カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」に出展

Synology Japan株式会社

Synology は2026年2月26日（木）～3月1日（日）* にパシフィコ横浜で開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」に出展します。

Synologyはデータ保護の会社として、データの管理・共有・保護のソリューションをIT知識の有無に関わらず、誰にとっても身近なものにすることを目指してきました。Synologyのブースでは、「思い出をいつでも手元に Synologyが提供する思い出の保存場所」をテーマに、ホームユースからプロのクリエイターまで、幅広いストレージニーズに応えるストレージソリューションを展示します。動態展示もありますので、実機に触って体験することができます。また、日頃からSynology NASをご愛用のゲストスピーカーを招いてメインステージやブース内でセッションも実施します。

展示製品

Synologyブースでは下記ストレージ製品ラインを展示します。

セッション

- NAS(https://www.synology.com/ja-jp/products?product_line=ds_j,ds_plus,ds_value,ds_xs)：多くの写真家の方にご愛用いただいてきたSynology NASの最新モデル25シリーズを展示します。2.5GbEを標準搭載し、さらにパワーアップしたNASを実機で体験いただけます。入門モデルの2ベイから、スタジオでも使える8ベイモデルまで幅広く展示しています。- BeeStation(https://bee.synology.com/ja-jp/BeeStation)：箱から出してプラグアンドプレイでパーソナルクラウドを構築できるHDD内蔵のストレージBeeStationを展示します。スマホで完結するセットアップなど、ITの知識に関わらず誰でも簡単に使いこなせます。BeeStationのシンプルさを実機で体験いただけます。

Synology製品を日頃からご愛用いただいているプロの写真家、井上浩輝様、イルコ・アレクサンダロフ様、中原一雄様、成澤広幸様、ゆ～とび様をゲストスピーカーに招き、Synology NASを活用したワークフローを実例を交えながらご紹介いただきます。その他にも、Synology製品導入を検討中のクロカワリュート様を招いた正規販売代理店による営業セッションなど多数ご用意しております。セッションスケジュールなどの詳細はこちら(https://event.synology.com/ja-jp/cpplus-2026#cpp-speaker)をご参照ください。

期間限定プロモーション

2026年2月26日（木）から3月8日（日）まで、期間限定のプロモーションを実施します。対象のSynology製品がお得な価格でお買い求めいただけます。期間限定プロモーションの詳細はこちら(https://event.synology.com/ja-jp/cpplus-2026#cpp-promotion)をご参照ください。

イベント特設サイト

SynologyのCP+2026イベント特設サイトはこちら(https://event.synology.com/ja-jp/cpplus-2026)よりご確認いただけます。

<CP+2026 会場イベント開催概要>

- 会期：2026年2月26日（木）～3月1日（日）開場時間10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）※2月26日（木）のみ、12:00まではプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります- 会場：パシフィコ横浜- 主催：一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）- 入場料：ウェブ事前登録制（無料）- 公式ウェブサイト：https://www.cpplus.jp/

*オンラインイベントは2026年2月26日（木）～3月 1（日）、アーカイブ配信は3月31日（火）まであります。

Synologyの概要

Synology は、データ管理の最前線に立ち、進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たな可能性を提案し続けています。データ ストレージとバックアップ、ファイル コラボレーション、ビデオ管理、ネットワーク インフラストラクチャ向けのソリューションに止まらず、すべて1つの目標を念頭にして、世界中のビジネスのデジタル化を推進しながら、IT 管理を簡素化する一元化されたプラットフォームを提供します。