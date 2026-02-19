新規赴任者・研修担当者必見 ≪元キヤノン現地法人社長が解説≫「駐在員のためのリーダーシップ講座」| 人事部・海外事業部必見！3/10(火)10時30分開催
グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「新規赴任者・研修担当者必見 ≪元キヤノン現地法人社長が解説≫「駐在員のためのリーダーシップ講座」」を2026年3月10日(火)10:30より開催します。
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260310
セミナー詳細
概要
・開催日 ： 2026年3月10日（火）
・開催時間 ： 10：30-11：45
・参加費 ： 無料
・形式 ： オンライン（zoom）にて開催
・対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者
・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）
※法人対象
・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。
・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。
セミナーのポイント
・赴任による仕事の変化と駐在員のミッションについて
・ナショナルスタッフを活かすための基本的な考え方
・海外現地スタッフと一緒にビジネスを進めていくポイント
こんな方におすすめです
・人事部や海外事業部に所属されている研修ご担当者
・これから海外赴任予定の方
・赴任間もない駐在員の方
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260310
セミナー内容
「海外駐在」という職務には、これまで培ったキャリアとは質の異なる新たなミッションが待ち受けています。
単に職制が上がるだけでなく、本社と現地拠点の「懸け橋」としてより大きな視点に立ち、判断・行動する事が求められます。
本セミナーでは、双方を勘案した最善策で事業を成功に導く役割を持つ、駐在員という特殊な立場ならではのリーダーシップについて学んでいきます。
人事部や海外事業部の方、海外研修ご担当者様は必見のセミナーです！
セミナープログラム
■【元キヤノン現地法人社長が解説】グローバルリーダー講座（講師：小西 謙作）
01:駐在員の役割
02:ナショナルスタッフを活かすための基本的な考え方
03:ナショナルスタッフとのエンゲージメント
04:ナショナルスタッフへの情報発信
■パネルディスカッション
小西 謙作講師 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮
01:なぜ海外事業においてナショナルスタッフのマネジメントが重要か
02:海外人材のマネジメントが上手くいかない理由は
03:グローバルビジネスで活躍出来る人材像は
セミナー講師
小西 謙作 氏
元キヤノン香港社長、キヤノンインド社長、キヤノンシンガポール地域総括会社社長
キヤノンで40年間勤務し、その間オーストラリア、米国、シンガポール、香港、インド、マレーシアでの海外駐在は30年に及ぶ。
キヤノンインドがTimes of India紙やAon Hewitt社からBest Company in Indiaに選定され、シンガポールでは政府から
Service Awardを受賞する等、現地法人運営に深い知見を持つ。シンガポールでは日本商工会会頭を務める。
日本企業の海外活動を人材育成の面からサポートするインサイトアカデミーの考え方に共鳴し、顧問、講師として協力中。
コーチングの資格を取得。
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20260310
主催会社
会社概要
インサイトアカデミー株式会社
本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F
代表取締役：金 珍燮
設立：2019年12月1日
資本金：9500万円
会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/
事業内容：グローバル人材育成・研修業
‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning
‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language