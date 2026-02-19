【U13サッカー全国大会開催】元ブラジル1部リーグプロサッカー選手 × 年商300億円全国200店舗展開新時代グループ創業者さのなおしがサッカー少年たちに“全国の舞台”を創出

株式会社ファッズ

2026年2月14日～15日に「さのなおし招待U13 in蒲郡」を開催。民間企業主導で行われる“成長重視型”の全国大会が、今、サッカー界で新たな注目を集めています。

■ 県で1位でなくても、全国を経験できる舞台を

「子どもたちに、できるだけ多くのチャンスを与えたい」

通常、公式の全国大会は各県から1チームのみ出場可能です。

しかし“全国大会を経験すること”そのものが、子どもたちの大きな成長につながります。

だからこそ――

県で1番にならなくても、全国を経験できる場をつくりたい。

民間企業だからこそできる挑戦で、未来の可能性を広げたい。

それが本大会の原点です。

参加した選手の中には「プロサッカー選手になりたい！」と目を輝かせて語る少年の姿も。

夢を語れる環境をつくり、その背中を本気で後押しする大会です。

■ “勝利至上主義”ではなく、“育成重視”

本大会に参加する指導者は、いずれも育成型の監督陣。

試合中も子どもたちが主体的に声を掛け合い、判断し、修正する姿が多く見られました。

「どれだけ成長できたか」

「自分に矢印を向けられたか」

技術だけでなく、考え方や人間性の育成を重視するチームが全国から集結。

これは、さのなおしがブラジルでプレーしていた時代に学んだ

“自立と主体性”のサッカー哲学に共鳴した指導者たちの想いでもあります。

■ さのなおしの原点

さのなおし は1975年9月4日、岐阜県各務原市生まれ。

小学校2年生でサッカー漫画「キャプテン翼」に憧れて競技を始めました。

高校は強豪岐阜工業高校。

卒業後、元日本代表キングカズ選手の父を頼り、単身ブラジルへ渡航。

ブラジル1部リーグでプロ契約を結び、5年間で4チームを渡り歩き活躍。

しかし大ケガにより現役引退を決意し帰国しました。

「サッカーに育ててもらった。だからこそ恩返しがしたい」

その想いが、今の全国大会開催へとつながっています。

■ 引退後の第二の挑戦 ― 年商300億円の経営者へ

引退後は飲食業界へ転身。

2010年、オリジナルブランド「新時代」を創業。

現在はグループ年商300億円、全国200店舗を展開する企業へと成長しました。

2023年には外食アワード《外食事業者部門》を受賞。

さらに――2024年にはいわてグルージャ盛岡 のスペシャルドリームマッチにFWとして出場。

2025年にはアトレチコ鈴鹿クラブ のメインスポンサーに就任。

“食”と“スポーツ”の両軸で、社会に還元する経営を続けています。

■ 未来のスターを、この大会から

民間企業主導による新たな全国大会モデルが、日本の育成年代サッカーにどのような変化をもたらすのか。今後の広がりに、大きな注目が集まっています。

新時代グループ創業者さのなおしが掲げるビジョン「1000の街を元気にする」

「1000の街を元気にする」

これは、新時代グループ創業者さのなおしの人生をかけた使命です。

お客様からいただく「楽しかったよ！」「元気をもらった！」「美味しかった！」という声。

私たちが店舗をつくる目的は、お客様の“明日への活力”となることです。

さらに、新時代グループが街に出店することで生まれる社会的な価値は、次の5つに及びます。

新時代が店舗を出すことで生まれる5つの社会貢献

１.お客様の明日への活力

２.雇用の創出

３.消費の促進

４.犯罪の抑止

５.納税による地域貢献

これらを1000の街で実現することが、私たちの目指す未来です。

■ビジョンの実現方法 =「ひとたの営業」

「ひとたの」とは、「人が楽しいところに集まる」の略語。

これは創業当時から新時代グループに根づく文化であり、社名の意味・経営理念・行動指針によって受け継がれています。

