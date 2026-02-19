60%によるアジアブランドを集めたポップアップイベント『60% MEETS BY SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE 』が、3/5（木）より渋谷スクランブルスクエアで開催決定！
アジアから2700以上のブランドが集まるオンラインセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」が、渋谷のランドマーク「渋谷スクランブルスクエア」にて、韓国ブランドをメインに注目ブランドを集めたポップアップイベント『60% MEETS BY SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE』を開催します。
今回のイベントでは、次世代のストリートカルチャーを牽引する「HEISAN」「Kleesier」「neversaynever」「WONDER WONDER」「WEBHOUSE」など注目の5ブランドが登場。人気ブランドの最新コレクションや限定アイテムが一堂に会します。
■ 限定先行販売アイテム ＆ シークレットイベントについて
本POPUPの開催を記念し、コラボアイテム先行販売、および店頭でのシークレットイベントを実施いたします。
詳細については、下記スケジュールにて順次解禁予定です。
▶︎2026年2月27日（金）：コラボアイテム情報解禁
先行販売される限定ラインナップの全容を一斉公開いたします。
▶︎2026年3月6日（金）：シークレットイベント詳細解禁
3月14日（土）に店頭にて開催される特別イベントの内容を発表いたします。
【詳細発表について】
各情報は、解禁日当日より公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。
アジアの「今」が凝縮された特別な空間と、続々と明かされる新情報にぜひご注目ください。
特設ページはこちら :
https://www.sixty-percent.com/plans/202603-shibuya-scramble-square-popup_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease
■ポップアップ出店概要
▶開催期間：2026年3月5日（木）～2026年3月18日（水）
▶︎場所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 5階 +Q(プラスク)グッズ内 EventStage5A
▶︎営業時間：10:00 - 21:00 ※最終日のみ20:00閉店
（営業時間が異なる場合がありますので事前にご確認ください。）
▶︎参加ブランド：HEISAN/Kleesier/neversaynever/WONDER WONDER/WEBHOUSE
▪️参加ブランドについて(URLはブランドの公式インスタグラム）
▶︎HEISAN:https://www.instagram.com/heisan.official/(https://www.instagram.com/heisan.official/)
▶︎Kleesier:https://www.instagram.com/kleesier/(https://www.instagram.com/kleesier/)
▶︎neversaynever:https://www.instagram.com/neversaynever__official/(https://www.instagram.com/neversaynever__official/)
▶︎WONDER WONDER:https://www.instagram.com/wonderwonder.co.kr/(https://www.instagram.com/wonderwonder.co.kr/)
▶︎WEBHOUSE:https://www.instagram.com/webhouse.shop/(https://www.instagram.com/webhouse.shop/)
特設ページへ :
https://www.sixty-percent.com/plans/202603-shibuya-scramble-square-popup_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease
イベントの概要や特典などの詳細情報が確認できます。