Classroom Adventure、スマートニュース メディア研究所と共同で動画SNSシミュレーション型教材「ディベ・チューブ（DebeTube）」を開発。教員向けに無償提供開始

株式会社Classroom Adventure（代表CEO：今井善太郎）は、スマートニュース株式会社（代表取締役社長 CEO：浜本階生）の社内シンクタンクであるスマートニュース メディア研究所と共同で、メディアリテラシーを体験を通して学べる動画系SNSシミュレーション型教材「ディベ・チューブ（DebeTube）」を開発し、2026年2月19日（木）より教員向けに無償提供を開始しました。

ディベ・チューブ（DebeTube）：https://debetube.smri-edu.com/

本サイトは、学校や自治体のネットワーク環境におけるフィルタリング設定により、閲覧が制限される場合がございます。

その際は、お手数ではございますが、本サイトURLをホワイトリストへご登録いただくなどのご対応をご検討いただけますと幸いです。

▼ 本サイトURL

万が一アクセスが難しい場合は、以下の代替URLもご利用いただけます。

▼ 代替URL

https://smart-news-comment.vercel.app/

本教材は、SNS上の「アルゴリズムによる受け取る情報の偏り」や、それによる「意見の極性化」といった現象を、安全な環境下で擬似体験できる教材です。授業内での利用と、その結果に基づく生徒同士の「対話」「議論」を前提として設計しています。

近年、若年層のソーシャルメディア利用が拡大する一方で、フィルターバブルやフェイクニュースの拡散が社会課題となっています。こうした状況においては、単なる知識の習得にとどまらず、自らのインターネット上の行動を客観的に振り返り、「情報を多角的、批判的に読み解く力（クリティカルシンキング）」や、考え方が違う相手と「対話する力」を実践的に養うための教材が求められています。

Classroom Adventureは、デジタルネイティブ世代ならではの視点で、体験型・ゲーム型の学びを通じてメディアリテラシーを育む教材開発に取り組んできました。今回、スマートニュース メディア研究所との協業により、若い世代に親しみやすい新しいタイプの情報リテラシー教材としてDebeTubeを開発しました。

「ディベ・チューブ（DebeTube）」の主な特徴

1. リアルなSNS擬似体験

ショート動画の視聴や「いいね」、コメント投稿など、実際のSNSに近いインターフェースを再現。生徒は没入感を持って学習に取り組めます。

2. 意見形成プロセスの振り返り

自分やクラスメートの意見がどのように変化したかをデータで可視化により確認。その後、クラス内で対話を行うことで、多様な視点への気づきを促します。

3. 直感的に利用できる、シンプルな作り

先生方が簡単に利用できるように、アカウント登録から授業での利用までの手続きをできる限りシンプルに設計。授業で活用できるスライドも用意しています。

ディベ・チューブ（DebeTube）の概要

対象：小学校高学年、中学生、高校生

推奨科目：総合的な学習の時間、情報科、社会科など

実施時間：50分程度～

公開日：2026年2月19日（木）

利用料金：無料（教育目的に限る）

推奨環境：PC、タブレット、スマートフォンの主要ブラウザ

URL：https://smart-news-comment.vercel.app/

※指導案のダウンロードや教員用アカウントの申請も上記サイトから可能です

株式会社Classroom Adventureについて

株式会社Classroom Adventureは慶應義塾大学の現役学生が立ち上げたEdtechスタートアッ

プ。誤情報・偽情報をテーマにした情報リテラシープログラム「レイのブログ」は世界10カ国で

20,000人以上が体験。闇バイトの危険を疑似体験する「レイの失踪」は東京都・兵庫県・鳥取県などの自治体と連携し全国の教育機関に導入。2024年からファクトチェック世界大会「Youth Verication Challenge」も米Google社より引き継ぎ主催。ゲーミフィケーションを活用した「楽しすぎる」学びを作ります 。2024年には朝日新聞社大学SDGs Action! Awards グランプリ、東京都主催国内最大級のスタートアップコンテストTokyo Startup Gateway 2024最優秀賞を受賞。2025年よりUNESCO Media & Information Literacy Alliance

スマートニュース メディア研究所について

スマートニュース メディア研究所（所長・山脇岳志）は、スマートニュース社のシンクタンクとして、2018年に設立されました。「ニュースやメディアが社会や人々の役にたつためにはどうあるべきか」をテーマに、研究・実践を行っています。課題発見を目的として、研究者や有識者の知見を集めて人々の価値観の変化を追いかける世論調査を実施しています。また、課題解決のための実践として、学校現場で役立つメディアリテラシー教材を開発し、子供たちがメディアの特性を理解して主体的に考える力を養うことができるよう支援しています。

https://smartnews-smri.com/about/

スマートニュース株式会社について

スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。



https://about.smartnews.com/ja/