THE FIRST GARDEN／はじまりのおにわ
足を踏み入れた瞬間に空気が変わり、日常から写真の時間へと切り替わります。
GARDEN OF TIME／ときのおにわ
空間を変容させる8枚のアンティークドア。
ドアの開く時間帯や開く枚数、開き方ひとつでも光の入り方が変わり、同じ場所とは思えない表情を見せます。
THE ROOM OF CONNECTION／つながる間（Japan × World）
わが子がいつか世界へ羽ばたいたとき、この写真が「日本の今」を語る一枚になるかもしれない。
「つながる間」は、記念撮影だけでなく、世界と日本、個人と社会、いろんな価値が混ざり合う証を残す場所。
※各空間の画像はイメージです
■オープンに先駆けて予約受付をスタート
2026年2月19日(木)より予約の受付をスタートしました。
家族の記念日や、お子さまのお宮参りや誕生日、七五三や入園・卒園・入学・卒業などの節目、様々なシチュエーションでご利用いただけます。時を超えて愛される1枚をおさめる、特別な撮影体験を提供します。
予約ページ：https://studio.kitamura.jp/reservation/
■撮影メニュー
基本料金3,300円(税込)～ ＋ 商品代
※和装の場合は、基本料金5,500円(税込)です。
※土日祝は、基本料金に＋5,500円(税込)でご案内します。
※その他、撮影内容・時期によってオプション料金があります。
■店舗概要
オープン日： 2026年3月19日(木)
店名 ： 北村写真スタジオ by MERCI 藤沢・湘南台店
電話番号 ： 0466-52-6730
営業時間 ： 10:00-19:00
所在地 ： 〒252-0804 藤沢市湘南台３丁目18-1
アクセス ： 湘南台駅 B出口（西口） 徒歩9分
公式ホームページ： https://www.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/
公式Instagram ： https://www.instagram.com/kitamura_photostudio_shonandai/
■株式会社AZ antiques japan 会社概要
社名 ：株式会社AZ antiques japan
本社所在地：愛知県名古屋市千種区星ヶ丘2丁目62 ユニーブル星ヶ丘1/2F
代表取締役：才原 友彩
事業内容 ：フォトスタジオの運営、アンティークのレンタル・販売、空間施工
フォトスタジオおよびウェディング会場のコンサルティング
■株式会社カメラのキタムラ 会社概要
社名 ：株式会社カメラのキタムラ
本社所在地：東京都新宿区西新宿6丁目3-1 新宿アイランドウイング
代表取締役：山崎 智彦
事業内容 ：「カメラのキタムラ」「スタジオマリオ」の運営、リユース事業
Apple製品の修理サービス、キタムラネットショップ事業