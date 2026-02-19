エムオーテックス「Japan IT Week 春 2026（情報セキュリティEXPO 春）」に出展

エムオーテックス株式会社

エムオーテックス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：徳毛 博幸、以下MOTEX）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のIT展示会『Japan IT Week 春 2026』内の『情報セキュリティEXPO 春』に出展します。

「情報セキュリティEXPO」は、サイバー攻撃・ウイルス・情報漏洩・内部不正・不正アクセス対策・IT資産管理・SaaS管理など、情報セキュリティに関するあらゆる製品・技術・サービスが一堂に出展する専門展です。企業・官公庁・団体の、情報システム・経営企画・システム開発・DX推進などの部門の担当者や経営者が多数来場し、「セキュリティ対策」「サイバー攻撃対策」「ウィルス対策」「情報漏洩対策」など、さまざまなソリューションを発見できます。

MOTEXは、メーカーシェアNo.1（※1）を獲得し、レビュープラットフォーム『ITreview』においてもLeaderを獲得するなど（※2）、お客様からも高い評価をいただいているIT資産管理・MDM「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」をはじめ、AIアンチウイルス（EPP・EDR・MDR）、脆弱性診断・クラウドセキュリティ診断、Microsoft 365監査ログ管理など、幅広いセキュリティソリューションをご提供しております。

※1：株式会社テクノ・システム・リサーチ 「2025年版 エンドポイント管理市場のマーケティング分析」の「PC 資産・PC セキュリティSaaS市場 メーカー シェア 2024年 ブランド別市場シェア」分野において

※2：ITreview Grid Award 2026 WinterのMDMツール／IT資産管理ツール／ログ管理システム／統合運用管理ツール／セキュリティソフト／EDR部門において

MOTEXブースでは、お客様のサイバーセキュリティに関するさまざまな課題解決をご支援する各種セミナーや、実機によるデモンストレーションなどをご覧いただけます。自社・自組織が抱える課題やお悩み、また具体的な導入検討までご相談を承りますので、ぜひお気軽にMOTEXブースにお立ち寄りください。

なお、ブースでは座ってゆっくりお話しいただける「相談シート」をご用意しております。事前にご予約いただくことで、当日はお待たせすることなくスムーズなご案内が可能です。また、事前予約特典として、MOTEX特製ノベルティも進呈いたします。当日はお客様が抱えるサイバーセキュリティのお悩み・課題のご相談に、MOTEXの営業担当や専門知識を持つセキュリティエンジニアがお応えいたしますので、ぜひお申し込みください。

MOTEXブース「相談シート」の事前予約 :https://go.motex.co.jp/itweek-expo2026-press02

※展示会会場への入場は、事前に「Japan IT Week 春」公式サイトの「入場用バッジ登録フォーム」から来場登録（無料）が必要となります。MOTEXブースでの相談シートとあわせてお手続きください。

展示会会場への入場用バッジ登録フォーム :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10736/table/235_1_63c8906a7e36038355862f9be9f529f9.jpg?v=202602191151 ]

▶MOTEXブース

会 場 ：東京ビックサイト 西1ホール

小間位置：W1-17

■主な出展プロダクト・サービス

IT資産管理・MDM

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」

https://www.lanscope.jp/endpoint-manager/

「エンドポイントマネージャー クラウド版」は、これまで培ってきた各種対策・ログ運用のノウハウと充実のモバイル管理により、PC・スマホの一元管理を可能とします。メーカーシェアNo.1（※1）を獲得し、また、レビュープラットフォーム「ITreview」では、IT資産管理、ログ管理、MDM・EMM、統合運用管理の4部門でLeaderを獲得するなど（※2）、お客様からも高い評価をいただいています。

＊オンプレミス版(https://www.lanscope.jp/endpoint-manager/on-premises/)も提供しています。

AIアンチウイルス・EDR・MDR

「LANSCOPE サイバープロテクション」

https://www.lanscope.jp/cyber-protection/

「サイバープロテクション」は、AIを活用したアンチウイルスで、既知のマルウェアはもちろん、未知・亜種のマルウェアからもデバイスを防御します。高性能な AI アンチウイルス「Aurora Protect」や「Deep Instinct」をMOTEXのマネージドサービスとして提供します。

セキュリティ診断・ソリューション

「LANSCOPE プロフェッショナルサービス」

https://www.lanscope.jp/professional-service/

「プロフェッショナルサービス」は、サイバーセキュリティのさまざまな領域に対し、セキュリティプロフェッショナルの知見を活かした脆弱性診断（セキュリティ診断）や、各種セキュリティ製品・ソリューションのご提案、総合的なコンサルティングで、巧妙化するサイバー攻撃などのリスクから組織を守るご支援をします。

＊出展内容は予告なく変更する場合がございます。最新情報は、展示会やMOTEXのWebページにてご確認ください。

■エムオーテックス株式会社（MOTEX）について

MOTEXは国産のセキュリティメーカーとして、「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、LANSCOPEブランドのプロダクト・サービス提供を通じて、“デジタルセキュリティの課題から、人と社会を解放する”ことを目指しています。

▷ MOTEXコーポレートサイト https://www.motex.co.jp/

▷ 会社案内 https://www.motex.co.jp/company/overview/

「LANSCOPE（ランスコープ）」のプロダクト・サービスは、IT資産管理、情報漏洩対策、マルウェア対策といったエンドポイントセキュリティ機能に加え、総合的な診断・コンサルティングを通じ、お客様のサイバーセキュリティ課題の解決をトータルでご支援しています。

▷ LANSCOPE総合サイト https://www.lanscope.jp/

＊記載の会社名およびプロダクト名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

＊記載の内容は発表日時点のものです。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

＜お客様からのお問い合わせ＞

エムオーテックス株式会社 イベント事務局

E-mail：seminar@motex.co.jp

※展示会（Japan IT Week / 情報セキュリティEXPO）の全体に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますのでご了承ください。