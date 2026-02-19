ASUSのProArtディスプレイがmacOS用「DisplayWidget Center」に対応し、MacBookとの親和性がさらに向上。Macユーザーのクリエイティブワークを劇的に効率化。

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSTeK Computer Inc.が発表した、ASUSのクリエイター向けブランド「ProArt」における最新のアップデートにおける新機能を国内向けにお知らせします。本アップデートは、MacBook、Mac mini、およびMac Studioを使用するユーザーの生産性とワークフローを飛躍的に向上させるものです*1。

詳細：https://www.asus.com/jp/content/mac-monitor/(https://www.asus.com/jp/content/mac-monitor/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

今回のアップデートにより、最新のProArtディスプレイがmacOS用ソフトウェア「ASUS DisplayWidget Center」*2に対応しました。これにより、直感的なインターフェースを通じて、輝度、コントラスト、色温度などのモニター設定をデスクトップ上から簡単に調整可能になります。また、本ソフトウェアを導入することで、MacBook 本体のショートカットキーを使用してディスプレイの輝度を直接操作できるほか、MacBookのディスプレイと色域を一致させる新機能「M-Model P3」*3を搭載し、デバイス間での一貫したカラーマネジメント環境を提供します。

高解像度かつ高画素密度（PPI）を誇るProArtディスプレイは、最新のMacデバイスが持つ卓越したグラフィックス性能を最大限に引き出します。最大Delta E < 1の色精度と、DCI-P3 99%の広色域により、あらゆるディテールが鮮やかに再現され、制作物のクオリティ向上とワークフローの効率化を強力にサポートします。

【主なポイント】

- ディスプレイ設定を瞬時に調整： macOS版「ASUS DisplayWidget Center」の直感的なインターフェースにより、モニターの設定を簡単かつ素早く調整できます。- MacBookとのシームレスな連携：ソフトウェアをインストールすることで、MacBook本体のショートカットキーから外部モニターの明るさを直接コントロールできるようになります。- 「M-Model P3」カラーモード： ProArtディスプレイの色域をMacBookに合わせ、マルチディスプレイ環境でも一貫した色の正確性を実現。- 圧倒的な色精度と精細さ： 最大Delta E < 1の色精度、広色域、高画素密度により、Macのグラフィックス性能を最大限に引き出すクリエイティブ環境を提供。

一部のProArtディスプレイは最大240Hzの可変リフレッシュレート（VRR）に対応しており、Apple ProMotionテクノロジーを搭載したMacデバイスと完璧に同期した、滑らかな映像表現を可能にします。また、各ProArtディスプレイは著名な第三者機関によるテストを実施しており、MacBook Pro、Mac mini、Mac Studioとの幅広い互換性が保証されています。

さらに、本体に搭載されたUSB-CおよびThunderbolt 4ポートにより、超高速データ転送とDisplayPort接続に対応。最大96Wの給電機能（Power Delivery）も備えており、ケーブル1本でMacBookなどのデバイスを充電しながら、すっきりとしたデスク環境で作業を行うことができます。

Macユーザーに最適な操作体験

macOS用「ASUS DisplayWidget Center」を導入することで、モニター本体の物理ボタンに触れることなく、輝度、コントラスト、色温度を瞬時に調整できます。さらに、本アプリを活用することで、MacBook本体のショートカットキーと連動する機能*4 により、外部モニターの明るさもMacBook本体と同様の感覚でコントロールでき、作業への集中を妨げません。

完璧な色の一致を実現する「M-Model P3」

新搭載の「M-Model P3」カラー設定は、ProArtディスプレイと接続されたMacBookのカラーパフォーマンスを同期させるために設計されました。写真編集や動画制作、グラフィックデザインなど、正確な色が求められるタスクにおいて、メイン画面とサブ画面の間で一貫した色彩を維持でき、プロレベルの色管理が容易になります。

プロ仕様のカラーマネジメントと高画質

すべてのProArtディスプレイは、カルマン認証を取得しており、最大Delta E < 1の極めて高い色精度を実現するために、工場出荷時にキャリブレーションが実施されています。

