健康経営の一環として未払金問題を解決するフィンテックサービス【ワンネゴ】を運営する株式会社AtoJは「健康博覧会2026」に出展・弁護士COOが登壇します。

株式会社AtoJ健康博覧会 2026年2月25日（水）～27日（金）

～諦めていた未払い金の50%超を解決、管理業務90%削減を実現するODRの全貌を弁護士が20分で解説～

株式会社AtoJ（本社:大阪市北区、代表取締役CEO:森理俊、代表取締役COO:冨田信雄）は、2026年2月25日（水）から27日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「健康博覧会2026」において、対話型ODRプラットフォーム「OneNegotiation（ワンネゴ）」を出展いたします。あわせて、会期初日の2月25日（水）に、共同創業者・弁護士である冨田信雄COOによる出展社プレゼンを実施いたします。

■対話型ODRとは？

ODRとは、オンライン紛争解決（Online Dispute Resolution）のことです。裁判所ではなくインターネット技術を活用した紛争解決は世界では一般的です。AtoJが運営するワンネゴは、債権者が督促をする一方通行の取り立てではなく、身に覚えがない、分割で払いたいなど、債務者が意向を伝えることができる選択肢が準備されており、双方向にやりとりを進められる。そのプラットフォームを対話型ODRと呼んでいます。

■出展社プレゼン：弁護士が語るODRの全貌

演題：「未払金問題を全方位解決するODRソリューション『ワンネゴ』」

日時：2026年2月25日（水）16:00～16:20

会場：健康博覧会 セミナー会場（P-12）

登壇者：冨田 信雄（株式会社AtoJ 共同創業者・代表取締役COO／弁護士）

参加費：無料（事前予約制）

事前予約：https://healthcareweek02.jmb0.com/seminar2026/

■ 健康博覧会2026 出展情報

展示会名：健康博覧会2026（Health & Wellness Japan）

開催日時：2026年2月25日（水）～2月27日（金）

会場：東京ビッグサイト 東4～6ホール （ワンネゴブース：健康&美容ファクトリーExpo （5H-36））

主催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

ブース内容：累計2.5万件の実績に裏付けられた「対話型ODR」デモ体験

【限定特典】

- 300件までの申立手数料無料トライアル案内- 弁護士による「個別現状診断」無料相談会の機会

詳細・来場登録：健康博覧会公式サイト（https://www.this.ne.jp/）

■健康・ウェルネス業界の「見えない損失」に挑む

フィットネスジム、ヨガ・ピラティススタジオ、パーソナルトレーニング、エステティックサロン、整体・マッサージ──。健康・ウェルネス業界では、月会費や施術費の未払い問題が、経営を圧迫する「見えない損失」となっています。

従来、未払いへの対応は「自社スタッフによる通知」か「弁護士・法的手段への依頼」の二択でした。しかし、少額未払いでは法的手段のコストが見合わず、かといって現場スタッフによる督促は心理的負担が大きく、顧客との関係悪化にもつながります。

ワンネゴは、この課題に対する「第3の選択肢」です。法務大臣認証（第176号）を取得した対話型ODRにより、企業ブランドを守りながら、双方が納得できる解決を実現します。

■ワンネゴが選ばれる理由【特長１】フィンテックによる「資産正常化」をワンストップで

テクノロジーの力で、諦めていた未払いを確かな「利益」へと戻します。

- 実務ゼロのプロセス: 最小限の情報（名前・連絡先・金額）を登録するだけで、システムが最適なタイミングで通知と「対話」を代行。- 入金消込まで自動化: 解決に向けた合意形成から入金確認まで、すべてオンライン上で完結します。【特長２】「働き方改革」を実現する、ストレスフリーな対話

バックオフィス担当者を、心理的負担の大きい「気まずい交渉」から解放します。

- スマホで完結する「対話型ODR」: 相手方には、SMSやメールで「対話の場」を通知。「一括」「分割」「期限延長」など、相手の状況に寄り添った選択肢を提示し、スマホ上でのスマートな決済を促します。- 生産性の最大化: 事務連絡に割いていた時間を短縮し、チームが本来のクリエイティブな業務に集中できる環境を構築します。【特長３】法務大臣認証による「全方位の納得」

法学と心理学を融合させた「対話型ODR」により、三方良しの解決を目指します。

- 法的信頼の裏付け: 国が認めた正当な手続きにより、企業ブランドを守りながらホワイトな解決を担保。- 関係性を壊さない解決: 感情的な対立を避け、オンライン上での公平な「対話」を介することで、利用者との良好な関係を維持したまま未払い問題を解消します。■ 累計2.5万件突破──ODR業界No.1の実績

ワンネゴの主な実績は以下の通りです。

- 累計申立件数： 2.5万件突破（2026年1月時点）- 平均解決率： 50%超（自社回収困難案件でも）- フィットネス事業者の解決率： 75%超*- 申立時間： わずか5分（完全オンライン）- 自社通知後の管理業務： 90%削減- 導入企業： 100社以上- 2024年度 オンライン紛争解決取扱実績No.1

*出典：法務省 認証紛争解決サービス 統計資料（https://www.adr.go.jp/other/statistics/）

※フィットネス事業者における実績値

2025年11月には、弁護士ドットコム株式会社主催「BUSINESS LAWYERS AWARD 2025(https://www.bengo4.com/award/bl/2025)」起業部門を受賞。「少額の金銭トラブルに対し、テクノロジーで『司法へのアクセス』を拓いた」取り組みが高く評価されました。



料金体系：月額サブスクリプション型（無料トライアル有り）

URL：https://service.1nego.jp/

会社概要

社名: 株式会社AtoJ

設立: 2020年

代表者: 代表取締役CEO 森 理俊（弁護士） 代表取締役COO 冨田 信雄（弁護士）

所在地: 〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

事業内容: オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念: "Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに

認証: 法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（第176号）

サービスサイト: https://service.1nego.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社AtoJ 広報担当

Email: marketing@atoj.jp