菰野町とイオン株式会社が包括・地域連携協定を締結　地域活性化や安全安心を支える基盤づくりなど幅広い分野で連携を強化

菰野町

三重県菰野町（町長：諸岡 高幸）は、イオン株式会社（取締役 代表執行役社長：吉田 昭夫）と2026年2月19日に包括・地域連携協定を締結します。

菰野町とイオン株式会社はこれまでも、町内の「イオンタウン菰野」を拠点とした災害時の協定締結や、地域イベントの会場提供など、地域社会の課題解決や発展に向けた取り組みを進めてきました。

今回の包括・地域連携協定では、地域の安全・安心、健康増進、高齢者や障がい者の支援、子育てや教育、産業振興、雇用促進、地域の活性化、環境、観光・文化・スポーツ、デジタルトランスフォーメーション（DX）、電子決済の推進などに関して相互に協力することが合意されています。

菰野町とイオン株式会社との包括・地域連携協定締結式

１ 日 時 令和８年２月19日（木）午前10時30分～

２ 場 所 菰野町庁舎４階 大会議室

３ 出席者 菰野町長 諸岡 高幸

イオンタウン株式会社 取締役営業本部長 松下 直生

これまでの実績としては、2013年11月に菰野町とイオンタウン株式会社、イオンビッグ株式会社が「災害時における支援協力に関する協定」を締結し、ショッピングセンターの駐車場やトイレの貸し出し、災害時における物資供給協力等を行ってきました。

2013年11月「災害時における支援協力に関する協定」締結

今回の協定締結を契機に、災害時の避難場所提供や防犯活動のほか、健康増進や地域活性化、DX・電子決済を活用した地域貢献など多岐にわたる分野で協力を深めていく予定です。

今後も、町民サービスの向上および持続可能な地域づくりに取り組んでまいります。