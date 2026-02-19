ランスタッド、がん患者や家族を支援する従業員リソースグループ「がんアライ ERG」を発足

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、がん罹患者本人やその家族、支援者（アライ）を対象とした従業員リソースグループ「がんアライ ERG」を2026年2月より正式に発足いたしました。あわせて、社内イントラネット内に治療と仕事の両立を支援する特設ページを開設したことをお知らせいたします。

■ 「がんアライ ERG」発足の背景と目的

現在、日本の働く世代において「がんと共生しながら働く」ニーズは高まっており、社内アンケートやヒアリングからもサポートネットワークを求める声が多く寄せられていました 。本ERGは、心理的安全性が保たれた環境で、自身や周囲の闘病について安心して相談・共有できるコミュニティを目指しています 。当事者だけでなく、支える側の「アライ（支援者）」も含めたネットワークを構築することで、治療と仕事の両立を当たり前に選択できるインクルーシブな職場文化の醸成を推進します 。

■ 1月23日のキックオフを経てがんアライERG特設ページを開設

2026年1月23日に開催されたランチタイムの事前キックオフミーティングには、CHRO（最高人事責任者）のヨス・シュットやCIOの林知果をはじめとする経営層も参加し、ERG設立の背景や目的が共有されました。当日は、参加したメンバーによるグループディスカッションやブレインストーミングが活発に行われ、「当事者や周囲が真に必要とするサポート」について議論を深めました。

これらの議論から得られたインサイトを元に、このたび社内イントラネット内に「がんアライERG特設ページ」を公開いたしました。本ページでは、治療中に利用可能な各種制度や社内の相談窓口を網羅した「社内制度・相談窓口ガイド」に加え、働きながらがんと共存するための具体的なヒントや事例をまとめた「ノウハウの共有」、そして心理的安全性を確保しながら当事者やアライが安心して対話できるコミュニティへの入り口となる「ピアサポートネットワーク」の情報を集約しています。これにより、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境を整え、組織全体でのサポート体制を強化してまいります。

■ ランスタッドのERG（従業員リソースグループ）について

ERG（Employee Resource Group）とは、共通の特性や関心を持つ従業員が自発的に組織するコミュニティであり、職場の公平性、多様性、インクルージョン(包摂性)と帰属意識 （EDI&B）を推進する上で極めて重要な役割を担っています。

ランスタッドではこれまで、ジェンダー、ワーキングペアレンツ、LGBTQ＋当事者、LGBTQ＋アライ、ニューロダイバーシティ、デフラウンジ（聴覚障害）、多文化(Multi culture)など、多角的な視点から計7つのグループが活発に活動を続けてまいりました。今回新たに発足した「がんアライERG」は、これらに続く国内8番目の公式グループとなります。

「がんアライERG」では今後、専門家を招いた勉強会やセミナー、当事者やアライが気軽に交流できるカジュアルな相談会（お茶会）を定期的に開催する予定です。また、活動を通じて得られた従業員の声を元に、社内制度への提言を行うなど、実効性のあるサポート体制の構築を目指します。ランスタッドは、これら8つのERGが相互に連携し、すべての従業員が自身の健康状態やライフステージに関わらず、心理的安全性を保ちながら自分らしく輝き続けられるインクルーシブな組織づくりを加速させてまいります。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)



*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

