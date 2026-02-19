業務用タブレットのオーディーエス、「リテールテックJAPAN」にて人手不足や従業員の業務効率化をテーマにNFCタブレットを展示

オーディーエス株式会社

業務用情報端末メーカーのオーディーエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂長潔）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトにて開催される流通・小売業向けの情報システムの国内最大展示会「第42回流通情報システム総合展 リテールテック JAPAN 2026」に出展します。

レストランで注文から決済までをテーブルで完結させるテーブルオーダーシステム端末として、あるいは、各種窓口や店頭での本人確認用システム端末としてなど、様々なビジネスシーンで活用いただけるNFCリーダー/ライター搭載Androidタブレット「TA2C-NF8」および3月発売予定の新製品であるNFCリーダー/ライター搭載Windowsタブレット「TW2A-NF9LTA」をメインに、近年さまざまな業界で社会問題化している人手不足・人材確保が難しい業界に向けて、業務効率の改善、更にはNFCソリューションを活用した新たなビジネスチャンス創出に向けた提案をいたします。

本件ニュースリリースページ： https://ods.co.jp/odsnewsrelease/news20260219.html

当社ブースでは、NFC機能とICカードで業務効率化をサポートするオリジナルアプリ「NFCオプティマイザー」や、レストランで注文から決済までテーブルで行えるキャッシュレス決済など、実際に操作していただけるデモンストレーションを実施します。

さらに、協力パートナー：株式会社ショーケース社のトータル本人確認（tKYC）ツール「ProTech ID Checker」や、協力パートナー：株式会社日本カードネットワーク社の決済ソリューション「Tap on Mobile」の展示とデモンストレーションも実施し、実際に操作していただけます。

当社は、お客様のビジネスに寄り添う「業務用タブレット専業メーカー」として、お客様のビジネスの課題解決に向けてともに取り組んでまいります。

■展示会概要

展示会 ： 第42回流通情報システム総合展 「リテールテック JAPAN 2026」

URL ： https://messe.nikkei.co.jp/rt/

会期 ： 2026年3月3日（火）～ 2026年3月6日（金）

10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会場 ： 東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

出展ブース ： RT4105（東4ホール）

来場登録 ： https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

■おもな出展内容

・画面中央にNFCリーダー/ライター搭載 Windowsタブレット 「TW2A-NF9LTA」（3月発売新製品）

Windows Iot Enterprise LTSC搭載、NFC：TypeA/B/F(FeliCa)/V、FeliCa Mクラス取得、

拡張APDUサポート、当社オリジナル業務効率化アプリ「NFCオプティマイザー for Windows」

・Windows Iot Enterprise LTSC搭載 Windowsタブレット 「TW2A-N9LTA」（3月発売新製品）

・画面中央にNFCリーダー/ライター搭載 Androidタブレット 「TA2C-NF8」

Android 13搭載（GMS認証）、NFC：TypeA/B/F(FeliCa)/V、FeliCa Mクラス取得、

拡張APDUサポート、当社オリジナル業務効率化アプリ「NFCオプティマイザー」

・マグネット着脱で、確実な充電とスマートな設置が出来る「Magconn充電システム」

・【参考展示】10.95インチNFC/ICカードリーダー内蔵Androidタブレット

・［本人確認］ProTech ID Checker（協力パートナー：株式会社ショーケース）

・［決済ソリューション］Tap on Mobile（協力パートナー：株式会社日本カードネットワーク）

・［周辺機器］マグコン充電システム（協業パートナー：Magconn株式会社）

●掲載画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●記載されている内容、仕様等は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報はWeb上にてご確認ください。●TA2C-NF8は FeliCaリーダライタRF性能検定に合格した製品です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 ●ProTech ID Checkerは、株式会社ショーケースのトータル本人確認(tKYC)ツールです。 ●Tap on Mobileは、株式会社日本カードネットワークの非接触決済サービスです。

［商標について］ODSロゴは、オーディーエス株式会社の登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。FeliCaは、ソニー グループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

【オーディーエス株式会社】

本社所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5 東京神田須田町ビル8階

鳥取事業所 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地

資本金 1億円 （2025年3月末現在）

創業年月日 2010年12月1日

設立年月日 2022年9月1日

代表者 代表取締役社長 砂長 潔

事業領域 ソリューション事業（業務用・施設用途向けハードウェア事業）

コミュニケーションサービス事業（企業様向けアウトソーシング事業）

企業Web https://ods.co.jp

当社は、業務用タブレットPCメーカーの「ODS株式会社」とPC製品・AV製品の修理全般、コールセンターを核にしたサポートを行う「ODSコミュニケーションサービス株式会社」の2つの会社の事業を吸収し、2022年に新生「オーディーエス株式会社」として誕生いたしました。それぞれ国内のメジャーなPCメーカーと音響機器メーカーが前身であり、長らく蓄積してきた、もの作りのノウハウと徹底した顧客志向が財産であると捉えています。各企業様との出会いとお付き合いを最重要視しており、お取引先様の「業務の効率化」や「お客様満足度の向上」への貢献を通じて、「企業価値向上」や「ブランドイメージの向上」、「次の時代を見据えた新たなValue」を提供してまいります。