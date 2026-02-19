【丸大食品】人気キャラクター『ちいかわ』がデザインされたフィッシュソーセージ第4弾を発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、人気キャラクター『ちいかわ』をパッケージにデザインしたフィッシュソーセージの第4弾を全国のスーパーマーケット等で発売いたします。



ちいかわ フィッシュソーセージ 第4弾


■商品説明


人気キャラクター『ちいかわ』をパッケージにデザインした、カルシウムたっぷりのフィッシュソーセージです。クラッカーを鳴らしているちいかわたちがかわいいパッケージです。


今回からおまけカードを一新し、「クリアカード」になります。フォトフレームやカードスタンドに飾ったり、スマホケースにはさんだり、本や雑誌のしおりにしたりと、いろいろな使い方ができる丸大オリジナル「クリアカード」(全12種)1枚入りです。


第4弾のクリアカードのラインアップは当社ホームページのちいかわ特設サイトで詳しく紹介いたします。




【内容量】　　　　40ｇ（4本入）


【保存方法】　　　常温


【希望小売価格】　200円（税抜）


【発売日】　　　　3月上旬






■『ちいかわ』とは
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。


いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。



丸大食品株式会社


私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という　経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。


この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。