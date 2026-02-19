「freee IT管理」がワークスタイルプラットフォーム「Acall」とのAPI連携を開始　アカウント情報の自動同期により、シャドーITの検知と管理工数の削減を実現

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- 「freee IT管理」が「Acall」とのAPI連携を開始しました- API連携により「Acall」上のアカウント情報を「freee IT管理」に自動で取り込み、従業員のアカウントを可視化することが可能です

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するオールインワンのSaaS一元管理ツール「freee IT管理」は、Acall株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：長沼斉寿）が提供するワークスタイルプラットフォーム「Acall（アコール）」とのAPI連携を開始しました。

■アカウント情報の自動連携で退職者のアカウント削除漏れ防止とガバナンス強化を両立

「Acall」は、会議体験を起点に、働き方そのものを進化させるワークスタイルプラットフォームです。会議前の会議室予約やチェックイン、会議中の進行を支えるファシリテーション、会議後の利用データの可視化・分析まで、会議の一連の体験を通じて、日々の会議運用とオフィス活用の最適化を支援します。

今回、「freee IT管理」と「Acall」のAPI連携により、「Acall」上の従業員アカウント情報が自動で「freee IT管理」へ連携されるようになります。取得した従業員情報を元に、誰がどのアカウントを保持しているかをダッシュボード上で一元的に可視化することが可能です。

本連携により、IT部門が把握していないシャドーアカウントを自動で察知して可視化できるほか、退職時のアカウント削除漏れを防止し、企業のセキュリティガバナンスを強化します。



■「freee IT管理」について

情報システム部、コーポレートIT部、総務部向けに、SaaS/デバイスを一元管理するツールです。 入退社および異動時に伴うアカウント発行・削除の自動化（プロビジョニング）に加え、デバイス台帳管理、シャドーIT検知までを網羅。それらの大元になる人事データの統合を行うことも可能です。

情報システム部は企業の基盤を管理する重要な業務を担う一方で、日々の業務や、突発的な業務で多忙なため、新しい提案を行いにくい環境下にあります。

freee IT管理では人がやる必要のない作業を自動化し、情報システム担当が本来取り組みたい業務を遂行できる環境を提供します。



freee IT管理：https://www.freee.co.jp/it-management/



■Acall株式会社について

会社名 Acall株式会社

代表者 代表取締役 長沼斉寿

設立 2010年10月

所在地 東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル 6F

事業内容 Acallの開発および提供

https://www.acall.inc/

■フリー株式会社 概要

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。