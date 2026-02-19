【ニトリ】ご好評につき今年も登場！お手頃価格の「新生活×サステナブルな暮らし」をニトリネットと全国店舗でご提案

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、新生活に向けて、2026年2月9日（月）より順次、全国のニトリ店舗にて「新生活×サステナブルな暮らし」をテーマにした売場展開を開始するとともに、ニトリネットにて特集ページを公開いたしました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sustainable/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sustainable/)

※一部取り扱いのない店舗がございます。

ニトリでは昨年、初めて「新生活×サステナブルな暮らし」をテーマにした売場を展開し、新生活の選択肢のひとつとして“サステナブルな暮らし”をご提案いたしました。その際、「日常生活の中からサステナブルに貢献できるのがうれしい」「無理なく自然に始められ、自分も力になれると感じた」など、多くのお客様から嬉しいお声をいただきました。

こうした反響を受け、今年も「新生活×サステナブルな暮らし」企画を展開いたします。今年は「日々のちょっとした工夫で、誰でも、気軽に、資源を大事にできる暮らし。お手頃価格のアイテムではじめてみませんか？」というメッセージのもと、サステナブルな暮らしにつながる商品をご紹介。日々の暮らしで取り入れやすくなる、6つのポイントもご用意しました。

使い方や視点を少し変えるだけで「実はとってもサステナブル！」--そんな発見とともに、商品の新しい魅力をお届けします。

新生活の機会に、ぜひお近くの店舗でサステナブルな暮らしをご検討ください。

■関連商品 ※価格は全て税込表記

フードロスを減らそう。

クリアな収納アイテムで、「中身が見える」冷蔵庫に。うっかり使い忘れて、捨ててしまう食材を削減。買いすぎを防ぎ、お財布にもやさしく暮らせます。

【商品名】丈夫で割れにくい 冷蔵庫棚下収納トレー 伸縮

【価格】999円

【サイズ（約）】幅15～24×奥行25.7×高7.5cm

【カラー】クリア

水を大切にしよう。

ゴムの力で素早くキレイに。洗剤いらずで※水の汚れも最小限。

お掃除をパパっとこなせて、時間も節約できます。

【商品名】ゴムの力で汚れを落とすバスブラシ

【価格】999円

【サイズ（約）】幅11.5×奥行15×高さ7.8cm

【カラー】ホワイト

※年季の入った汚れには、洗剤をご使用ください。

1年中使えるものを選ぼう。

温度調整わたの力で、寒い日も暑い日もこれ1枚で快適。しまう場所の悩みまで、解決。季節毎の買い替えを減らすと、新しい資源の消費を抑えることにつながります。

【商品名】ちょうど良い 温度調整 掛け布団 シングル

【価格】6,990円

【サイズ（約）】幅150X奥行210cm

【カラー】ナチュラルホワイト

ニトリグループは今後も日々の暮らしを快適にするとともに、サステナブルな暮らしを後押しする商品を、多くの人が手に取りやすい「お、ねだん以上。」の価格でお届けしてまいります。