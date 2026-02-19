ドキュメントスキャナー「DR-S350NW」が中国のデザイン賞「Design Intelligence Award (DIA)」にて優秀賞を受賞

キヤノン電子株式会社

キヤノン電子開発・製造のドキュメントスキャナー「DR-S350NW」が、中国美術学院(China Academy of Art)が主催するデザイン賞「2025 Design Intelligence Award」において、優秀賞を受賞しました。

DR-S250N、DR-S350NW からなるDR-S シリーズは、これまでグッドデザイン賞2024（DR-S250N）、iF デザイン賞2025（DR-S350NW）を受賞しており、今回のDIA 受賞により、3 つの栄誉ある賞を獲得することとなりました。今回の受賞を励みとして、今後も性能とデザインを高度に融合させた製品づくりを続けてまいります。

■ドキュメントスキャナー「DR-S350NW」

DR-S350NW（2024 年11 月発売）は、「imageFORMULA」シリーズ最新の、毎分片面50 枚・両面100面の高速読み取りが可能なA4 デスクトップスキャナーです。DR-S250N（2023 年11 月発売）から新規搭載した、モバイル端末等で二次元コードを読み取るだけでスキャン操作できる機能や、使用する環境に合わせた管理機能、多彩な画像処理機能などの機能性と、本体前後を切り落とした造形で省スペース化にも配慮したデザイン性はそのままに、より直感的な操作が可能で、プレビュー機能やアニメーションでのヘルプ表示も実現した大型カラータッチパネルや、設置場所を選ばないWi-Fi 機能を新たに搭載し、より柔軟な使い方と生産性向上を実現します。

製品の概要は下記サイトよりご参照ください。

https://canon.jp/biz/product/office-device/imageformula/lineup/dr-s350nw



＜参考︓各賞の概要＞

■グッドデザイン賞（日本）

1957 年に創設された、日本を代表するデザイン賞です。製品の美しさだけでなく、社会的意義やユーザー体験、持続可能性などを重視して審査されます。

■iF デザイン賞（ドイツ）

1953 年に設立された世界的なデザイン賞です。プロダクト、パッケージ、ユーザーエクスペリエンス、ユーザーインターフェースなど幅広い分野で審査され、国際的な信頼性と影響力を持ちます。

■DIA（Design Intelligence Award／中国）

2015 年に創設された中国を代表するデザイン賞です。革新性、実用性、社会的価値などを総合的に評価し、未来志向のデザインが表彰されます。

<お問い合わせ先>

キヤノン電子株式会社

https://www.canon-elec.co.jp/products/ims/#contact