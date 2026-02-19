【2/25(水)-2/27(金)@幕張メッセ】「AI World」に出展！訪問予約でAmazonギフトカートをプレゼント

株式会社カトルセ

生成AI支援サービス『ネクストAI』を提供する株式会社カトルセ（本社/東京都中央区、代表取締役/橋本健太郎）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に幕張メッセで開催される「AI World」に出展します。

■ AI World について

「AIWorld」はビジネス変革・業務効率化を加速する最新のAIソリューションが一堂に集う展示会です。

ビジネス変革、DX、業務効率化、チャットボット、機械学習、画像・音声認識、自然言語処理、対話AIなど、ビジネス変革・業務効率化を加速させる最新AIソリューションが集う展示会です。AIによる業務改革・業務効率化を考える企業の方々が商談の場として、課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。

イベント詳細はこちら → https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo

■展示会出展の背景

多くの企業が業務効率化や新規価値創出への活用を検討しています。一方で、「具体的に何から始めればよいかわからない」「導入したが活用が進まない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

その課題を解決するお手伝いとして、カトルセは3つのサービス「AI研修」、「AI導入支援（顧問）」、「オーダーメイドAI開発」を展示会でご紹介いたします。

■出展製品

AI研修「生成AI＆DX即戦力講座」

「生成AI＆DX即戦力講座」は、たった14時間で15個以上のAIツールを幅広く学べるだけでなく、ノーコードツールのDifyを使って、プログラムが開発できない人でも短期間でAIエージェントの開発まで習得することができる研修となっています。

98.8％の満足度の評価をいただいている講師の経験に基づいた講座内容になっており、eラーニングのような動画で学ぶのではなく、対面講座で学ぶので、疑問をその場で解決でき、安心して受講していただけます。

社内にAIスキルを持った人材がいない、AI活用のアイデアが浮かばない、他の研修で学んだが実務に活用できていない、業務で活用できるAIツールが分からない企業様におすすめの講座です。

AI導入支援（顧問）「AI顧問ラボ」

月10万円～でAI専門家を貴社専属スタッフにできます。

【ご支援事例】

・AIによる業務改善支援

・AI活用に関するQ&A

・生成AI技術顧問

などございます。是非ブースに来てお問い合わせください。

オーダーメイドAI開発「AIエージェント開発」

「何から始めれば…」その悩み、プロのAI人材が解決します。

企画・提案力に強みを持つPMがスコープを決め・企画立案からご支援します。

【開発事例】

・AIチャットボット・アバター： 学習させた社内情報を元に、問い合わせ対応を自動化 。

・AI-OCR： 請求書や納品書の読取り・処理を自動化し、手入力の手間を削減 。

・議事録・提案書作成AI： 会議の自動文字起こしや要点抽出、報告書の下書き生成を高速化

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102623/table/60_1_8a52966304a3bbfe2da38401a41a5174.jpg?v=202602190151 ]

■ブース訪問予約キャンペーン

事前予約してブースにご来場頂いた方にAmazonギフトカード1,500円分を進呈しています。

『ネクストAI』にご興味ある方は、以下の手順でキャンペーンにご参加ください。プロモーションコード未入力や来訪いただけない場合は、キャンペーン対象外となります。

(1)以下のブース訪問予約URLをクリック

https://expo.bizcrew.jp/event/14991/module/booth/387354/396823

(2)来場登録ページにて、プロモーションコード「yohm27225」を入力

(3)希望の日時でブース訪問予約

(4)予約日時にブース訪問

(5)後日、主催者事務局よりメールでAmazonギフトカード1,500円分を贈呈

※プロモーションコードの入力漏れや、個人アドレスでの登録、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

■主要事業

１．生成AIコンサル・開発・研修事業

▶ネクストAI｜AI研修、AI導入支援（顧問）、オーダーメイドAI開発

▶助成金を活用した研修でDXツール開発やAIエージェント作成

２．デジタルマーケティング・SNSマーケティング支援事業

▶TikTok,X,Instagram,公式LINEコンサル＆運用代行＆研修

▶インフルエンサーマーケティング

３．営業戦略・営業支援事業

▶新規顧客獲得の自動化支援

▶展示会・テレアポ・フォーム営業をAI活用で効率化

■本件に関するお問い合わせ

・Email: info@catorce.jp

・お問い合わせフォーム: https://catorce.jp/contact/