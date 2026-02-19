VoyagerX、京都大学主催「HEAP ATライブラリー2026」に出展

VoyagerX

VoyagerX（所在地:韓国、CEO:ナム・セドン)が提供するAI動画編集・制作サービス「Vrew(https://vrew.ai/ja/)」は、2026年3月6日(金)に京都大学 吉田キャンパスで開催される「HEAP ATライブラリー2026」に出展いたします。

「HEAP ATライブラリー2026」は、京都大学 高等教育アクセシビリティプラットフォーム(HEAP)が主催し、障害のある大学生・大学院生の「学びやすさ」「生活しやすさ」をアシストする支援技術(AT:Assistive Technology)を紹介する展示会です。大学等の高等教育機関で障害学生支援に関わる教職員を対象に、実際にATデバイスを手に取って体験できる機会を提供します。

当日は、トークセッションとATライブラリー(体験)の2部構成で実施され、VoyagerXは関連ブースの出展企業として参加いたします。Vrewは音声認識による字幕の自動生成機能や500以上のAIボイスを備えており、障害学生支援における動画コンテンツ制作の効率化に貢献できるツールとして、誰もが簡単に魅力的な動画を作成できる環境を提供し、高等教育機関におけるアクセシビリティ向上の支援をめざしてまいります。

【イベント概要】

名称:HEAP ATライブラリー2026

日程:2026年3月6日(金)

会場:京都大学 吉田キャンパス 国際科学イノベーション棟5階シンポジウムホール/ホワイエ

主催:京都大学 高等教育アクセシビリティプラットフォーム(HEAP)

共催:東京大学 障害と高等教育に関するプラットフォーム(PHED)

公式サイト：https://www.assdr.kyoto-u.ac.jp/heap/news/news-4477/

【こんな方におすすめ】

【来場者向け特典】

- 聴覚障害のある学生向けに、講義動画や教材動画に字幕を効率的に付与したい方- 視覚障害のある学生向けに、AI音声を活用した音声解説付き動画教材を作成したい方- 障害のある学生が、プレゼンテーションや課題提出時に、動画を代替手段として活用できる制作環境を整えたい方

ブース来場者には、Vrewプレミアムプラン2週間無料トライアルクーポンを配布します。また、イベント期間限定の特別料金プランもご用意しております。

【展示会期間および、終了後の無料相談会】

展示会期間および終了後には、高等教育機関の教職員や障害学生支援に携わる方々を対象に「動画活用・導入無料相談会」も予定しております。障害学生支援における動画コンテンツの制作や活用に関心のある方は、ぜひ下記の問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：biz-contact@vrew.ai

【障害学生支援におけるVrewの活用方法 Q&A】

Q1. 障害学生支援において、Vrewはどのような場面で役立ちますか？

A1.Vrewの字幕自動生成機能やAI音声機能は、以下のような場面でご活用いただけます:

- 講義や授業の録画映像に、聴覚障害のある学生が内容を理解できるよう字幕を簡単に追加- AIによる字幕補正で、誤字修正や表現調整を自動で実行- オンデマンド教材や遠隔授業用の動画に、アクセシビリティを確保するための字幕を付与- 視覚障害のある学生向けに、AI音声による音声解説やナレーションを動画に追加- テキスト教材や資料を、視覚障害のある学生が聞いて理解できるよう音声付き動画コンテンツに変換- 学内イベントや説明会の記録動画へ簡単に字幕を付けて共有可能- 多言語字幕を生成し、留学生や外国籍の学生への情報共有を強化

Q2. 動画制作の経験がない教職員でも、Vrewを使いこなせますか？

A2. Vrewは動画制作の専門知識がない方でも直感的に操作できるよう設計されています：

- テキストベースの編集画面により、文章を編集する感覚で動画を編集可能- AI音声や画像素材が豊富に用意されており、素材収集の手間なくコンテンツ制作が可能- 初めての方向けのチュートリアルやサポート体制も充実しており、安心してご利用いただけます

Q3. Vrewを導入することで、障害学生支援業務にどのようなメリットがありますか？

A3. Vrewの導入により、以下のようなメリットが期待できます：

- 字幕付与や音声解説の作成時間を大幅に短縮し、支援業務の効率化が図れる- 外部業者への委託コストを削減し、学内で迅速に対応できる体制を構築- 多様な障害特性に対応したアクセシブルなコンテンツを、継続的に作成・更新- 支援制度の周知や情報発信を強化し、支援を必要とする学生への情報到達率の向上- 障害のある学生自身も利用できるため、プレゼンテーションや課題提出などに動画を活用できる学習環境の整備が可能■ Vrewについて

音声認識、音声合成、画像生成などのAI技術を活用し、誰もが楽しく簡単に動画が制作できるソフトです。音声認識機能による字幕の自動生成、直接録音する必要のない500以上のAIボイス、商用利用可能な無料の画像、ビデオ、背景音楽などをお楽しみいただけます。特に、音声認識技術とテキスト編集機能を組み合わせた編集スタイルが特徴で、動画制作の効率を飛躍的に向上させます。一見、動画制作の専門家しか扱えないような機能も、シンプルなUIとAI機能により、初心者でも簡単に操作できます。YouTube動画制作やビジネス用途など、多様なシーンで活躍する便利なツールです。