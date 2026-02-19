ホームページと一緒に『DSチャットボット』、月額5,500円から使えるAIチャットボットの魅力と活用法が2分でわかる紹介動画を公開

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、低価格かつ専門知識不要で導入できるAIチャットボットサービス『DSチャットボット』のサービス紹介動画（PV）を、YouTubeにて公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MuhYZxAJkYU ]

DSチャットボット紹介動画URL：

https://youtu.be/MuhYZxAJkYU?si=jYBpkpOOqQSRoWTh

■動画公開の背景

昨今、多くの中小企業において「ホームページを作ったもののお問い合わせが増えない」「顧客が何を求めているのかニーズが見えない」といったマーケティング課題が浮き彫りになっています。

現代のホームページにはただ情報を掲載するだけでは不十分であり、訪問者の疑問を適切に解消し、ニーズを把握する役割が求められています。その解決策としてAIチャットボットが注目されていますが、導入を検討している企業は以下のようなお悩みも抱えています。

- 「AIチャットボットでどうやって売上や集客につながるのかイメージできない」- 「生成AI搭載のツールは高額で、費用対効果が見合わない」- 「設定が難しく、使いこなせる担当者がいない」

こうした懸念に対応するため、AIチャットボットが「優秀なマーケティングツール」として機能するイメージを直感的にご理解いただけるよう、このたびDSチャットボットのサービス紹介動画を制作・公開いたしました。

■動画の見どころ

1. 顧客のニーズを把握し、ホームページ・マーケティングの強化に役立つ

AIチャットボット導入によって、今まで潜在化していたお客様の疑問やニーズをもらさず把握できるようになり、ホームページやマーケティングの改善に役立つ様子をわかりやすく紹介しています。

2. 接客の自動化による顧客満足度アップ

24時間365日、AIがお客様の疑問に即座に回答することで、購買意欲を高め、お問い合わせ（コンバージョン）へつなげる様子を描いています。

3. スピード導入

「ホームページのURLやチラシのPDFを読み込ませるだけ」で、自社の商品知識を持ったAIチャットボットが即座に完成。生成AIを活用したマーケティング施策をスピーディに開始できる手軽さを紹介します。

「これなら自社のホームページをもっと有効活用できる！」と感じていただける内容となっております。

■DSチャットボットとは

『DSチャットボット』は、月額5,500円（税込）から手軽に利用できるAIチャットボットです。 専門知識や面倒なシナリオ作成は一切不要。自社ホームページのURLや資料（PDF）を読み込ませるだけで、生成AIが情報を自動学習し、即座に優秀なアシスタントとして稼働します。

AIが訪問者からの質問に自動回答して履歴を蓄積することで、これまで潜在化していた疑問やニーズを把握できるようになり、ホームページやマーケティングの改善に役立ちます。

さらに、顧客の「今知りたい」というニーズに応え、疑問を即座に解消することで、顧客満足度の向上にも貢献します。「コスト」や「手間」をかけずにホームページの接客力を強化し、売上アップや業務効率化を目指す企業に最適なソリューションです。

・DSチャットボット 製品サイト

https://dschatbot.ai/(https://dschatbot.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_top&utm_content=article_textlink)

■DSチャットボット無料体験版・資料ダウンロード

DSチャットボットの無料体験版・資料ダウンロードを以下からご利用いただけます。

・DSチャットボット無料体験版

https://dschatbot.ai/trial/(https://dschatbot.ai/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_trial&utm_content=article_textlink)

・DSチャットボット資料ダウンロード

https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/dschatbot/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト】

・DSチャットボット（AIチャットボット）

https://dschatbot.ai/(https://dschatbot.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_top&utm_content=article_textlink)

【メディアサイト】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/