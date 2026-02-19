ecbeing、AI駆動開発（AIDD）を開発標準として推進

株式会社ecbeing

株式会社ecbeing（イーシービーイング 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：林 雅也、以下「弊社」）は、生成AIを活用したAI駆動開発（AI-Driven Development／AIDD）を、自社の開発標準として本格的に推進していくことをお知らせします。

弊社は、AIを単なる開発効率化の手段として捉えるのではなく、企業固有のビジネスモデルや業務要件を、より速く・より柔軟に・より合理的なコストでシステムに落とし込むための中核的な開発思想として位置づけ、継続的に進化させていきます。

AI駆動開発を「推進」し続けるという考え方

生成AIの進化により、ソフトウェア開発のあり方は大きな転換期を迎えています。

弊社が推進するAI駆動開発（AIDD）は、開発スピードやコストを一時的に改善する取り組みではありません。

開発プロセスそのものをAIと共に再設計し、納期・コスト・品質を継続的に最適化していくことを目的としています。要件変更や事業成長に合わせてシステムを進化させ続けることを前提に、開発と運用の在り方を刷新していきます。

「ecbeing」だからこそ実現できるAI駆動開発

AI駆動開発は、AIツールを導入するだけで成立するものではありません。

弊社のAIDDは、26年にわたる事業運営と、累計1,600サイト以上の構築実績を通じて蓄積してきた以下の資産を基盤としています。

- BtoC EC・BtoB取引・受発注領域に特化した業務知見- ecbeingプロダクトに沿って蓄積された開発ノウハウデータ- 製販一体の体制で磨き上げてきた開発プロセス- それらを活かせる人材の育成とチーム設計

これらの土台があるからこそ、AIを部分的に使うのではなく、開発プロセスの中核に組み込み、実運用に耐えるAI駆動開発を実践することが可能となっています。

「ecbeing」が目指すAI駆動開発（AIDD）の全体像

ecbeingでは、開発プロセスの各工程に最適化されたマルチAIを活用し、品質向上と工数削減を両立させる「AI駆動開発」を推進しています。

要件定義：情報の構造化と要求の可視化

ヒアリング内容や各種素材をAIが即座に構造化し、要件の曖昧さや抜け漏れを可視化する取り組みを強化していきます。

AIによる多角的な分析を通じて、実現方法の先行検討や要求の深掘りを行い、上流工程における合意形成の精度とスピードを向上させていきます。

設計：設計プロセスの自動化と意思決定の高度化

要件定義から得られたコンテキストをもとに、AIが各種設計ドキュメントや構成案を自動生成する仕組みを推進していきます。

人間はAIが提示する複数の技術的アプローチの評価や、最終的な意思決定にリソースを集中させることで、より本質的な価値創造に注力できる設計環境を目指しています。

製造：AI主導の実装とリアルタイム品質管理

実装工程では、AIを開発の主体として位置づけ、コード生成からドキュメント作成までを一貫してAIが担う体制を推進していきます。

人間は「どう書くか」という作業から解放され、設計意図との整合性確認やビジネス要件への適合判断といった「監督・統括」の役割を担います。

また、AIによるレビューを組み合わせることで、開発スピードの加速と品質の安定化を図っていきます。

試験：試験観点の自動生成と品質の平準化

テストフェーズにおいてもAIが主導し、仕様に基づいた試験観点の抽出やテストデータの作成までの自動化を推進していきます。

AIが網羅的にケースを生成することで、品質のばらつきを抑え、エッジケースの検知精度を向上し、人間はテスト結果の妥当性判断やリスク管理に専念して、高度な品質保証を効率的に実現する体制を整えていきます。

運用・保守：継続的な進化と自己解決環境の整備

運用段階では、AIによる迅速なログ解析と原因特定により、トラブルシューティングの高速化を推進していきます。

本番稼働後もAIの支援を通じてセキュリティ診断やシステムの継続アップデートを行い、サービスの信頼性を高め続けていきます。

人間は「Why / What」、AIは「How」へ

ecbeing AI駆動（AIDD）全体像

AI駆動開発において、人間の役割は「なぜ作るのか（Why）」「何を実現すべきか（What）」という本質的な意思決定へとシフトします。

「どう作るか（How）」は、弊社が蓄積してきた知見とAIを組み合わせることで、再現性高く実行されます。

弊社は、AIと人が補完し合う開発体制を通じて、お客様固有のビジネスモデルそのものを競争力としてシステムに落とし込むパートナーであり続けます。

今後について

弊社は、AI駆動開発（AIDD）を中核に据えた開発体制をさらに進化させ、順次顧客プロジェクトへの展開を拡大していきます。

今後も、BtoC EC・BtoB取引・受発注DXの領域において、知見・プロセス・人材・AIを融合させた開発を通じ、更なる短納期、低コストの実現と、お客様の競争力強化と事業成長に貢献してまいります。

ECサイト構築プラットフォーム『ecbeing』について

ECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」は、1999年のサービス販売開始以来、大手や中堅企業を中心に1,600サイト以上の導入実績があるECのプラットフォームシステムで、国内トップシェアを誇るEビジネスの総合ソリューション※1です。

ecbeingは業種や業態を問わず、EC戦略立案から、ECサイト構築、デジタルマーケティング・デザイン支援、EC専用クラウドインフラ・セキュリティまでワンストップで提供が可能です。

ただECを構築するだけでなく、顧客ロイヤリティをあげる「ファンマーケティング」、顧客を引き付ける魅力的なコンテンツを発信する「メディアコマース」、会員データを活用した店舗連携やアプリ等の複数の接点で最適な購買体験を提供する「オムニチャネル」など、お客様のEビジネスに合わせたサービスの提供を可能としています。

また、変化するニーズに合わせて自社開発してきたMA・CMS・CRM・レビュー・SNS連携・動画・店舗予約・アプリなどの自動バージョンアップする「マイクロサービス」も幅広くご用意しています。

これらを開発650名、マーケティング300名の国内最大の体制が支援し、EC事業者様へのサービス提供を可能にしています。

※1 2008～2024年度、EC サイト構築（カスタマイズ型、SaaS/PaaS）市場占有率。

2022年度まで富士キメラ総研の過去の調査結果を基に自社推定、2023年度以降は富士キメラ総研「ソフトウエアビジネス新市場」より

株式会社ecbeingについて

名 称 ： 株式会社ecbeing

設 立 ： 2012年10月1日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者 ： 代表取締役社長 林 雅也

資本金 ： 2億円 *2026年1月1日現在

株主構成： 株式会社ソフトクリエイトホールディングス（東証プライム・証券コード：3371） *100％出資

事業内容： ECサイト構築、ECビジネスコンサルティング、ECサイトデザイン制作、ECプロモーション・マーケティング、EC専用インフラサービスをワンストップでご提供

詳しくは https://www.ecbeing.net/ をご参照ください。

構築したサイト事例：https://www.ecbeing.net/results/

===========================

○本件に関するお問い合わせ先

株式会社ecbeing

担当:塩見 駿介

TEL:03-3486-2631 FAX:03-5466-9480

Email: IR@ecbeing.co.jp

===========================

※本リリースに掲載されている情報（製品仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先等）は、発表日現在のものです。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。