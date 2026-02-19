デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」が、ITreview Grid Award 2026 Winterにて「デジタルセールスルーム（DSR）部門」で最高位「Leader」を受賞

株式会社エヌケーエナジーシステム

デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」を提供する株式会社エヌケーエナジーシステム（東京都、代表取締役：野田 和也、以下「当社」）は、B2B向けIT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が顧客満足度の高い製品を表彰する「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、「デジタルセールスルーム（DSR）」部門で最高位「Leader」を、「セールスイネーブルメント」部門で「High Performer」を受賞したことをお知らせいたします。

DSRとセールスイネーブルメントの2カテゴリで同時受賞を果たしたことは、コレタ for Salesが単なるDSRツールにとどまらず、営業組織全体の成果向上を支えるプラットフォームとして幅広く評価されていることを示しています。

2026年2月現在、コレタ for Salesはレビュー件数、顧客満足度ともにデジタルセールスルーム（DSR）部門で最も高いスコアを獲得しています。本受賞は、コレタをご利用いただく多くの企業さまからのレビュー・ご支持によって実現したものです。ご利用企業のみなさまに心より御礼申し上げます。

■ ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、B2B向けIT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。集まったレビューデータをマッピングしたITreview Grid（アイティレビュー グリッド）をもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」、満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰します。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件（総カテゴリー数：約900、掲載製品・パートナー数：約14,300）のレビューをもとに表彰が行われています。

■ 受賞カテゴリと評価の背景

コレタ for Salesは、BtoB営業における「情報提供・顧客理解・意思決定プロセス」をオンライン上で統合するデジタルセールスルーム（DSR）として開発されましたが、その機能範囲はDSRの枠組みを超え、営業組織全体の成果を底上げするセールスイネーブルメントプラットフォームとしての役割も担っています。

今回、2つのカテゴリで同時受賞した背景には、以下の点がユーザーから支持されたことが挙げられます。

【デジタルセールスルーム（DSR）部門：Leader 受賞】

- 商談の資料・動画・提案書を1つのページに統合し、顧客社内の情報共有を加速- 顧客の閲覧行動をリアルタイムで可視化し、購買サインをキャッチ- 買い手側の検討プロセスを最適化し、商談の停滞を解消

【セールスイネーブルメントツール部門：High Performer 受賞】

- AIによる商談録画の自動要約・TODO生成で、営業の再現性を向上- Salesforce / HubSpot など主要SFAとの自動連携で、データドリブンな営業管理を実現- 営業が把握しにくかった「顧客の興味ポイント」を閲覧データで可視化し、組織ナレッジに変換

■ コレタ for Sales とは

コレタ for Salesは、購買サインをキャッチし、成約を逃さないデジタルセールスルーム／セールスイネーブルメントプラットフォームです。

BtoB営業における「情報提供・顧客理解・意思決定プロセス」をオンライン上で統合し、営業の生産性向上と、買い手側の検討プロセス最適化を同時に実現します。

- 商談の資料・動画・提案書の共有- 顧客社内での横展開（閲覧ログを追跡）- 購買サインの可視化- AIによる商談録画の要約・TODO生成- Salesforce / HubSpot など主要SFAとの自動連携

営業活動でありがちな「複数関係者の合意形成の難しさ」「情報提供の抜け漏れ」「商談の停滞」を解消し、再現性のある営業成果を生み出すプラットフォームです。

2026年現在、コレタ for Salesは中堅～大手企業を中心に導入が拡大しています。

■ 今後の展望

当社では、AIを活用した機能強化を継続的に進めてまいります。今後は、商談の準備から提案・フォローアップ・クロージングに至るまで、営業活動における意思決定を一気通貫で支援するAIエージェント機能の拡充を目指しています。

購買サインの自動検知、最適なネクストアクションの提案、SFAと連動したデータドリブンな商談マネジメントなど、営業担当者が「次に何をすべきか」を迷わない営業体験を実現し、「営業の情報提供の当たり前を変える」プロダクトとして、企業のデジタルセールスを支援してまいります。

■ 株式会社エヌケーエナジーシステムについて

■株式会社エヌケーエナジーシステム

所在地：東京都世田谷区用賀1-18-12-305

代表取締役：野田 和也

事業内容：デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」の開発・提供

URL：https://www.coleta.jp/

