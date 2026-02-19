ニューヨークレストラン「サラベス」ホワイトデースペシャルパンケーキほか、期間限定メニューが登場！
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿・品川・東京・表参道・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、ホワイトデーをイメージして創作したスペシャルパンケーキ「ベリーホワイトチョコパンケーキ」と、肉の旨味とトマトの酸味が絶妙なパスタメニュー「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」を、3月1日（日）から31日（火）の期間、販売します。
ベリーホワイトチョコパンケーキ
「ベリーホワイトチョコパンケーキ」は、ホワイトデーをイメージしたオリジナルパンケーキで、サラベス自慢のパンケーキ生地にホワイトチョコレートを練りこみ焼き上げました。しっとりふわふわの食感と共に、とろけるホワイトチョコレートの優しく甘い香りが口いっぱいに広がります。カスタードクリーム、イチゴが丸ごと入った果実感を楽しめる程よい酸味のベリーソースと一緒にお召し上がりください。
また、自家製サルシッチャで仕立てたジューシーなミートに、フレッシュなマリナーラソースを合わせ、存在感のあるリガトーニで仕上げたアメリカンスタイルのパスタ「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」をご用意しました。白ワインの軽やかな香りとバターのコクを加えることで、トマトの酸味と肉の旨みが引き立ち、ソースに奥行きのある味わいを与えています。サルシッチャの食感とソースのフレッシュさを楽しめる、満足感のある一皿となっています。
トリュフ＆チーズスクランブルエッグとベイクドベーコンのサンドウィッチ
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NOG Coffee Roasters焙煎のサラベスオリジナルブレンドコーヒーにやさしい甘さのホワイトチョコレートを合わせた「ホワイトチョコモカ」。ミルクのまろやかさが広がる、なめらかな一杯をどうぞ。
ホワイトチョコモカ
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要◇ 販売メニュー：
「ベリーホワイトチョコパンケーキ」 2,200円（税込）
「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」 2,500円（税込）
「ホワイトチョコモカ」 990円（税込）
◇ 販売期間：
2026年3月1日（日）～31日（火）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／表参道店／名古屋店
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
https://instagram.com/sarabethsjapan