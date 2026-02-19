Samsung Galaxy端末のデジタルウォレット「Samsung Wallet」、Pontaカードの提示がより便利に

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、2026年2月19日（木）、Samsung Galaxyユーザー向けデジタルウォレット「Samsung Wallet」内で、Pontaカードをより簡単に提示できるサービスアップデートが行われることをお知らせいたします。

Samsung Walletは、クレジットカードやデビットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカード、搭乗券などを１つのモバイルアプリに集約できるサービスです。

これまではSamsung Walletを起動し、「Ponta」をタップするとPontaカード（バーコード）が表示されていたところ、今回のアップデートで、Samsung Walletを起動してすぐにPontaカードが表示されるようになり、より簡単にPontaポイントをためて、つかえるようになります。またSamsung Walletの上部にPontaカードが表示されるようになったことで、Pontaカードを提示して、クレジットカード等で決済するまでを１画面で完結できるようになります。

今回のサービスアップデートを記念し、2026年2月19日（木）～3月31日（火）の期間中、Samsung WalletにPontaカードを追加した方にもれなく500Pontaポイントをプレゼントします。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

サービスアップデート概要

※Samsung Walletを6.4.28以上にアップデートし、ご利用ください

※従来のサービスは2026年3月末をもって終了します

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/872_1_b956a266be2a95fe24c4c1bd44c0c0a6.jpg?v=202602190151 ]

※本キャンペーンは1端末および1Samsungアカウントにつき1回ご参加いただけます。また以下の場合は本キャンペーンの対象外となります

-既にSamsung WalletにPontaカードを追加している方が、追加済みのものと別のPonta会員IDで再追加した場合

-既存のPontaカードを削除して再度Samsung WalletにPontaカードを追加した場合