また、macOSに対応した「ProArt Calibration」ソフトウェアは、SDRおよびHDRの両モードで動作します。ハードウェア・キャリブレーション機能により、すべてのカラープロファイルはPC側ではなく、ProArtモニター内部のスケーラーチップに直接保存されます。さらに、本ソフトウェアはProArtディスプレイだけでなく、幅広い外部モニターやMacBook自体のスクリーン用にもICCプロファイルを生成できるため、一貫性のある信頼性の高い色表現を保証します。

ユーザーは「ProArt Calibration」を使用して定期的なキャリブレーションをスケジュールすることも可能です。本ソフトウェアは、ProArt CaliContrO MCA02をはじめ、X-Rite、Calibrite、Datacolor、Klein、Colorimetry Researchといった主要なキャリブレーター*5のほとんどに対応しています。

効率的な一括管理とプロ仕様のキャリブレーション連携

「ProArt Color Center」は、ハードウェア・キャリブレーション対応のProArtディスプレイを複数台運用する管理者に向けたオンラインツールです。各モニターの最終校正日や次回推奨日の確認、さらには複数台一括の校正スケジュール設定が可能です。これは、各モニターのカラーパラメータが異なる場合や、異なる拠点に設置されている場合でもリモートで実行できます。

さらに、ProArtディスプレイはCalmanやLight Illusion ColourSpace CMSといったサードパーティ製のプロ向け校正ソフトウェアともシームレスに連携します。校正データをディスプレイ本体に直接書き戻す機能にも対応しており、より迅速かつ容易なキャリブレーション・プロセスを提供します。

強力なハブ機能とAuto KVMによる作業効率の向上

ProArtディスプレイは、USB-C、HDMI、DisplayPort（デイジーチェーン接続対応*6）など、多彩な接続オプションを備えています。ハブ機能も搭載しており、モニターのUSBポートに接続した周辺機器へスムーズにアクセスできるため、別途ドッキングステーションを用意する必要はありません。

さらに、内蔵のAuto KVM（キーボード・ビデオ・マウス）機能*7により、2台のMacBookやPCを1組のキーボードとマウスで操作可能。入力ソースの切り替えに合わせて操作デバイスも自動で切り替わるため、マルチタスクを驚くほど快適に行えます。

集中力を切らさない、プロのための快適なワークスペース設計

すべてのProArtディスプレイは人間工学に基づいた設計を採用しており、チルト（傾け）、スイベル（首振り）、高さ調整を直感的に行えるため、常に快適な視野角を維持できます。また、クイックリリース機能により、ネジを使わずワンタッチでVESAマウントへの取り付けが可能です。

さらに、TUV Rheinland認証を受けたフリッカーフリー技術とローブルーライト技術を搭載。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー技術は、長時間の制作活動による目の疲れを最小限に抑えます。ブルーライトフィルターは有害なブルーライトから目を保護し、OSDメニューから0～100%の範囲で手軽に調整できます。

*1搭載される機能はモデルにより異なります。一部の機能を利用するには、ソフトウェアのインストールおよび最新のファームウェア・アップデートが必要です。「Apple」、「Mac」、「MacBook」は、Apple Inc.の登録商標です。ASUSおよびその製品は、Apple Inc.といかなる提携関係にもありません。

*2 ASUS DisplayWidget Centerは、最新のProArtモニターではインストール後すぐに動作しますが、以下の旧モデルについてはファームウェア・アップデートが必要です。（対象モデル：PA16USV, PA24ACRV, PA248CRV, PA248QFV, PA27ACRV, PA27JCV, PA27UCGE, PA278CFRV, PA278QGV, PA279CRV, PA32KCX, PA32QCV, PA32UCDM, PA32UCE）

*3 PA278CGRV、PA279CRV、PA27JCV、PA32QCV、およびその他の新しいProArtモニターは「M-Model P3」カラーに対応しています。ただし、PA279CRVやPA27JCVなどの特定のモデルで本機能を有効にするには、ファームウェア・アップデートが必要です。

*4 本機能を使用するには、カーソルがProArtディスプレイ上に表示されている必要があります。

*5 対応するキャリブレーター（色校正器）の一覧については、[こちら(https://www.asus.com/jp/support/faq/1043733/)]をクリックしてご確認ください。

*6 MacBookのデイジーチェーン接続能力はモデルにより異なります。詳細はApple社のサポートページ（https://support.apple.com/ja-jp/101571）をご確認ください。

*7 搭載される機能はモデルにより異なります。

