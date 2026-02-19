【丸大食品】人気キャラクター『ちいかわ』がデザインされたフィッシュソーセージ第4弾を発売！
「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、人気キャラクター『ちいかわ』をパッケージにデザインしたフィッシュソーセージの第4弾を全国のスーパーマーケット等で発売いたします。
ちいかわ フィッシュソーセージ 第4弾
■商品説明
人気キャラクター『ちいかわ』をパッケージにデザインした、カルシウムたっぷりのフィッシュソーセージです。クラッカーを鳴らしているちいかわたちがかわいいパッケージです。
今回からおまけカードを一新し、「クリアカード」になります。フォトフレームやカードスタンドに飾ったり、スマホケースにはさんだり、本や雑誌のしおりにしたりと、いろいろな使い方ができる丸大オリジナル「クリアカード」(全12種)1枚入りです。
第4弾のクリアカードのラインアップは当社ホームページのちいかわ特設サイトで詳しく紹介いたします。
【内容量】 40ｇ（4本入）
【保存方法】 常温
【希望小売価格】 200円（税抜）
【発売日】 3月上旬
■『ちいかわ』とは
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
丸大食品株式会社
私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。
この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。