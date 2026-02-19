優れた操作性と清潔な水拭きを実現　最もスリム*¹でコンパクトな水拭きクリーナー「Dyson PencilWash(TM)」新登場

ダイソン株式会社

（*本資料は、英国で2026年2月19日0時01分（中央ヨーロッパ時間）に発表されたプレスリリースの日本語抄訳です）

ダイソン（ダイソン創業者 ジェームズ ダイソン）は、優れた操作性と清潔な水拭きを実現する最もスリム*¹でコンパクトな「Dyson PencilWash(TM)（ダイソン ペンシルウォッシュ）水拭きクリーナー」を発表しました。

この製品は、ダイソンが培ってきた水拭きに関する技術と衛生面へのこだわりを、革新的でスリムなデザインと融合させました。現代の住まいに求められる限られたスペースの中で、手軽な操作性と衛生的な掃除を実現します。日本では、2026年春頃発売予定です。

- 38mmのスリムなハンドルにより持ちやすく、収納場所もとりません。- わずか2.2kg*²の軽量設計で、優れた操作性。家具の下までスムーズに掃除が可能です。- 「給水」「除去」「排出」の3つのテクノロジーで、掃除中は常にきれいな水で床掃除が可能です。- 床材や汚れの種類に応じて選べる給水量。- 壁際に届くよう設計されており、高さわずか15cmの隙間にも入り込んで低い家具の下もスムーズに掃除できます。

“私たちは、製品の性能を大幅に向上させながら、サイズをより小さく、より軽くすることを常に追求しています。Dyson PencilWash(TM)は、その思想を水拭き掃除に応用したもので、ダイソン史上最もスリムで軽量なフォーマットを実現し、床を滑るような操作性と、従来の製品では届かなかった場所の掃除も可能にします。「給水」「除去」「排出」という3つの技術を組み合わせ、フィルター非搭載でも “常にきれいな水で掃除”を可能にしました。まるでほうきのようなシンプルさに、ダイソンの精密な技術とパワーを融合させた一台です。”

-ジョン・チャーチル、ダイソン 最高技術責任者（CTO）

◼ 最もスリム*¹で軽量な水拭きクリーナー 狭い隙間も、フラットに寝かせて使える設計

直径わずか38mmのスリム・軽量ハンドルにより、スムーズな掃除を実現

Dyson PencilWash(TM)は本体質量わずか2.2kg*²、手にかかる重さは380gと軽量で、手首を返すだけで簡単に方向転換ができる高い操作性を備えています。170°までフラットに寝かせることができるため、家具の下や狭い隙間も、性能が低下することなく汚れとゴミを除去します。

◼ フィルター非搭載で、ニオイを発生させないテクノロジー

一般的な乾湿両用掃除機とは異なり、Dyson PencilWash(TM)には、フィルターが存在しません。フィルターはメンテナンスが手間となることが多く、汚れがたまり、細菌の繁殖やニオイを発生させることがあります。フィルターを搭載しない設計により、汚れの詰まりや、性能低下のリスクをなくし、常にパワフルで安定した掃除を実現します。

◼ 高密度マイクロファイバーウェットローラー搭載 液体汚れや皮脂汚れ、ホコリを素早く除去

新しいDyson PencilWash(TM)は、皮脂や液体汚れ、ゴミをまとめて除去できるよう設計されています。1cm²あたり64,000本のマイクロファイバーを高密度に織り込んだウェットローラーを搭載し、液体汚れとホコリを同時にすばやく除去します。

ウェットローラーは回転のたびに、付着したゴミや汚水をかき出します。さらに、8か所の給水ポイントから新鮮な水を送り続ける給水システムにより、常に“きれいな水”で掃除します。そのため、掃除の初めから最後まで、清潔な掃除が可能です。

◼ 約100m²をカバー 給水レベルは調整可能

Dyson PencilWash(TM)は、水量を調整できる2つの給水レベルを搭載。軽い液体汚れから頑固な汚れまで、床材や汚れの種類に合わせて水量を調整でき、常に最適な仕上がりを実現します。床はすばやく乾き、理想的な仕上がりを実現します。最長運転時間は30分*³で、300mLの給水タンクは最大100m²を掃除可能*⁴。3～4LDK相当の広さもカバーします。

Dyson PencilWash(TM)の発売情報を希望される方は、以下のダイソン公式サイトでメールアドレスをご登録ください。

https://www.dyson.co.jp/subscribe-to-dyson-newsletter

◼ 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42335/table/187_1_295ded966149a901203f6400cc64b7b0.jpg?v=202602190151 ]

*1 世界主要5ブランドのうち、各ブランドの水拭きモデル上位3位との比較。（2024年６月-2025年6月の独立調査会社のデータに基づく。）内部試験（DTM021）による結果。

*2 水の質量は含みません。

*3 バッテリー満充電時の最大運転時間。実際の使用状況により異なる場合がございます。

*4 清掃可能面積は、給水タンクに一度の給水で標準モードを使用した場合。実際の使用状況により異なる場合がございます。

*5 本体質量（バッテリーを含む）