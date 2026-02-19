ニューヨークレストラン「サラベス」ホワイトデースペシャルパンケーキほか、期間限定メニューが登場！

株式会社WDI JAPAN

販売期間：2026年3月1日（日）～31日（火）

ニューヨークレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿・品川・東京・表参道・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、ホワイトデーをイメージして創作したスペシャルパンケーキ「ベリーホワイトチョコパンケーキ」と、肉の旨味とトマトの酸味が絶妙なパスタメニュー「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」を、3月1日（日）から31日（火）の期間、販売します。

ベリーホワイトチョコパンケーキ

「ベリーホワイトチョコパンケーキ」は、ホワイトデーをイメージしたオリジナルパンケーキで、サラベス自慢のパンケーキ生地にホワイトチョコレートを練りこみ焼き上げました。しっとりふわふわの食感と共に、とろけるホワイトチョコレートの優しく甘い香りが口いっぱいに広がります。カスタードクリーム、イチゴが丸ごと入った果実感を楽しめる程よい酸味のベリーソースと一緒にお召し上がりください。



また、自家製サルシッチャで仕立てたジューシーなミートに、フレッシュなマリナーラソースを合わせ、存在感のあるリガトーニで仕上げたアメリカンスタイルのパスタ「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」をご用意しました。白ワインの軽やかな香りとバターのコクを加えることで、トマトの酸味と肉の旨みが引き立ち、ソースに奥行きのある味わいを与えています。サルシッチャの食感とソースのフレッシュさを楽しめる、満足感のある一皿となっています。

トリュフ＆チーズスクランブルエッグとベイクドベーコンのサンドウィッチ

これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NOG Coffee Roasters焙煎のサラベスオリジナルブレンドコーヒーにやさしい甘さのホワイトチョコレートを合わせた「ホワイトチョコモカ」。ミルクのまろやかさが広がる、なめらかな一杯をどうぞ。

「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要

ホワイトチョコモカ◇ 販売メニュー：

「ベリーホワイトチョコパンケーキ」 2,200円（税込）

「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」 2,500円（税込）

「ホワイトチョコモカ」 990円（税込）

◇ 販売期間：

2026年3月1日（日）～31日（火）

◇ 販売店舗：

「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／表参道店／名古屋店

「サラベス」 について

ベリーホワイトチョコパンケーキ自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。

日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。

【国内店舗】

ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

TEL.03-5357-7535

品川店

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

TEL.03-6717-0931

東京店

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

TEL.03-6206-3551

表参道店

東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

TEL.03-6450-6474

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

TEL. 052-566-6102

公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

Instagram

https://instagram.com/sarabethsjapan







