タイムクラウド株式会社の「TimeCrowd」、株式会社SmartHRの「ID管理機能」と連携開始

タイムクラウド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西小倉宏信、以下「タイムクラウド」）は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤雅人、以下「SmartHR」）が提供するクラウド人事労務ソフト「SmartHR」のID管理機能と、時間管理ツール「TimeCrowd」のSAML認証連携を開始したことをお知らせいたします。

背景・目的

企業が導入するSaaSの数は年々増加しており、各サービスへのログイン管理やアカウントの発行・停止といったID管理業務が情報システム部門の大きな負担となっています。また、退職者のアカウント削除漏れなどセキュリティリスクへの対応も課題となっています。

今回の連携により、SmartHRのID管理機能を通じてTimeCrowdへのシングルサインオン（SSO）が可能となります。人事労務データと連動したアカウント管理により、入退社に伴うアカウントの発行・停止を一元管理でき、管理工数の削減とセキュリティ強化を同時に実現します。

連携の特徴

- シングルサインオン（SSO）：SmartHRアカウントでTimeCrowdにログイン可能。パスワード管理の煩雑さを解消- アカウント一元管理：SmartHRの従業員データと連動し、入退社時のTimeCrowdアカウント発行・停止を効率化- セキュリティ強化：SAML認証による安全なログインと、退職者アカウントの確実な無効化を実現

今後の展望

タイムクラウドは、SmartHRとの連携をさらに深化させ、人事労務と工数管理のシームレスな統合を推進してまいります。今後も外部サービスとの連携を拡充し、企業のバックオフィス業務全体の効率化に貢献いたします。

参考情報

SmartHR ID管理機能 TimeCrowd連携ヘルプページ： https://support.smarthr.jp/ja/help/articles/d849142a-0fc9-4e33-bb69-dcf5a6dee557/

会社概要

タイムクラウド株式会社

所在地：東京都港区赤坂2-10-2 吉川ビル2階

代表者：代表取締役 西小倉宏信

設立：2015年

事業内容：時間管理ツール「TimeCrowd」の開発・運営

URL：https://timecrowd.net/

株式会社SmartHR

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 17F

代表者：代表取締役CEO 芹澤雅人

設立：2013年1月

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

URL：https://smarthr.co.jp/

お問い合わせ先

タイムクラウド株式会社

担当：和田

Email：info@timecrowd.net