まいにちみーちゃん×Oshicocoコラボ！「まいにちみーちゃんプリント」が全国のコンビニプリントで販売開始！

株式会社Oshicoco

「まいにちみーちゃん」と「Oshicoco推し活プリント部」がコラボし、推し活がもっと楽しくなるコンビニプリント限定商品を用意！！

今回のコラボでは、SNSで人気爆発中のキャラクター「まいにちみーちゃん」の実際に使っている！？(かもしれない)グッズがコンビニプリントとして登場します。カットすることでスマートフォンに挟んで楽しむこともできるため、いつでも持ち歩けて、毎日の中で“みーちゃん”をそっと感じられるアイテムに！ぜひお近くのコンビニでプリントしてお楽しみください。

まいにちみーちゃんコンビニプリント詳細☜ :https://entame.e-printservice.net/content_detail/everyday_meechan

■商品概要

◼︎まいにちみーちゃん各種SNS

■販売期間

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/170_1_8088b8f2ee11e1853663d6162cc277a2.jpg?v=202602190151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/170_2_d0feeb79b90f53e60b47bccfcc139e5e.jpg?v=202602190151 ]

2026年2月19日(木)~2026年3月31日(火)

■販売店舗

eプリントサービス対象の「セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップ」

※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。

■IPホルダー・版元様！ぜひ「Oshicoco推し活プリント部」を活用しませんか？

Oshicocoではコンビニプリントを展開したい企業様を随時、募集しております。

＜Oshicocoでコンビニプリントを実施いただく際のメリット＞

初期費用・運用コストゼロのレベニューシェア方式

最短3か月で販売開始が可能

推し活層の届けるための「企画」から「PR」までを一貫してサポート！

コンビニプリントサービスに関心をお持ちの企業様は、ぜひ、お気軽にご相談くださいませ！

お問い合わせはこちらから☜ :https://corp.oshicoco.co.jp/top#contact

■株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの推しになれる

弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/170_3_bfac486d782391d25e3dc06a5fd4bc05.jpg?v=202602190151 ]