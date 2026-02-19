Jacob & Co.、HUMAN MADE、JOOPITERによる限定コラボレーションモデル「ハートペンダント」を発表

ジェイコブ・アンド・コー・ジャパン株式会社

Jacob & Co.（ジェイコブ＆コー）は、NIGO(R)が手がけるブランド「HUMAN MADE」、そしてPharrell Williams（ファレル・ウィリアムス）が創設した「JOOPITER」との特別なコラボレーションによる限定モデル「Jacob & Co. × HUMAN MADE × JOOPITER Heart Pendant」を発表いたします。

本作は、ジェイコブ＆コーのシグネチャースタイルを基盤に、HUMAN MADEの象徴的なハートモチーフをファインジュエリーとして再解釈した特別な作品です。スターリングシルバーをベースにホワイトダイヤモンド14石をセッティング。ストリートカルチャーの精神と、ハイジュエリーが持つ卓越した技術と品格を融合させた、現代のラグジュアリーカルチャーを象徴するジュエリーとして誕生しました。

大胆な存在感と精緻な仕上げを兼ね備えながら、日常の装いの中でその個性を際立たせるジュエリーとしてデザインされています。

商品詳細 :https://jacobandco.jp/FineJewelry/human-made-joopiter-collection/jacob-and-co-human-made-joopiter-heart-pendant/

ファレル・ウィリアムス、NIGO(R)、そしてジェイコブ・アラボの創造的関係性を象徴する作品

本作は、ファレル・ウィリアムスとNIGO(R)の長年にわたる創造的な絆を象徴するジュエリーです。そして、その関係の始まりには、ジェイコブ＆コー創業者ジェイコブ・アラボの存在がありました。ジェイコブ・アラボこそが、両者を引き合わせた人物です。

2000年代初頭、NIGO(R)はジェイコブ・アラボにカスタムジュエリーの制作を依頼していました。両者の創造性と感性に強い共鳴を見出したジェイコブは、ファレル・ウィリアムスとNIGO(R)を引き合わせます。この出会いは、後にファッション、音楽、そしてラグジュアリーの領域において、世界的な文化的影響をもたらす創造的パートナーシップの出発点となりました。

その後、ファレル・ウィリアムスとNIGO(R)は、Billionaire Boys ClubおよびIce Creamの設立、A BATHING APE(R)（BAPE）の国際的展開、そして数々のクリエイティブプロジェクトを通じて、ストリートウェアとラグジュアリーの関係性を再定義し、現代のカルチャーに多大な影響を与えてきました。

また、ジェイコブ・アラボとファレル・ウィリアムスは30年以上にわたり、100点を超えるカスタムジュエリーを共同制作してきました。革新性、共通する感性、そして最高峰のクラフツマンシップへの敬意に基づき、新たなジュエリー表現を切り拓いてきた両者の創造的パートナーシップは、ジェイコブ＆コーの歴史において重要な位置を占めています。

本作は、ジェイコブ・アラボによるファレル・ウィリアムスとNIGO(R)の出会いという象徴的な瞬間を称えるとともに、その出会いから始まった創造的な関係性が、今日のファッション、音楽、そしてラグジュアリーに影響を与え続けていることを体現する作品です。

期間限定販売について

本製品は、期間限定の予約販売にてご注文を承っております。日本国内においては、ジェイコブ＆コー日本公式ウェブサイトおよびジェイコブ＆コー銀座ブティックにて、予約注文を承っております。

本製品は特別な限定コラボレーションモデルのため、予約販売期間終了後の再販売は予定しておりません。

商品詳細・予約注文はこちら :https://jacobandco.jp/FineJewelry/human-made-joopiter-collection/jacob-and-co-human-made-joopiter-heart-pendant/

商品仕様

価格：246,400円（税込）

素材：925スターリングシルバー

ダイヤモンド：ホワイトダイヤモンド14石（Gカラー以上・VSクラス）

重量：16.7g

ペンダントサイズ：約2.4 × 2.7 cm

チェーン長さ：60 cm

お届けは、ご注文日より約4週間後を予定しております。

◆JACOB&CO.銀座ブティック

〒104-0061 東京都中央区銀座6-7-9丸喜ビル1階

営業時間11:00～20:00

Tel：03-6281-4777

Email：info@jacobandco.jp

来店予約 :https://jacobandco.jp/appointment/日本公式HP :https://jacobandco.jp/日本公式Instagram :https://www.instagram.com/jacobandco_japan/公式LINE :https://lin.ee/bAfJDKw

Jacob & Co.について

ジェイコブ＆コーは、創業者ジェイコブ・アラボによって設立されたラグジュアリーウォッチおよびジュエリーブランドです。「Inspired by the Impossible（不可能からインスピレーションを得る）」という哲学のもと、革新性と卓越したクラフツマンシップを融合させたタイムピースとジュエリーを創造し続けています。大胆なデザインと独創的なビジョンにより、世界中のコレクターや著名人から高い評価を得ています。

HUMAN MADEについて

HUMAN MADEは、NIGO(R)によって2010年に設立されたブランドです。伝統的なクラフツマンシップと現代的なデザインを融合させ、タイムレスなプロダクトを現代の視点で再解釈しています。「未来は過去の知恵の上に築かれる」という哲学のもと、東京から世界へ新たなカルチャーを発信し続けています。

JOOPITERについて

JOOPITERは、ファレル・ウィリアムスによって設立されたグローバルなデジタルプラットフォームです。オークション、コマース、そしてオリジナルコンテンツを通じて、現代のコレクターに向けた新たな価値体験を提供しています。カルチャーにおいて重要な意味を持つ希少なアイテムを厳選し、その背景にあるストーリーとともに発信することで、世界中のコレクターをつなぐ役割を担っています。