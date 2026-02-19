SUSHI TOP MARKETING、画像をアップロードするだけでオリジナルのデジタルグッズを簡単に作成できる広告支援ソフトウェア「TOKEN CARD CREATOR」を提供開始

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳永 大輔、以下「当社」）は、画像をアップロードするだけでオリジナルのデジタルグッズを簡単に作成できる広告支援ソフトウェア「TOKEN CARD CREATOR」の提供を開始したことをお知らせします。

本ソフトウェアで生成したデジタルグッズは、当社が提供しているトークングラフマーケターで簡単にNFT化できるため、ユーザーにより高い所有体験を提供することが可能になります。

■「TOKEN CARD CREATOR」に画像をアップロードすると

・画像を入れるだけで簡単3D化

→専門知識不要・特別な機材は不要。誰でも短時間でプロ品質のモデルを作成可能。

・リアルな360°回転表示

←実物に近い質感・反射を表現し、商品の魅力を最大限に引き出す。

・コスト＆時間を大幅削減

→物理サンプル制作不要。デジタルだけでブランド体験を提供。

・NFT活用で拡張性抜群

→作成したデータをNFT化し、限定配布や話題化にも最適。

■多様なデジタルグッズの生成が可能に

「TOKEN CARD CREATOR」は10種類以上の豊富なテンプレートをご用意しており、今後のアップデートにて順次追加を予定しております。

■専門的な知識は不要。ウェブ上で完結する直感的な操作ウェブ上で完結する直感的な操作が可能

缶バッチスタンプアクリルグッz

専用ソフトのインストールや複雑な3D編集は一切不要です。

「TOKEN CARD CREATOR」を利用することで、誰でも簡単にプロ品質のプロモーショングッズをウェブ上で作成することが可能になりました。

以 上

