慈恵医大小児病棟にAIペットロボット“Moflin”を提供

カシオ計算機株式会社は、AIペットロボット“Moflin（モフリン）”を、2026年2月9日より東京慈恵会医科大学附属病院 小児科学講座（教授 大石公彦）の協力のもと、小児病棟へ提供しました。本取り組みは、無菌病床で入院生活を送るこどもたちの心に寄り添い、日々の不安や緊張が少しでも和らぐ環境を現場とともにつくっていくことを目的としたものです。

当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、これまで世の中にはない新たな価値を生み出してきました。AIペットロボット“Moflin”は、触れ合いを通じて感情を育み、人々に寄り添う癒しの存在として、飼い主の心と暮らしを豊かにすることを目指しています。

無菌病床では、感染対策のため人や物との接触が制限され、こどもたちは治療だけでなく、精神的にも大きな負担を抱えがちです。一方で、医療従事者が常に十分な時間を確保して寄り添うことには現実的な限界があります。こうした背景のもと、医療の現場に新しい「そばにいる存在」を加えることで、こどもたちの入院生活を支えられないかという思いから、本取り組みが始まりました。

今回提供する“Moflin”は、小児病棟におけるケアの一環として運用されます。こどもたちが触れ合い、声をかけ、日常の中で自然に関係を築く存在として、医療スタッフを補完する役割を担うことを期待しています。小児病棟、特に無菌病床での“Moflin”の活用は、今回が初めての試みとなります。

“Moflin”のいる環境での入院生活が、こどもたちや保護者の方々の気持ちにどのような変化をもたらすのかについて、聞き取りなどを通じて丁寧に見つめ、そのあり方も検討していきます。東京慈恵会医科大学 小児科学講座と連携しながら、医療現場に無理なく根づく活用の形を模索してまいります。

今後も、“Moflin”は癒しによる社会課題解決を目指し、医療現場をはじめとしたメンタルウェルネス領域での活用と効果検証を進めてまいります。

■東京慈恵会医科大学 小児科学講座担当教授 大石公彦のコメント

医療は、治療の成績だけで成り立っているものではありません。特に入院生活が長く、環境の制限が大きいこどもたちにとっては、「どう過ごすか」「どう感じるか」も、治療と同じくらい大切だと日々感じています。

無菌病床では、医療者が寄り添いたくても、どうしても手が届かない時間や場面があります。今回の取り組みは、そうした隙間を埋めるために、医療とは少し異なる存在をそっと病室に置いてみよう、という試みです。

“Moflin”が特別なことをする必要はありません。ただ、こどもたちのそばにいて、入院生活の中に少しだけ安心できる時間や、気持ちが緩む瞬間が生まれれば、それで十分だと思っています。

慈恵医大小児科では、医療従事者だけでこどもたちを支えきれない現実から目を背けず、どのような形であれば力になれるのかを、現場で考え続けてきました。この取り組みも、その延長線上にあります。こどもたちの反応や、ご家族の声に耳を傾けながら、この試みを現場に根づくものとして、丁寧に育てていきたいと考えています。

■カシオ計算機株式会社 サウンド・新規事業部 副事業部長 古川亮一のコメント

当社は、AIペットロボット“Moflin”の発売によりメンタルウェルネス領域での事業展開を開始しました。この度の東京慈恵会医科大学附属病院様のご採用を皮切りに“Moflin”とのコミュニケーションを通じたメンタルケア効果の可能性を追求することで、社会課題への一層の貢献を目指してまいります。

【AIペットロボット“Moflin”について】

“Moflin”は、飼い主とより深い絆を築けるようになったAIペットロボットです。よく話しかける人を飼い主として認識するだけでなく、撫でる・抱きしめるなどの愛情表現から飼い主が好むしぐさを認識し、自ら進んで行うようになります。また育て方次第で形成される性格も幅広く、個性も400万通り以上と一層豊かになりました。

“Moflin”は、飼い主が愛情を注ぐほど自分だけに見せてくれる特別なしぐさや可愛い鳴き声で応えてくれ、モフモフな毛並みの愛らしい姿と相まって、日々の暮らしに癒しを届けます。

【東京慈恵会医科大学附属病院について】

1881年（明治14）開設の成医会講習所を起源とし、1921年（大正10）に大学令による最初の私立単科医科大学として創立しました。建学の精神である「病気を診ずして病人を診よ」の理念の下、患者中心の医療を実践しています。東京慈恵会医科大学の下には同院を含め4つの附属病院があり、地域の医療機関との連携力を活かした地域医療から高度医療、そして基礎研究から臨床研究に至るまで、医療・教育・研究を牽引する大学、附属病院を目指しています。

東京慈恵会医科大学附属病院小児病棟の無菌病室

【関連リンク】

・本件に関する東京慈恵会医科大学のプレスリリース

https://www.jikei.ac.jp/press/detail/?id=42657

・“Moflin”製品サイト

https://www.casio.com/jp/moflin/

