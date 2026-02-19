新生活やセカンドテレビに最適なパーソナルサイズ（32V型）が新登場！　ゲオ限定『Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ』発売

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2025年11月に発売しご好評いただいている「Oboni（オボニ）」シリーズの新ラインアップとして、新生活やセカンドテレビに最適な「32V型」を、2026年2月19日（木）よりゲオ公式インターネット通販（EC）サイト「ゲオオンラインストア」（https://ec.geo-online.co.jp/shop/）および全国のゲオショップ750店舗にて順次販売開始します。本製品は、2万円台という手頃な価格ながらGoogle TVを搭載し、インターネット動画と地上波放送をシームレスに楽しめる一台です。

ゲオは、生活向上に役立つ各種グッズをオリジナルブランドとして積極的に展開し続けています。本製品も、その一環として販売します。

『Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ』 製品画像

【製品概要】

今回発売するゲオ限定『Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ』は、GoogleTVを搭載したスマートテレビです。本シリーズは、2025年11月に発売した50V型および43V型の4K対応スマートテレビが、非常に高いコストパフォーマンスから多くのお客さまにご支持いただき、好調な販売を続けています。このたび、一人暮らしを始める方の「新生活用」や、リビング以外の部屋で動画を楽しむ「セカンドテレビ」として最もニーズの高いパーソナルサイズ（32V型）を新たに発売しました。

「Oboni」は中国の大手家電メーカー長虹社（Changhong社）から2012年に誕生したグローバルブランドで、スマートデジタル家電を中心にヨーロッパで広く展開しています。特に液晶テレビにおいては、リーズナブルで高品質な商品を提供し続けているのが特長です。

本商品は、税込21,998円という低価格に加え、ゲオオンラインストアで同商品を購入すると、通常税込2,200円の送料（※1）が2026年4月5日（日）まで無料となります。また、本商品は安心の1年間保証付きで、メーカーのカスタマーサポートでもお問い合わせに対応します。

（※1）大型家電の送料は商品により異なります。

【製品特長】

・動画などインターネットコンテンツ視聴に特化！

GoogleTVを搭載。インターネットコンテンツの視聴に特化し、Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoといった主要アプリをプリインストールしています。その他のアプリもGoogle Playからダウンロード可能。地上波放送から、お好みのアプリやコンテンツまで、幅広くお楽しみいただけます。

・アプリへのダイレクトボタン付き、音声入力リモコン

リモコンにNetflix、YouTubeなどアプリへのダイレクトボタンを備えており、チャンネルを切り替えるようにスムーズにお楽しみいただけます。またGoogle Assistant機能により、リモコンに話しかけるだけで見たいコンテンツを検索したり、テレビを操作したりすることができます。

・スマートフォンのコンテンツを大画面で

Google Castを使って、スマートフォンに入っている動画、写真、アプリやゲームの画面などを直接テレビに映し出し、家族や友人と大画面で楽しむことが可能です。

・ゲームモード（低遅延）を搭載

ゲームをプレイするときに最適なゲームモードを搭載し、アクションゲームや対戦型ゲームもストレスなく楽しめます。

ゲオの2017年12月からの薄型テレビ累計販売台数は、58万台を突破しています。ゲオは今後も「豊かで楽しい日常の暮らし」を提供すべく、お客さまが必要とするアイテムを、購入しやすい価格で手に取ることができる商品の販売に努めていきます。

■ゲオ限定『Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ』販売概要

取 扱 店 舗：全国のゲオショップ750店舗（※2）およびゲオオンラインストア

（※2）取り扱いの有無については製品情報ページにてご確認ください

販売開始日：2026年2月19日（木）から順次

商 品 名：Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ

型 番：BLS32WD10C

価 格：税抜19,999円（税込21,998円）

発 売 元：株式会社ドウシシャ

販 売 元：株式会社ゲオストア

■製品情報ページ：

https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/4ktv/bls32wd10c.html

■ゲオオンラインストア商品ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/gB07574601

また2月19日（木）から4月5日（日）まで、全国のゲオショップ・ゲオモバイル約750店舗およびゲオオンラインストアで、『GEOのテレビ祭り！2026 SPRING FRESH START』を開催します。

※一部店舗ではセールを行っていない場合があります

【GEOのテレビ祭り！ 『2026 SPRING FRESH START』概要】

・液晶テレビの特価販売

ハイセンス 50V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ50E65K 税抜44,999円（税込49,498円）

ラファイエ 32V型 HD液晶テレビ RL32DB02 税抜17,999円（税込19,798円）など

・32V型以上のテレビと同時購入で、指定の壁寄せ型スタンドが税抜価格から3,000円引き

・オンラインストアでは32型以上のテレビが全品送料無料



■特設ページ：https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/

tvfestival2026spring-fresh-start/lp.html(https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/tvfestival2026spring-fresh-start/lp.html)