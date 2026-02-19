エックスモバイル株式会社

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、当社（エックスモバイル株式会社）並びに当社グループ会社であるいちごホールディングス株式会社（以下「いちごホールディングス」）及び有限会社ワンラブ（以下「ワンラブ」）に対し、特定の個人による悪質かつ執拗な誹謗中傷・業務妨害行為が継続的に行われている事実が判明いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、いちごホールディングスは、大手ピザチェーンであるナポリの窯を運営する株式会社ストロベリーコーンズの親会社であり、ワンラブはペット関連事業を全国44都道府県を展開しています。

1. 経緯及び事実関係

当社は、いちごホールディングスの株式を取得し、同社をグループ会社として迎え入れました。

その頃より、ある特定個人と思われる者から、（1）当社グループの役職員に対する誹謗中傷又は脅迫的な内容を含むメッセージ及び音声の継続的な送付、（2）当社グループの役職員への付きまとい、（3）当社グループの信用を毀損するメールの取引先に対する送信、（4）インターネットメディア等への虚偽情報の提供などの攻撃を受けています。

当該特定個人の行為は、当社グループ及びその役職員個人に対する卑劣な攻撃であり、看過することができないものとなっております。

また、虚偽の情報を拡散させることで、当社グループの信用を毀損するものでもあります。

2. 当社の対応方針

上記のとおり、当該特定個人の行為は、いずれも虚偽に基づくものであり、卑劣な行為です。

当社は、当該人物による一連の行為に対し、顧問弁護士と連携のうえ、民事上及び刑事上のあらゆる法的措置を講じる方針です。

【本件に関するお問い合わせ先】

エックスモバイル株式会社

広報・IR担当

TEL：03-3910-1010

FAX：03-6800-3322

E-mail：i@x-mobile.co.jp