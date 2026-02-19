59.0％が職場のネットワーク環境に不満、回線トラブルで1日20分以上の時間をロスする従業員も

ソニービズネットワークス株式会社

法人向けICTソリューション「NURO Biz（ニューロ・ビズ）」を展開するソニービズネットワークス株式会社（本社：東京都渋谷区）は、中小企業で働く従業員100名を対象に職場のネットワーク環境に関する実態調査を実施いたしました。

■ 調査結果サマリー

・ 約6割が職場のインターネット回線の速度や安定性に不満

・ 約半数が業務に支障が出ており、うち51.1％が「１日20分以上」の時間をロス

・ 63.8％が不満や改善要望を会社に進言

・ 約4割が改善に向けた取り組みが進んでいないと感じ、うち45.2％が「我慢している」状態

＜調査概要＞

- 調 査 目 的：中小企業における社内ネットワーク速度への不満と業務ストレス調査- 調 査 方 法：インターネット調査- 調査対象者：中小企業（従業員50～200名）に勤務する25～59歳の一般社員- 調 査 数：100名- 調 査 期 間：2025年11月14日～2025年11月18日

※本資料に含まれる調査結果を掲載いただく際は、必ず『ソニービズネットワークス株式会社調べ』と明記ください。

■ 調査結果の詳細

約6割がネット環境に不満、なかでもWeb閲覧の遅延が最大の課題に

職場のインターネット回線の速度や安定性に対して59.0％の従業員が「不満を感じる」と回答しました。また、不満を感じる点として「Webサイトの読み込み遅延」（61.0％）が最多で、次いで「大容量ファイルの送受信遅延」（35.6％）、「Web会議での音声・映像の途切れ」（32.2％）となりました。

半数以上が「1日20分以上」の時間をロス、“見えない損失”が頻繁に発生

インターネット回線の遅延や不安定さが原因で「業務に影響が出た」という従業員は47.0％で、うち51.1％が「1日20分以上」の時間を無駄にしたと回答しました。

業務への具体的な影響は「資料やファイルのダウンロードに時間がかかった」（42.6％）、「社内システムへのアクセスが遅い」（40.4％）等を挙げ、回線遅延や不安定により“見えない損失”が頻繁に発生していることが明らかになりました。

不満や要望を伝えるも改善せず、我慢する従業員が多数

業務に影響が出た従業員のなかで、63.8％が「不満や改善要望を上司や管理部門に伝えたことがある」と回答しましたが、改善に向けた取り組みが「進んでいない」と感じている人は42.0％という結果になりました。

この状況下で、「個人でどのような対応や工夫をしているか」という問いに対して45.2％が「特に何もしていない（我慢している）」と回答したほか、「業務時間外に作業を行う」（11.9％）、「Web会議のカメラをオフにする」（9.5％）等の対応をしていることが分かりました。

■ 法人向け高速インターネット接続サービスの導入なら「NURO Biz」

「NURO Biz」は、2013年よりサービス提供を開始した「NURO（ニューロ）」の法人向けICTソリューションブランドです。高品質・ハイスペックと驚きのローコストをかつてないレベルで両立するコストパフォーマンスと、ビジネスに必要なインフラ・アプリケーション・AIソリューションをワンストップで提供しています。

https://biz.nuro.jp/

「NURO Biz」サービスマッピング

高速インターネット接続サービス「NUROアクセス」

「NURO Biz」の高速インターネット接続サービス「NUROアクセス」は、国際的に標準化された伝送規格の採用と独自のネットワーク構成により、上下最大10Gbps/2Gbpsの高速かつ広帯域な法人向けインターネット接続サービスを実現。増加するオンライン会議やクラウドサービスの利用、テレワークによる社外からの社内システムへの接続等、高まる高速インターネット回線への需要に応えます。

公式サイト：https://biz.nuro.jp/internet/nuro-access_10g2g/

- 回線速度をお求めの方に「NUROアクセス 10G」

通信速度上下最大10Gbps。最低帯域10Mbps以上の帯域確保に加え、固定IPと稼働率99.9%のSLA（サービス品質保証）、24時間365日のオンサイト保守を標準装備。高スペック・高品質なサービスでありながら、月額25,700円（税抜）からご利用いただける抜群のコストパフォーマンスも両立しています。

サービスサイト：https://biz.nuro.jp/service/nuroaccess-10g/feature/

- NUROアクセス 2G

通信速度下り最大2Gbps。最低帯域10Mbps以上の帯域確保に加え、固定IPと稼働率99.9%のSLA（サービス品質保証）、24時間365日のオンサイト保守を標準装備。月額20,300円（税抜）のスタンダード、54,000円（税抜）のプレミアム30Ｍ、162,000円（税抜）のプレミアム50Ｍの3つのプランからお選びいただけます。

サービスサイト：https://biz.nuro.jp/service/nuroaccess/feature/

※「10Gbps」「2Gbps」という通信速度はNURO Bizネットワークからお客様ご利用場所に設置する回線終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。お客様が使用する個々の端末機器までの通信速度を示すものではありません。インターネットご利用時の実効速度は、お客様のご利用環境（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況などにより、低下する場合があります。

- 【3月24日(火)まで】「NURO Biz×機動戦士ガンダム」 コラボ実施中！

現在、「NURO Biz」および「NUROアクセス」と、人気アニメ『機動戦士ガンダム』のコラボを実施しています。

アニメの名シーンとのコラボ動画をはじめ、「NURO Biz」と「「NUROアクセス」の公式サイトが『機動戦士ガンダム』仕様になるサイトジャックや、コラボグッズのプレゼントキャンペーンと様々な企画を展開しています。

詳しくは、プレスリリースまたは公式サイトをご確認ください。

プレスリリース：https://sonybn.co.jp/news/2026/0113/ （2026年1月13日配信）

https://sonybn.co.jp/news/2026/0130/ （2026年1月30日配信）

「NURO Biz」公式サイト：https://biz.nuro.jp/

「NUROアクセス」キャンペーン特設サイト：https://biz.nuro.jp/campaign-gundam/gundam2026/

■ 会社概要

ソニービズネットワークス株式会社は、ソニーのグループ会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社出資の下、法人向けICTソリューション「NURO Biz」を提供する会社として発足。2019年7月よりソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の法人向けクラウド・ネットワークサービス事業を統合し、ネットワークからクラウドまで幅広い領域で事業を強化することで、より付加価値の高いサービスをお客様に提供しています。

https://sonybn.co.jp/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。