台北の次は、台湾人が最も住みたい街・台中へ。美食・名建築・リノベスポットをめぐる旅に必携の一冊『台中と近郊の街へ――ゆったり味わう美食とレトロ建築の旅』発売

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、旅のヒントBOOKシリーズ『台中と近郊の街へ――ゆったり味わう美食とレトロ建築の旅』を2026年2月19日に発売いたしました。

■台北以外の台湾をもっと知りたい、楽しみたい方に

台北から新幹線で約1時間の距離にある台湾第二の都市・台中。気候が安定していて、街も人もどこかおだやかな台中は、台湾では「住みたい街」として不動の人気を誇ります。近年ミシュラン対象エリアとなり、グルメが楽しめる街としても注目を集めるほか、新旧の名建築が立ち並んでいます。観光客にとっても魅力あふれる街でありながら、台北などにくらべてまだまだ情報が少ない台中をたっぷり楽しむための一冊を企画いたしました。

■台中を徹底ガイド！さらに気軽に足をのばせる中部の街案内も

台中を楽しみ尽くすための情報を網羅しており、特にグルメ情報が豊富です。リノベカフェのこだわりのコーヒーから、地元で愛されるローカルグルメ、ワンランク上の台湾料理まで幅広くご案内します。また、台中のシンボル的なショップ「宮原眼科」をはじめ、モダンな文化施設や歴史的建築物など、魅力的なスポット紹介も充実しています。さらに、台中から鉄道やバスでアクセスしやすい彰化、鹿港、日月潭なども掲載。台湾中部の旅を満喫できます。

■本書は以下のような方におすすめです- 台湾リピーターで、まだ知らない台湾の魅力に触れたい方- 台湾美食をゆったり味わいたい方- レトロ建築や最新リノベスポットめぐりに興味がある方

■紙面イメージ

ローカルな雰囲気が漂う台中駅前エリアをはじめ、3つのエリアをピックアップしてご紹介。

台中を代表するスイーツ店「宮原眼科」は、系列店を含め6ページでたっぷりご紹介！

■本書の構成

【台中街歩き＆郊外へ】

台中のエリア案内／台中を象徴する美しいスイーツ店、宮原眼科と系列店をめぐる／心ときめく朝ごはん・カフェ・スイーツ／タピオカミルクティー発祥の地、春水堂の本店へ／台中のローカルグルメを求めて／台中ならではのおみやげを持ち帰る／複合カルチャースポットへ／台中で出会える文化とアート／歴史ある名建築と憩いの場／台中郊外（彩虹眷村・高美湿地など） ほか

【台中から足をのばして】

大仏が見守る台中の隣町、彰化／レトロな街並みが残る旅情あふれる街、鹿港／おだやかな景色に癒されるレイクリゾート、日月潭

■著者プロフィール

コバシイケ子

札幌在住。旅と暮らしのライター／『otona taiwan』編集長。初めての海外ひとり旅で訪れた台湾に魅了され、その後に台湾留学を経験。台湾在住時に日常や旅の情報を発信するブロガーとして活動をはじめる。現在は大人の女性に向けて、台湾の旅・文化・暮らしを届けるWEBマガジン『otonataiwan』を編集・運営。雑貨やローカルグルメ、街歩きが好き。著書に『台湾のすこやかで福のある暮らし365日』（自由国民社）、『台北ぐるぐるバスの旅 食べまくり！』（小学館）

■書誌情報

シリーズ名：旅のヒントBOOK

書名：台中と近郊の街へ――ゆったり味わう美食とレトロ建築の旅

著者：コバシイケ子

発売日：2026年2月19日（木）

仕様：A5判 /160 ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1716-3

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://www.ikaros.jp/hintbook/tabi/taiwan-taichung.html

