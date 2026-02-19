化学・素材業界サプライチェーンのレジリエンス戦略セミナー、2/26に開催決定

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役 村上 建治郎、以下「Spectee」）は、2026年2月26日（木）に、化学・素材業界に向けた無料オンラインセミナー「化学・素材業界サプライチェーンのレジリエンス戦略 ～競争優位を確立する次世代リスクマネジメントの最新事例～」を開催いたします。

お申し込み・詳細はこちら：https://spectee.co.jp/seminar-info/260226/

■ 背景と開催の狙い

近年、化学・化成品・素材業界を取り巻く環境は激変しています。特定の国や地域への原材料依存によるリスク、地政学的緊張による供給網の寸断、気候変動による自然災害の激甚化、さらには高度化するサイバー攻撃やESG対応への要請など、企業はまさに予測不能な「複合的な危機」に直面しています。

従来の「守りのBCP（事業継続計画）」だけでは対応しきれない事態が増える中、いかにしてリスクをいち早く察知し、代替案を講じるか。すなわち「サプライチェーン・レジリエンス（回復力）」の強化が、企業の競争力を左右する時代となりました。

■ セミナー内容

本セミナーでは、弊社代表の村上が登壇し、これらの複雑なリスク要因を克服するための最新の戦略を解説します。

AIを活用してサプライヤーや調達先の多角的なリスク管理を行う先進事例を交え、単なる危機対応を超えた「事業成長のためのサプライチェーンマネジメント」をご提案します。

■ こんな方におすすめ

・調達・購買部門で、特定の仕入先や地域への依存に危機感を持っている方

・化学・化成品・素材メーカーの生産管理・物流担当の方

・サプライチェーンの強靭化（レジリエンス）を推進する責任者・担当者の方

■ 開催概要

タイトル： 化学・素材業界サプライチェーンのレジリエンス戦略 ～競争優位を確立する次世代リスクマネジメントの最新事例～

・開催日時： 2026年2月26日（木） 14:00～15:00

・登壇者： 株式会社Spectee 代表取締役 CEO 村上 建治郎

・参加費用： 無料

・使用ツール： Zoom（アカウントをお持ちでない方もご参加いただけます）

・特典： セミナー後のアンケート回答で、当日の「セミナー資料」をプレゼント

■ お申し込み方法

・下記URLよりお申し込みください。

[https://spectee.co.jp/seminar-info/260226/]

・お申込み期限： 2026年2月25日（水）14:00まで

・見逃し配信について： お申込みいただいた方全員に、後日「見逃し配信」をご案内いたします。当日ご都合が合わない方も、ぜひお気軽にお申込みください。

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp