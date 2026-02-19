ケーブル1本で広がるスマートなワークスタイル キックスタンドで使い勝手が優れたモバイルモニター 「PRO MP165 E6」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年2月26日（木）より、ビジネス向けモニターの新モデルを発売いたします。軽量・薄型で携帯性に優れた15.6型フルHD解像度、USB Type‑Cによる給電と映像入力に対応し、視認性と広い視野角を両立したノングレアIPSパネル、角度調整可能なキックスタンドで、外出先でのワークスタイルを提案する「PRO MP165 E6」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

ケーブル1本で使用できる＆L字型ケーブル

・対応PCとType-Cケーブル1本を繋ぐだけで使用でき、外出先での使用にお勧め

・片側L字タイプのケーブルが付属し、スタイリッシュな見た目と端子の保護を両立

スピーカー搭載

・本体にスピーカーを搭載しており、店舗でのデジタルサイネージとしてもお勧め

角度調整可能なスタンド内蔵

・利用シーンに合わせて柔軟に角度調整が可能

1/4インチカメラネジ・VESA75対応

・三脚やモニターアームへの取り付けに対応し、撮影現場の返しのモニターとしてもお勧め

Eye-Q Check

・目の疲労度合いを確認できる3つの項目で、休憩の目安をチェック

目に優しい設計

・アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減

スリーブケース付属

・製品を保護する専用のスリーブケースが付属し、持ち運びも安心

【PRO MP165 E6】

■PRO MP165 E6製品ページ

https://jp.msi.com/Portable-Monitor/PRO-MP165-E6

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