私たちは、何事にも全力で楽しみながら挑戦することを大切にしています。

その姿に惹かれて集まってくるのが、お客様であり、仲間であり、ファンなのです。

この「ひとたの営業」こそが、ファン作りの原点なのです。

■ファン作りのプロセス

新時代グループでは、ファン作りの流れを以下の4段階で定義しています。

１.理念の習得

２.新規様の獲得

３.新規様の常連化

４.常連様のファン化

ファッズでは理念研修・現場研修を行います。

この理念の徹底共有と実践こそが、全国で多くの支持を得る理由のひとつです。

■なぜ今、ファン作りに全社を挙げて取り組むのか？

新時代グループ創業者さのなおしは、こう考えています。

「ファン（応援団）こそが、お客様を集め続けてくれる存在だ」と。

たとえば、自分が好きなものを誰かに語った経験は誰しもあるはず。

ファンは、私たちの知らないところでお店の魅力を語り、自発的に応援してくれる存在なのです。

だからこそ、「常連様のファン化」は必要不可欠。

そして、ファンは“人”に惹かれて生まれる。

つまり、新時代グループを応援していただくためには、創業者さのなおしという人間をより多くの方に知っていただくことが大切だと考えます。

■創業者ブランディングの意義

新時代グループ創業者さのなおしは語ります。

「創業者を知ってもらうことでブランド価値が高まり、

その業態は唯一無二の存在になれる。」

つまり、創業者の想いや生き方に触れることが、他社との明確な差別化につながるのです。

この「ブランディング＝安心と信頼の獲得」こそが、未来に向けて最も重要な戦略のひとつだと、さのなおしは考えています。

新時代グループ創業者 さのなおしとは

さのなおし 1975年9月4日(串の日)生まれ、8歳の時にサッカーをはじめ、岐阜県立岐阜工業高等学校ではインターハイ、全国高校サッカー選手権に出場。卒業後、サッカー王国ブラジルへ。5年間プロサッカー選手としてブラジルサンパウロ州で活躍。25歳で怪我のため引退後、父親が経営する建築会社に身を投じる。しかし、ブラジルのスラム街でお世話になったある家族への恩から飲食業界に転身。2006年株式会社ファッズを創業。2010年新時代1号店をオープン。2023年外食アワードを受賞。現在は、今期着地でグループ年商280億円、従業員数6000名、200店を展開する。

新時代創業者・さのなおしは異色の経歴を持っています。

■外食アワード受賞歴あり

2023年12月5日（火）に発表された『外食アワード2023』を受賞いたしました。

圧倒的な意思決定のスピードと、サッカーの戦術を応用したチーム作りによる遂行力を活かし、大規模な組織を築き上げた経営手腕。また、5つの業態を成長軌道に乗せ、『業態作りの神』と称されるなど、卓越したマーケティング能力。この2点が評価され、受賞に至りました。

新時代グループ（株式会社ファッズ）とは

2006年設立、【人は楽しいところに集まる】が企業文化。

「新時代」、「新時代44」、「鴨と豚料理とんぺら屋」、「生串打ち塩焼鳥 酒場ブラジル」、「タイ王国政府認定レストラン スコンター」の計5ブランドの飲食店を首都圏を中心に全国に200店舗を展開しています。

社名のPHAD‘Sは、Partner（仲間）、Heart（心）、Agora（今 [ポルトガル語]）、Dream（夢）、サノイズム（プロ意識）の5つの頭文字から名付けられました。

■会社概要

社名：株式会社ファッズ

設立年月日：2006年5月2日

資本金：84,930,000円

株主構成：さのなおし 100%

年商：300億円

従業員数：9,000人（PA含む）

オフィス所在地：〈東京事務所〉〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル521

〈名古屋本社〉〒461-0003 名古屋市東区筒井3-27-18

〈名駅事務所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-14 2F

U R L ： https://www.phads.jp