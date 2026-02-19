For Goodと雨風太陽が連携し、「雨風太陽アワード」受賞者のクラウドファンディングでの資金調達を支援

株式会社雨風太陽

生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ（ポケマル）」を運営する株式会社雨風太陽（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：高橋 博之、証券コード：5616、以下「当社」）と、株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：田口一成）が運営する、ソーシャルグッドに特化したクラウドファンディング「For Good」と連携し、雨風太陽アワードの受賞者が資金調達の手段としてクラウドファンディングを活用できる取り組みを開始します。あわせて、本連携による第一弾クラウドファンディングも公開します。



第一弾クラウドファンディング詳細：https://for-good.net/project/1003045(https://for-good.net/project/1003045)

【概要】

株式会社雨風太陽とFor Goodが連携し、全国の事業者の新たな挑戦を支援します。本連携では、2025年10月に実施した「雨風太陽アワード」の受賞者がFor Goodでクラウドファンディングを実施する際、利用手数料の割引や特設ページでの発信といった特別特典を提供し、資金調達と認知拡大をサポートします。

◆連携特典

雨風太陽アワード受賞者がFor Goodでプロジェクトを立ち上げる際、以下の特別メニューが適用されます。

１.「いっしょプラン」の手数料割引

受賞特典として、For Goodが提供する「いっしょプラン」の利用手数料を、通常7%のところ特別価格の5%にて提供します。

２.特設ページへの掲載と特別広報

本連携により開始したプロジェクトは、For Good内の特設ページにも掲載され、雨風太陽アワード発の挑戦として発信します。

◆特別インタビュー記事を同時公開

今回の連携にあたり、For Good×雨風太陽による対談インタビューを実施いたしました。地方の事業者が抱える課題と、今回の連携に込めた想いを深く掘り下げています。

（URL：https://note.com/forgood_note/n/nbfede6918ab5）

◆第一弾プロジェクトについて

本連携の第一弾として、雨風太陽アワード2025の受賞者である大角昌巳さんによるクラウドファンディングプロジェクトが始動します。

大角さんは静岡県掛川市において、生産者と消費者が地域全体で次世代を育む「掛川農業クラブ」の設立を目指します。元農業高校の教員である大角さんは、学校教育の中での部活動が縮小・廃止される現状を受け、地域社会がその役割を分担し、担保していく仕組みの構築に挑戦します。本プロジェクトは、農業を通じた教育機会の確保と、地域コミュニティの活性化を同時に実現する新しい地方創生モデルの構築を目指すものです。

【雨風太陽アワードとは】

産直EC「ポケットマルシェ」、旅行予約サイト「STAY JAPAN」、子ども向け企画旅行「ポケマルおやこ地方留学」などのサービスで活躍する事業者のみなさんを、取り組みの新規性や独自性、社会的・経済的インパクトの大きさを踏まえて表彰するものです。本アワードを通じて事業者のみなさまの取り組みを「見える化」し発信することで、消費者の理解や関心を高めるとともに、自分ごととして関わっていただくきっかけを生み出したいと考えています。

【背景】

日本各地で活動する事業者は、原材料価格の高騰や後継者不足など、様々な課題に直面しています。全国の事業者が事業を持続し、地域の価値を継承していくうえで、資金調達が一つの課題となるケースもあります。For Goodは、社会をより良くしたいという想いに特化したクラウドファンディングとして、高い達成率とサポート体制を強みとしています。今回のFor Goodとの取り組みを通して、事業者に資金調達の手段を提供します。

当社は本連携でFor Goodのクラウドファンディングの「資金」と「共感」を集める仕組みを活用し、遠方の方でも地方を支援する機会を提供します。当社は今後も、都市と地方がお互いに関わるきっかけを創出し、地方の持続可能性に寄与していきます。

【For Goodについて】

「For Good」は、社会をよくする挑戦を後押しするクラウドファンディングプラットフォームです。掲載手数料0円で、初めての挑戦者にも寄り添う伴走体制を提供し、これまでに多くのソーシャルグッドなプロジェクトの実現を支援してきました。環境・教育・地域活性・福祉など、分野を問わず“社会を変えたい”という想いを持つ実行者と、それを応援したい支援者の架け橋となることで、誰もが主体的に社会の課題解決を担うことができる社会づくりを目指しています。

【会社概要】

「都市と地方をかきまぜる」をミッションとし、全国の生産者を媒介に、都市と地方をつなぐことで地域を持続可能にし、将来にわたって活力ある日本社会を残したいと願う会社です。複数の領域で都市と地方をかきまぜ、あいだをつなぐ「関係人口」を生み出しています。

会社名： 株式会社雨風太陽

代表者名： 高橋博之

所在地： 岩手県花巻市大通一丁目１番４３-２ 花巻駅構内

東京オフィス： 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子ビル3F

事業内容：

・食品事業：産直アプリ「ポケットマルシェ」、ふるさと納税プラットフォーム「ポケマルふるさと納税」等

・旅行事業：宿泊予約サイト「STAY JAPAN」、子ども向け企画旅行「ポケマルおやこ地方留学」等

・地方婚活支援事業：結婚相談所「ちほ婚！」

・自治体事業：関係人口創出、販路拡大等の自治体支援サービス

・インパクト共創事業：インパクト共創に関するサービス

URL：https://ame-kaze-taiyo.jp/