株式会社UNITEQUE制作のサイトが国際的なWebデザインアワード「CSS Design Awards」にて特別賞を含む4部門を受賞

株式会社UNITEQUE（本社：東京都豊島区、代表取締役：隼田 翔伍）は、Webの世界３大アワードといわれる「CSS Design Awards」において、世界で活躍するウェブデザイナーやクリエイティブディレクターなどから構成される審査員と一般投票から高い評価を受けたことにより、「Best UI Design」「Best UX Design」「Best Innovation」の３部門受賞および特別賞「Special Kudos」を受賞。

UNITEQUE社 公式HPでのお知らせ(https://uniteque.jp/topics-detail/nm8DbNJX)

CSS Design Awardsについて

CSS Design Awardsは2009年に設立された国際的なWebデザイン・開発アワードで、世界で活躍するクリエイターが審査員を務め、UIデザイン、UXデザイン、イノベーションの3つの指標から優れたWebサイトを表彰するものです。

受賞作品

株式会社キャンプマナビス 公式サイト

キャンプマナビスは千葉県・館山市にあるキャンプ施設。全国のキャンプ場5500件以上を掲載する、キャンプ場予約サイト「なっぷ」では常に人気ランキングTOP10に入るほどの施設で、太平洋を臨む7,000坪超の広大な敷地を有しており、海も自然も感じられるキャンプ場です。

株式会社キャンプマナビス 公式サイトに関する詳細はこちら(https://uniteque.jp/topics-detail/uhkkbkOp)

受賞企業やアワードに関する情報

Special Kudos award（特別賞）

審査員による評価スコアが高い作品に贈られる、模範的で評価に値する仕事に与えられる特別な賞です。

Public Awards

主に一般ユーザーの投票によって決定される賞で、以下3つの審査基準で高評価を得ました。

Best Innovation 賞

技術面・企画面・表現面などにおいて革新性が認められ、一定の評価基準を満たしたWebサイト

Best UI Design 賞

視認性・操作性・デザイン性など、インターフェース設計において高い完成度が認められたWebサイト

Best UX Design 賞

ユーザー体験全体を考慮し、目的達成までの導線設計や情報設計が優れているWebサイト

受賞企業である株式会社UNITEQUEには、高い技術力と専門性を備えたエンジニア・デザイナーが在籍している。各プロジェクトには、ディレクター・エンジニア・デザイナーなど複数の専門人材を最適にアサインし、専門領域を横断したチーム体制で推進。

それぞれの知見と強みを掛け合わせながら、クライアントへの提供価値の最大化を図る体制づくりが特徴的な点となる。

今回受賞した株式会社キャンプマナビス公式サイトリニューアルプロジェクトでは、雄大な自然の魅力を表現するため映像クリエイターもチームに加えた体制で制作を進行し、表現力と技術力の掛け合わせが印象に残るプロジェクトとなった。

プロジェクトメンバー

Director ： G.S

Designer ： K

Engineer ： Uehara・Miyata・Yamada・Munehara

VideoCreator： Aita・Miura・Tanaka

代表コメント

私たちは、仕事という空間・時間の中で「誰と過ごすか」を何よりも大切にしています。そこで築かれるメンバーやお客様との関係性こそが、人生をより豊かにすると信じているからです。UNITEQUEに関わる方々との繋がりがさらにより良いご縁となるように、これからも誠実に向き合いながら、お客様の事業発展に貢献してまいります。エンジニア・デザイナーを中心とした高い技術力と専門性を強みに、価値あるサービスを提供し続け、お客様にとっての「感動体験」を創造してまいります。



代表取締役 隼田翔伍

本件に関するお問い合わせ先

